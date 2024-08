- Colonos judíos matan palestinos <unk> Ramallah: "Terrorismo de Estado"

Después del inicio de las negociaciones sobre un alto el fuego en el conflicto de Gaza, las posiciones entre Israel e Islamic Hamas siguen muy distantes. Se espera que las conversaciones mediadas por EE. UU., Catar y Egipto continúen hoy en la capital de Catar, Doha. La esperanza de un avance es baja.

Finalmente, las posiciones de ambas partes en las negociaciones indirectas dependen del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y del líder de Hamas, Yahya al-Sinwar. "No creo que se pueda superar la profunda brecha entre estos dos", dijo Michael Milshtein, exjefe del departamento palestino de la inteligencia militar de Israel, al "Wall Street Journal". "Desafortunadamente, son los principales tomadores de decisiones de ambos lados".

Mientras tanto, colonos judíos radicales atacaron un pueblo en el Cisjordania ocupado, lo que causó indignación y consternación. Según el Ministerio de Salud Palestina, un palestino de 22 años murió en el incidente.

La Autoridad Palestina condenó el ataque en términos contundentes. El ministerio de Asuntos Exteriores en Ramala lo describió como "terrorismo de Estado organizado". Según el Ministerio de Salud Palestina, una persona murió y otra resultó gravemente herida en el ataque del jueves. Decenas de colonos enmascarados irrumpieron en el pueblo palestino de Jit, a diez kilómetros al oeste de Nablus, y prendieron fuego a al menos cuatro casas y seis coches, según informó "Times of Israel" citando una fuente en el aparato de seguridad israelí. Más de 100 personas participaron y las fuerzas de seguridad israelíes llegaron más tarde y dispersaron a los colonos, según los medios israelíes. "Times of Israel" informó de que el ejército había arrestado a un israelí y lo había entregado a la policía.

El ministro de Defensa de Israel criticó duramente el ataque. "Irrupciones violentas y radicales son lo contrario de todo lo que el Estado de Israel defiende en términos de código y valores", escribió Joav Galant en la plataforma X. Apoyará a las fuerzas militares y a las autoridades investigadoras en "abordar este asunto".

La oficina del primer ministro Netanyahu declaró que el primer ministro toma los incidentes "muy en serio". Los responsables serán capturados y juzgados. El líder de la oposición, Jair Lapid, condenó el brote de violencia, calificándolo de "punto bajo en términos morales".

Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza después de la masacre de terroristas de Hamas y otros grupos extremistas en la zona fronteriza de Israel el 7 de octubre del año pasado, la situación en Cisjordania ha empeorado aún más. Según el Ministerio de Salud de Cisjordania, 605 palestinos han muerto en operaciones militares israelíes, enfrentamientos o sus propios ataques desde entonces. También ha habido un aumento de la violencia de los colonos contra los palestinos.

Mientras tanto, familiares de los rehenes y simpatizantes en Tel Aviv manifestaron en el contexto de las conversaciones en curso sobre un alto el fuego en el conflicto de Gaza, exigiendo resultados rápidos. Los participantes en la marcha por la ciudad costera gritaban a los negociadores israelíes: "¡No volváis sin un acuerdo!"

Alto el fuego y liberación de rehenes

Las conversaciones en Doha buscan no solo un alto el fuego, sino también la liberación de 115 rehenes retenidos por Hamas a cambio de presos palestinos en cárceles israelíes. Si bien Hamas no participa en las negociaciones, se informa que se le mantiene informado de su progreso por dpa.

La presión sobre los negociadores ha aumentado debido a la posible fuerte retaliación de Irán y la milicia chiita libanesa Hezbolá después de la muerte de dos clave oponentes israelíes. El presidente de EE. UU., Joe Biden, ya había descrito las negociaciones como un "momento decisivo" en mayo.

Sin embargo, se considera que las posibilidades de implementar su plan en tres fases son bajas. Un alto cargo egipcio le dijo al "Wall Street Journal" que la brecha entre las partes sigue siendo amplia, pero se están haciendo esfuerzos para llegar a un consenso.

El portavoz de Hamas, Osama Hamdan, le dijo a dpa que el grupo no negociará nuevas condiciones y que solo se debe discutir la implementación del plan de Biden de mayo. Acusó a Israel de bloquear las negociaciones al imponer nuevas condiciones, como negarse a retirarse del llamado corredor de Filadelfia, que discurre a lo largo de la frontera egipcia en el sur de Gaza.

Netanyahu contra la retirada completa

Hamas exige una retirada completa de Israel. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que el ejército israelí debe seguir controlando el corredor de Filadelfia incluso después de un alto el fuego.

A pesar de los esfuerzos, los mediadores no han podido ejercer suficiente presión sobre el lado israelí para que se adhiera a los planes de alto el fuego presentados en mayo, se quejó Hamdan. Israel "no quiere un alto el fuego", dijo, mientras que Netanyahu acusó a Hamas de presentar nuevas condiciones.

El jefe del ejército israelí, Herzi Halevi, dijo el miércoles durante una visita al corredor de Filadelfia que el ejército puede mantener el control incluso sin una presencia constante y solo con incursiones ocasionales.

Netanyahu se mantiene en su objetivo de guerra

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quiere desmantelar militarmente a Hamas y asegurar que ya no pueda gobernar la Franja de Gaza, que ha estado bloqueada por Israel durante muchos años. Por otro lado, el líder de Hamas, Sinwar, parece apostar por la supervivencia del grupo como victoria. Se informó Recently by "Wall Street Journal" that he reportedly told mediators that the death of Palestinian civilians benefits him because Israel is internationally condemned for it.

Sinwar se cree que se esconde en la extensa red de túneles de Hamas bajo la franja costera bloqueada. Se le considera el cerebro detrás del ataque terrorista de Hamas y otros grupos en Israel el 7 de octubre, en el que murieron alrededor de 1200 personas y otras 250 fueron secuestradas a la Franja de Gaza.

Esta masacre sin precedentes desencadenó la guerra: Israel comenzó con ataques masivos en toda la franja costera. Desde entonces, el número de víctimas ha alcanzado aparentemente más de 40.000 muertos y 92.400 heridos, según cifras palestinas. La autoridad sanitaria controlada por Hamas no diferencia entre combatientes y civiles en sus números no verificados.

