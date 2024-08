Colin Kaepernick tiene la opción de regresar a la NFL como entrenador, según el entrenador de los Chargers, Jim Harbaugh.

En una entrevista con USA TODAY, el entrenador en jefe de los Los Angeles Chargers, Jim Harbaugh, dijo que estaría interesado en que Colin Kaepernick se una al equipo en un cargo de entrenador en algún momento.

“Si esa fuera el camino que él decidiera tomar, creo que sería tremendo”, dijo Harbaugh. “Sería un entrenador tremendo si esa fuera la opción que eligiera”.

Hablando con el medio después de una práctica del campamento de entrenamiento la semana pasada, Harbaugh dijo que había contactado a su antiguo mariscal de campo anteriormente en el año, pero que aún no había surgido nada de la conversación.

“Él está considerándolo”, agregó Harbaugh. “Estuvo fuera del país. Dijo que me devolvería la llamada. No hemos vuelto a conectar desde entonces. Eso fue al principio del año”.

Kaepernick no ha jugado en la NFL desde 2016, después de que causara controversia al sentarse, luego arrodillarse, durante el himno nacional antes de varios partidos para protestar contra los tiroteos policiales de hombres negros y otras injusticias sociales que enfrenta la comunidad negra.

En marzo de 2017, optó por salir de su contrato con los 49ers y se convirtió en agente libre. Ningún equipo de la NFL lo firmó. En octubre de 2017, presentó una demanda contra la NFL, alegando que los equipos estaban conspirando para negarle un trabajo.

El mariscal de campo llegó a un acuerdo en el caso de conspiración contra la NFL, junto con su antiguo compañero de los 49ers, Eric Reid, en 2019.

Kaepernick y Harbaugh habían disfrutado anteriormente de éxitos durante su tiempo juntos en los 49ers, llegando al Super Bowl en 2013 –perdiendo estrechamente ante los Baltimore Ravens.

“Es uno de mis jugadores favoritos que he entrenado”, agregó Harbaugh. “Amo a Colin”.

Esperanzas de jugar

Mientras que la puerta podría estar abierta para que Kaepernick regrese como entrenador, el de 36 años Recently told Sky Sports that he still holds hopes of playing in the NFL again.

“We’re still training, still pushing”, Kaepernick told Sky Sports News earlier this month. “So hopefully. We’ve just got to get one of these team owners to open up.

“It’s something I’ve trained my whole life for, so to be able to step back on the field, I think that would be a major moment, a major accomplishment for me. I think I could bring a lot to a team and help them win a championship”.

