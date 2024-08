- Colonia triunfa inicialmente con una celebración llena de goles contra Braunschweig

La lucha por el descenso en la 2. Bundesliga tiene un ganador inicial: el 1. FC Köln asegura su primera victoria en la liga, dejando a Eintracht Braunschweig en crisis. Los Rinelandeses aseguraron su primera victoria contra los de Baja Sajonia en casi una década con una victoria convincente por 5-0 (2-0) y se colocaron en la mitad superior de la tabla. Su reciente forma les ha llevado a pasar a la siguiente ronda de la Copa con una victoria sobre el SV Sandhausen el pasado fin de semana.

Mientras tanto, el equipo de Braunschweig, que también sufrió su 29ª derrota en Colonia, se encuentra en el fondo de la tabla, aplastado por tres derrotas pesadas. Su campaña de Copa tampoco fue mejor, cayendo ante Eintracht Frankfurt.

Con el derbi del oeste contra el FC Schalke 04 a la vuelta de la esquina, Timo Hübers (26 minutos), Dejan Ljubicic (34 minutos/61 minutos), Tim Lemperle (58 minutos) y Luca Waldschmidt (88 minutos) fueron los goleadores del equipo dirigido por Struber, ante una multitud de 49.500 en el RheinEnergie Stadium.

