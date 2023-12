Collin Morikawa dice que la fama no le cambiará tras ganar un Major que le cambió la vida

Poco más de un año después, en agosto de 2020, era el quinto jugador mejor clasificado del golf.

Su sorprendente victoria ese mismo mes en el Campeonato de la PGA en el TPC Harding Park de San Francisco -acabando dos golpes por delante de Dustin Johnson y Paul Casey en solo su segunda participación en un major- le catapultó a la cima del juego y al reconocimiento general.

Morikawa, que admite que la victoria en la PGA le "cambió mucho la vida", insiste en que la fama que le ha llegado no "cambiará quién soy".

"Se te dan muchas oportunidades, muchos más patrocinios, la gente es consciente de quién eres", declaró a Shane O'Donoghue, de Living Golf, de la CNN.

"Siento que sigo siendo el mismo chico de 23 años que me llamáis. Tengo una sonrisa en la cara y me encanta la comida, y espero ser así el resto de mi vida".

Aunque muchos jugadores podrían haberse sentido saciados por esa victoria, no es el caso de Morikawa.

"No me sentí como si hubiera marcado la casilla de ganar un gran campeonato y estuviera satisfecho con el resto de mi carrera. Me hizo querer más", afirmó.

"Ahora, tanto si estoy en un gran campeonato como en un evento regular, un evento del Tour Europeo, lo que sea, quiero esa sensación de victoria porque cuando ganas, es simplemente una sensación que no se puede describir, especialmente en el golf, en el que realmente perdemos más de lo que ganamos".

Un jugador global

Tras irrumpir en escena en Estados Unidos con victorias en el PGA Tour, Morikawa quiere ahora llevar su juego por todo el mundo.

"Si nos fijamos en la historia del golf, hay muchos jugadores globales, y ésos son los más conocidos", explica.

"Eso habla mucho de su personalidad, pero también de su juego. Son capaces de adaptarse. En eso consiste el golf, en adaptarse a lo que se nos pone por delante".

En el Circuito Europeo, Morikawa terminó quinto en la Carrera a Dubái 2020 y este mes viajará de nuevo al emirato como uno de los cabezas de cartel del OMEGA Dubái Desert Classic, que arrancará el 28 de enero.

Saliendo al campo junto al ganador de 2017 Sergio García y los héroes europeos de la Ryder Cup Tommy Fleetwood, Justin Rose y Tyrrell Hatton, las habilidades del californiano se pondrán a prueba en el Emirates Golf Club.

"Toda mi vida, siempre se ha tratado de consistencia. Lo he dicho desde el primer día, creía en mí mismo que podía hacerlo, pero sólo me he puesto a prueba realmente en Estados Unidos en el PGA Tour", dijo.

"Y qué mejor manera de venir aquí, al Circuito Europeo, a la Race to Dubai, y demostrar que mi juego puede viajar. Al final de mi carrera, quiero mirar atrás y poder decir que sí".

