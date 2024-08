Cole Hocker de los EE.UU. produce una de las conmociones de los Juegos Olímpicos de París para ganar el oro de 1.500 metros

Este iba a ser un duelo entre Jakob Ingebrigtsen, el campeón olímpico reinante, y Josh Kerr, el campeón del mundo. Por lo tanto, fue una gran sorpresa para todos en el Stade de France cuando un corredor completamente diferente se lanzó a la cabeza en la recta final para lograr una victoria inesperada e improbable.

La victoria de Cole Hocker fue, sin duda, la mayor sorpresa de los Juegos hasta ahora, un final emocionante y salvaje en una carrera para la historia. El estadounidense extendió los brazos en señal de alegría al cruzar la línea y culminó una espléndida ejecución en la recta final, obteniendo la medalla de oro con un tiempo olímpico récord de 3:27.65.

El británico Kerr obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 3:27.79, mientras que el compatriota de Hocker, Yared Nuguse, quedó a un centésima de segundo en el tercer lugar.

Y el noruego Ingebrigtsen, el mayor talento de la generación en carreras de media y larga distancia? Quedó en cuarto lugar, sorprendentemente fuera de las medallas después de liderar gran parte de la carrera.

En cambio, esta fue una noche para el subestimado, aunque Hocker dijo que nunca se vio así.

“Esa es una sensación increíble”, dijo el nativo de Indiana después de la victoria. “Solo sentí que estaba siendo llevado por el estadio y por Dios. Mi cuerpo simplemente lo hizo por mí. Mi mente estaba allí y vi esa línea de meta.

“Ganar el oro era mi objetivo durante todo el año. Lo escribí y me lo repetí a mí mismo, incluso si no lo creía. Mis resultados me mostraron que era capaz de correr 3:27, fuera lo que fuera. Supe que era un contendiente por la medalla y que si lo hacía bien, sería una medalla de oro. Lo he estado diciendo”.

Cuando Ingebrigtsen, quien estableció un récord olímpico en esta prueba hace tres años, comenzó con un ritmo fuerte y Kerr lo siguió de cerca, parecía que la carrera se desarrollaría como muchos esperaban, un duelo directo entre los dos rivales feroces.

Y cuando Kerr superó al noruego en los últimos 100 metros, la victoria parecía estar al alcance de su mano, repitiendo el resultado del año pasado en los campeonatos mundiales de Budapest.

Pero entonces llegó Hocker. El de 23 años se lanzó por la parte interior de la recta final en un ataque perfectamente cronometrado, convirtiéndose en el segundo estadounidense en ganar esta prueba en los últimos tres Juegos Olímpicos, después de Matthew Centrowitz en 2016.

Y entonces llegó Nuguse, volando más allá de Ingebrigtsen y persiguiendo a Kerr. Su bronce en un tiempo personal récord marcó la primera vez en la historia de los Juegos modernos que Estados Unidos tuvo a dos hombres en el podio de los 1.500 metros.

Para la carrera de media distancia de Estados Unidos, este resultado fue tan brillante como inesperado. Hocker solo tenía otro logro importante antes de los Juegos Olímpicos: una plata en los 1.500 metros en los campeonatos mundiales indoor de este año, mientras que Nuguse tenía una medalla del mismo color en los 3.000 metros.

Ambos hombres también batieron sus propias marcas personales, Hocker por casi tres segundos.

“Cole Hocker, me tienes gritando a todo pulmón”, escribió su compatriota y campeón olímpico de los 100 metros, Noah Lyles, en X.

Kerr, medallista de bronce olímpico hace tres años, no obtuvo la victoria que tanto ansiaba, pero el atleta escocés aún se fue con una medalla de plata y un récord británico.

“Mis oídos están fuera, mis piernas están fuera”, dijo.

“Estoy orgulloso de la actuación que di hoy”, agregó. “Me dije a mí mismo que controlaría lo que pudiera controlar y lo hice hoy. Ejecuté lo más rápido que he corrido nunca, casi dos segundos más rápido. No fue suficiente hoy. Eso es deporte.

“Estoy muy orgulloso de mí mismo y de mi preparación para llegar aquí. No dejé ninguna piedra sin remover y ese es el resultado de hoy. Por supuesto, estaba buscando esa medalla de oro, pero es una medalla mejor que la que obtuve hace tres años”.

