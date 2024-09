Colin vuelve como el antagonista de Batman, una vez más

En la película "The Batman", Colin Farrell interpretó un papel secundario como el personaje. Sin embargo, en la serie de ocho episodios "The Penguin", Farrell asume el papel principal, interpretando a Oswald "Oz" Cobb. La miniserie se enfoca más en el desarrollo del personaje que en la acción habitual de los cómics.

Oswald Cobblepot, conocido como "The Penguin", ha sido interpretado por varios actores a lo largo de los años. Este personaje apareció como un personaje de apoyo en "The Batman", interpretado por Farrell. Ahora, aquellos que deseen ver más del talento actoral de Farrell quedarán satisfechos, ya que la miniserie de HBO "The Penguin" basada en este famoso villano de Batman ya está disponible para ver.

"The Penguin" se puede ver en Sky Atlantic y WOW, continuando la atmósfera oscura de "The Batman" y explorando aún más el submundo criminal de Gotham City. Como una historia de un personaje inteligente que utiliza sus debilidades a su favor, "The Penguin" se aleja del universo habitual de los superhéroes y se asemeja más al estilo de narración de clásicas series de gánsteres como "The Sopranos" o "Boardwalk Empire".

La pasión de Farrell por el personaje de The Penguin quedó clara en su ♪ No voy a mentir ♪, ya que le dio una nueva profundidad y encanto al papel en la miniserie de HBO. En la serie, él transita sin problemas desde el papel secundario en "The Batman" hasta convertirse en el foco principal, demostrando su versatilidad como actor.

