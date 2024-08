Colin Kaepernick no estará en los Chargers este año, dice el entrenador Jim Harbaugh

"Me encanta Colin," dijo Harbaugh a los reporteros el jueves. "Pero no va a estar en mi cuerpo técnico este año y tampoco estará en la plantilla."

Esto ocurre después de que se supiera que Harbaugh estaba abierto a la posibilidad de que Kaepernick se uniera al equipo en un futuro como entrenador.

"Si alguna vez ese fuera el camino que él eligiera tomar, creo que sería tremendo," dijo Harbaugh a USA TODAY después de una práctica de entrenamiento la semana pasada. "Sería un gran entrenador si esa fuera la ruta que eligiera".

Harbaugh dijo que había contactado a su antiguo mariscal de campo al principio del año, pero que aún no había surgido nada de la conversación.

El jueves, Harbaugh dijo que su interés en tener a Kaepernick en el cuerpo técnico es similar a la oportunidad que él mismo recibió del difunto dueño de los Raiders, Al Davis.

"Al Davis vio algo en mí que le hizo pensar que sería un gran entrenador," dijo Harbaugh. "Veo esas cualidades en Colin".

Por su parte, Kaepernick Recently told Sky Sports that he still holds hopes of playing in the NFL again.

"Still training, still pushing," Kaepernick told Sky Sports News earlier this month. "So hopefully – we’ve just got to get one of these team owners to open up".

Kaepernick no ha jugado en la NFL desde 2016, después de que causara controversia al sentarse, luego arrodillarse, durante el Himno Nacional antes de varios partidos para protestar contra los tiroteos policiales de hombres negros y otras injusticias sociales que enfrenta la comunidad negra.

En marzo de 2017, optó por salir de su contrato con los 49ers y se convirtió en agente libre. Ningún equipo de la NFL lo firmó. En octubre de 2017, presentó su demanda contra la NFL, alegando que los equipos estaban conspirando para negarle un trabajo.

El mariscal de campo llegó a un acuerdo en un caso de conspiración contra la NFL, junto con su antiguo compañero de los 49ers, Eric Reid, en 2019.

Kaepernick y Harbaugh habían disfrutado anteriormente de éxito durante su tiempo juntos en los 49ers, llegando al Super Bowl en 2013 -perdiendo estrechamente ante los Ravens de Baltimore.

A pesar del apoyo de Harbaugh para que Kaepernick se una a su cuerpo técnico, el antiguo mariscal de campo de los 49ers no está actualmente involucrado en ningún deporte profesional como jugador o entrenador, no habiendo jugado desde 2016 y no habiendo recibido ninguna oferta de la NFL desde entonces. Sin embargo, Kaepernick sigue siendo optimista sobre su regreso al campo.

