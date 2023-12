Combinar el entrenamiento con pesas con otra actividad podría reducir el riesgo de muerte prematura, según un estudio

Las personas que levantaban pesas una o dos veces por semana, además de la cantidad recomendada de actividades aeróbicas, tenían un 41% menos de riesgo de morir prematuramente, según un estudio publicado el martes en la revista British Journal of Sports Medicine.

El equipo de investigación basó sus conclusiones en los autoinformes y la información sanitaria de casi 100.000 hombres y mujeres que participaron en el Ensayo de Detección del Cáncer de Próstata, Pulmón, Colorrectal y Ovario, que comenzó en 1998 y realizó un seguimiento de los participantes hasta 2016. Los participantes respondieron a cuestionarios en 2006 sobre sus hábitos de ejercicio durante el último año, y los autores de este último estudio comprobaron si estos participantes habían desarrollado cáncer o fallecido en 2016.

Los adultos mayores que hacían pesas sin ninguna actividad aeróbica redujeron su riesgo de muerte prematura por cualquier causa hasta en un 22%, un porcentaje que dependía del número de veces que levantaban pesas en una semana: usar pesas una o dos veces por semana se asociaba con un riesgo un 14% menor, y el beneficio aumentaba cuantas más veces se levantaban pesas.

Los que hacían ejercicio aeróbico redujeron su riesgo hasta un 34%, en comparación con los participantes que no hicieron ningún entrenamiento con pesas ni ejercicio aeróbico. Sin embargo, el riesgo más bajo, entre el 41% y el 47%, se observó entre los que cumplían las cantidades semanales recomendadas de actividad aeróbica (véase más abajo la guía) y levantaban pesas una o dos veces por semana, en comparación con los que no eran activos. Los autores no hallaron un menor riesgo de muerte por cáncer.

Los estudios, el tabaquismo, el índice de masa corporal, la raza y el origen étnico de los participantes no influyeron en los resultados, pero sí el sexo: las asociaciones fueron más significativas entre las mujeres, según los investigadores.

"Los hallazgos de este estudio son predecibles, pero es significativo que los autores proporcionen los resultados esperados como datos en personas mayores", señaló por correo electrónico Haruki Momma, profesor del departamento de medicina y ciencias del deporte y el ejercicio de la Universidad de Tohoku (Japón). Momma no participó en el estudio.

"Este es uno de los puntos más importantes de este estudio", añadió Momma. "Los estudios previos en adultos mayores son limitados".

Los hallazgos apoyan los beneficios conjuntos de las actividades de fortalecimiento muscular a través del entrenamiento con pesas junto con la actividad aeróbica, en cantidades que se alinean aproximadamente con las directrices actuales de actividad física, dijeron los autores.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos mayores (a partir de 65 años) realicen al menos entre 150 y 300 minutos de ejercicio de intensidad moderada o entre 75 y 150 minutos de ejercicio aeróbico vigoroso a la semana. Las actividades aeróbicas incluyen caminar, bailar, correr o hacer footing, montar en bicicleta y nadar.

Según las directrices, los ejercicios de fortalecimiento muscular deben realizarse al menos dos veces por semana, si es posible. Pueden ayudar a prevenir las caídas y las lesiones relacionadas, así como el deterioro de la salud y la capacidad óseas.

Entre losejercicios de musculación que se pueden hacer durante 30 a 60 minutos se incluyen los levantamientos de peso muerto, los presses con mancuernas por encima de la cabeza y las elevaciones laterales con mancuernas, que consisten en utilizar los músculos de la espalda y los hombros para levantar unas mancuernas ligeras de modo que los brazos y el cuerpo formen una T.

Nota importante: Si siente dolor mientras hace ejercicio, deje de hacerlo inmediatamente. Consulte a su médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicios.

Comprender la fuerza y el riesgo de muerte

Los autores no disponían de información sobre el entrenamiento específico con pesas o los ejercicios aeróbicos que hacían los participantes.

"Tal como indicaron los autores, no había información sobre la intensidad del entrenamiento, la carga de entrenamiento, el volumen (series y repeticiones)", dijo Momma por correo electrónico. "Por lo tanto, la prescripción óptima de ejercicios regulares de fortalecimiento muscular para prevenir la mortalidad sigue sin estar clara. Sin embargo, esta limitación no se limita a este estudio. Los estudios de epidemiología de ejercicios de fortalecimiento muscular son propensos a esta limitación."

Pero los investigadores sí tenían algunas ideas sobre cómo cualquiera de los ejercicios podría ayudar en la prevención de enfermedades o de la muerte prematura.

El entrenamiento con pesas puede mejorar la composición corporal o la masa muscular magra, que se ha asociado previamente con una mayor protección contra la muerte prematura por cualquier causa y las enfermedades cardiovasculares.

Tener más músculo magro y menos grasa corporal puede ayudar al equilibrio, la postura y la regulación de los niveles de colesterol, según declaró la Dra. Nieca Goldberg a la CNN en marzo. Goldberg, directora médica de Atria New York City y profesora clínica asociada de medicina en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, no participó en el estudio.

"Sabemos que los individuos con obesidad tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, intolerancia a la glucosa y algunos tipos de cáncer, por lo que mejorar ese perfil (de salud) es beneficioso", dijo Goldberg. "Las personas que participan en una actividad regular (...) también pueden tener una perspectiva más sana y otros estilos de vida saludables".

El mayor beneficio de combinar ambos ejercicios podría deberse a que los dos trabajan juntos para mejorar la salud, según declaró a la CNN en marzo el Dr. William Roberts, profesor del departamento de medicina familiar y salud comunitaria de la Universidad de Minnesota. Un régimen equilibrado se asemeja más al estilo de vida de nuestros antepasados, añadió.

Además, el músculo ayuda a las funciones de los sistemas endocrino y paracrino, dijeron los autores -los responsables de las hormonas y la comunicación celular, respectivamente-. Los investigadores añadieron que el entrenamiento con pesas también puede realizarse en entornos sociales, y que tener contactos sociales se ha relacionado con vivir más años.

Los autores señalaron que podría haber errores de medición relacionados con el hecho de que los participantes recordaran sus hábitos de ejercicio, y que el estudio podría no ser aplicable a las personas de color y a los individuos más jóvenes, ya que la mayoría de los participantes eran blancos no hispanos y tenían una edad media de 71 años.

Futuros estudios más diversos, más largos y atentos al paso del tiempo serían beneficiosos para comprender las relaciones entre estos ejercicios y el riesgo de muerte prematura, señalaron los autores.

Pero por ahora, los adultos mayores que hacen cualquiera de los dos ejercicios deben incorporar el otro en su vida diaria, dijo Momma.

"Algo de actividad física es mejor que nada", dijo Momma. "Debido a que los niveles de condición física y las condiciones crónicas entre los ancianos varían con (el) individuo, por favor sea tan físicamente activo como sus capacidades y condiciones lo permitan".

