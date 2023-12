Coco Gauff insta a poner fin a la violencia armada y pide una reforma de las armas en su pase a la final del Abierto de Francia

Tras su victoria en semifinales del Abierto de Francia el jueves, que le permitió acceder a su primera final individual de un Grand Slam, la joven de 18 años escribió en el objetivo de una cámara cercana, como es tradición después de una victoria. Pero en lugar de su firma, Gauff añadió "Peace End Gun Violence" con la imagen de un corazón.

Tras su victoria por 6-3 y 6-1 en sets corridos contra la italiana Martina Trevisan, la estadounidense explicó que no había planeado escribir ese mensaje de antemano, pero que quería expresar lo "importante" del mensaje.

"Es importante, como persona en el mundo, independientemente de ser tenista o no. Creo que, para mí, fue especialmente importante estar en Europa y estar donde sé que la gente de todo el mundo seguro que está mirando", dijo.

"Creo que es un problema en otras partes del mundo, pero especialmente en Estados Unidos, es un problema que, francamente, ha estado ocurriendo durante algunos años, pero obviamente ahora está recibiendo más atención. Pero para mí, ha sido un problema durante años.

"A mí me toca muy de cerca. Tenía algunos amigos que participaron en el tiroteo de Parkland. Recuerdo haber vivido toda esa experiencia de primera mano, viendo y teniendo amigos que pasaron por toda esa experiencia. Por suerte, fueron capaces de salir de ella. Creo que es una locura, creo que tenía 14 o 13 años cuando sucedió, y todavía nada ha cambiado.

"Creo que fue un mensaje para que lo viera la gente de mi país y para que lo viera la gente de todo el mundo. Esperemos que llegue a las cabezas de los gobernantes para que cambien las cosas".

El mensaje de Gauff llega tras la reciente oleada de tiroteos masivos en Estados Unidos.

En mayo, un joven de 18 años mató a tiros a 19 niños y dos adultos en una escuela primaria de Uvalde, Texas, antes de ser abatido por las fuerzas del orden. A principios de mes, 10 personas murieron en un tiroteo masivo por motivos raciales en un supermercado de Buffalo a manos de un sospechoso con equipo táctico que retransmitía el ataque en directo.

El miércoles, un tiroteo en Tulsa (Oklahoma ) se saldó con cinco muertos, incluido el autor de los disparos.

El jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un ferviente llamamiento a favor de leyes de armas más estrictas, que incluyan la prohibición de las armas de asalto, leyes de verificación de antecedentes más estrictas y una edad mínima de compra más elevada.

Utilizar plataformas para el cambio

Gauff explicó que las estrellas del deporte deberían utilizar sus plataformas para lograr cambios, y que ella ha aprendido mucho de otros atletas de alto nivel sobre cómo hacer oír su voz.

"Definitivamente, diría que LeBron James, Serena (Williams), Billie Jean (King), Colin (Kaepernick), la lista sigue, Naomi (Osaka), sigue realmente sobre esos temas", dijo.

"Creo que ahora los atletas están más dispuestos a hablar de este tipo de cosas. Creo que muchas veces se nos pone en una caja en la que la gente siempre dice: 'Oh, el deporte y la política deberían estar separados y todo esto'. Y yo digo que sí, pero al mismo tiempo soy primero un ser humano antes que un tenista.

"Si me interesara esto, ni siquiera consideraría la violencia armada como política; creo que eso es la vida en general. No creo que sea política en absoluto. Pero en general, creo que ante todo soy humano. Así que, por supuesto, me van a preocupar estos temas y voy a hablar de ellos.

"Cuando la gente hace esos comentarios, no voy a ser un atleta para siempre. Llegará un momento en que me retire y todo esto, y seguiré siendo un ser humano. Así que, por supuesto, me preocupan estos temas.

"Creo que, en todo caso, el deporte te da la plataforma para quizá hacer llegar ese mensaje a más gente".

Gauff se enfrentará a la número 1 del mundo Iga Swiatek en la final del Abierto de Francia del sábado.

Fuente: edition.cnn.com