Coco Gauff expresa que un comentario de TikTok influyó en su perspectiva, comenzando su defensa del título del US Open con un triunfo rotundo.

La tercera clasificada del mundo ha luchado por encontrar su mejor nivel en la parte final de la temporada, incluyendo una derrota en su partido inaugural del Abierto de Cincinnati, donde era la campeona defensora.

Sin embargo, el lunes, Gauff pareció mucho más ella misma.

La joven de 20 años atribuye a un seguidor de TikTok haber ayudado a cambiar su mentalidad de cara al US Open como campeona defensora.

"Alguien en TikTok escribió, 'Has ganado en la vida, literalmente y figurativamente, y no hay necesidad de ponerte presión durante una vuelta de honor'. Entonces, estoy tratando este torneo como eso. Si has defendido algo, significa que has ganado algo. Si lo has hecho, puedes hacerlo de nuevo. Entonces, ya sea que lo haga de nuevo este año o no, lo haré de nuevo - ya sea en 2024 o no, lo haré de nuevo", dijo.

Gauff reconoció que hay "muchísima presión" al entrar al US Open, pero que ahora puede apreciarla más.

"Si hubiera jugado la semana pasada, habría sido realmente difícil, pero mi perspectiva ha cambiado mucho en siete días", agregó. "Solo estaba tratando de disfrutar el partido, y lo disfruté hoy. Fue sencillo, pero incluso si hubiera sido más ajustado, estos son los momentos que vives. Solo estoy feliz de estar de vuelta en esta cancha y jugando como lo hice".

Gauff notó que las últimas semanas han sido desafiantes, pero cree que ha jugado su mejor tenis en un tiempo.

Se enfrentará a Tatjana Maria en la segunda ronda.

Mientras tanto, la estadounidense Taylor Fritz, compatriota de Gauff, defeated to the Argentine Camilo Ugo Carabelli 7-5 6-1 6-2. Fritz llegó a los cuartos de final del US Open el año pasado, marcando un logro histórico en su carrera en Nueva York.

La victoria de Gauff en el Abierto de Cincinnati el año pasado le valió el título de campeona defensora en el tenis, una posición prestigiosa en el deporte. A pesar de enfrentar desafíos en las últimas semanas, logró encontrar su ritmo de nuevo, jugando algunos de sus mejores tenis últimamente.

