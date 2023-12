Collin Morikawa: "Es increíble tener una amistad" con Tiger Woods - "Ha hecho crecer este juego como nadie lo ha hecho nunca

Morikawa solo se convirtió en profesional en 2019, pero ya ha hecho historia como el primer golfista masculino en ganar tanto el Campeonato de la PGA como el Open en sus debuts en torneos.

A pesar de jugar al golf desde una edad relativamente temprana, Morikawa no vio realmente este deporte mientras crecía. Por ello, nunca se fijó en los grandes del deporte como héroes o para motivarse, como harían muchos aspirantes a golfistas.

La excepción, sin embargo, es Woods.

"Creo que cuando mencionas a Tiger Woods a alguien que ni siquiera sabe nada de golf, sabe que representa el golf y el deporte del golf", dice Morikawa a Becky Anderson de la CNN.

"Lo que ha hecho por este deporte, cómo ha cambiado la evolución no sólo del aspecto físico y mental, sino del crecimiento del juego en todo el mundo. Es alguien a quien admiro.

"Es increíble tener una amistad con él, conocerle, hablar con él, y eso es lo mejor, que ha hecho crecer este deporte como nadie lo ha hecho jamás.

"Sólo hay unos pocos atletas en el mundo en los que pueda pensar, y en los que cualquiera pueda pensar, que hayan hecho eso por sus respectivos deportes. Así que es, por supuesto, alguien a quien voy a admirar".

Hay una interacción en particular de su relación que destaca a Morikawa.

Durante el Farmers Insurance Open de 2020 -la primera vez que Morikawa formaba pareja con Woods en el PGA Tour- Woods clavó un drive por el centro de la calle, se giró hacia Morikawa y soltó una broma.

"Le dije: ¿Qué está pasando? Esto es raro'", recuerda. Está intentando ganarme, lo sé, y yo también estoy intentando ganarle". Pero lo hacía mucho más relajante y podías ver su lado humano".

"Creo que me he dado cuenta de que no somos sólo golfistas, y creo que todo el mundo tiene esa percepción, que todo lo que hacemos es jugar al golf 24 horas al día, 7 días a la semana, pero hay mucho más detrás de las capas de cada una de las personas que hay aquí, y ha sido genial conocer a estas personas como seres humanos de verdad".

Su emparejamiento en ese torneo fue un momento significativo para ambos jugadores -y uno que habrá hecho sentirse viejos a muchos espectadores-, ya que Morikawa se convirtió en el primer jugador nacido después de que Woods se convirtiera en profesional en 1996 en ser emparejado con el 14 veces ganador de majors en un evento del PGA Tour.

Si Morikawa hubiera jugado entonces, especula con la posibilidad de que su amistad no se hubiera desarrollado.

"Es muy diferente, porque se oyen historias de cuando se hizo profesional muy pronto, cuando yo era muy joven, en las que no hablaba con nadie", dice. "Estaba muy concentrado, muy centrado.

"Obviamente, ha crecido mucho. Está en una etapa diferente de su vida. Tiene un par de hijos. Afortunadamente, está mucho más relajado".

No lo llames romperredes

Además de su victoria en el Campeonato de la PGA en 2020 y en el Open al año siguiente, Morikawa coronó un notable 2021 ganando el DP World Tour Championship del European Tour y se convirtió en el primer estadounidense en la historia en ganar la Race to Dubai.

El éxito sostenido de Morikawa en 2021 -que también incluyó un récord ganador en la victoria del Equipo de Estados Unidos en la Copa Ryder- demostró que 2020 no fue una casualidad, pero el jugador de 24 años se queda corto a la hora de llamar a 2021 su año de "ruptura".

"Me gusta cómo lo calificas, porque yo no lo veo así", explica. "Estoy seguro de que mucha gente lo hace y mira, no me malinterpretes, el año que tuve en 2021 fue increíble - un WGC, un major, Race to Dubai, un DP World Tour Championship - pero yo lo veo como que hay tantos lugares para mejorar, tantos lugares para mejorar.

"Y así es como sigo mejorando es que creo que tengo tanto espacio para crecer, que estoy listo para hacer más. No se trata de: '¿Cómo supero lo del año pasado? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago eso? Es simplemente: "Quiero ganar más. Quiero competir más'. Y cuando no lo consigo, tengo que averiguar por qué".

Aunque todavía falta bastante tiempo, Morikawa ya ha empezado a pensar en la defensa de su título del Open en julio.

El nativo de Los Ángeles tuvo una buena actuación en la defensa de su título del Campeonato de la PGA el año pasado, terminando finalmente empatado en el octavo puesto, pero se ha propuesto superarlo en el prestigioso campo de St. Andrews, apodado 'el Hogar del Golf'.

"Siempre que defiendes un torneo, es especial porque, obviamente, lo ganaste el año anterior", dice. "Pero cuando se trata del Open Championship, es aún más especial. Es un major... cuando es el 150º, ¿cómo puedes superarlo?

"Andrews, la cuna del golf, han tenido que coincidir muchas cosas para llegar allí como defensor del título.

"Pero no quiero presentarme sólo como defensor del título y que se me conozca por eso. Quiero presentarme como aspirante. Quiero salir y ganar, y espero volver a defender. Ése es mi objetivo número uno: presentarme y volver a ganar".

Si el 2021 de Morikawa sirve de algo, parece poco probable que deje de ganar pronto.

