Coco Gauff abandona el US Open y los organizadores aplican un "plan de protocolo reforzado" tras dar positivo en un test de Covid

Gauff, de 16 años, cayó por 6-3, 5-7 y 6-4 ante la letona, número 45 del mundo, en un estadio Louis Armstrong de Nueva York que normalmente habría estado abarrotado.

Pero en medio de la pandemia de coronavirus, no se permite la presencia de aficionados. En su lugar, ruidos simulados de multitudes intentaron llenar el vacío el lunes.

Gauff dijo a los periodistas que no creía que la falta de público influyera en el resultado.

"Creo que compito igual de duro con aficionados o sin ellos", declaró Gauff. "Hoy podría haber jugado mejor. Sólo voy a volver al trabajo y prepararme para el Abierto de Francia".

El Abierto de Francia, normalmente el segundo grande del calendario tenístico, ha sido aplazado hasta septiembre. Wimbledon se canceló a principios de año.

Gauff saltó al estrellato en Wimbledon el año pasado como primera clasificada, cuando sorprendió a Venus Williams, antes de perder ante Simona Halep, a la postre campeona.

También perdió en enero ante Sofía Kenin, a la postre campeona del Abierto de Australia, y hace un año cayó en Nueva York ante Naomi Osaka, ganadora de dos Grand Slams.

De hecho, ha sido necesario que algunas de las mejores tenistas se impusieran a ella. Sevastova encaja en la descripción, sobre todo porque ha alcanzado los cuartos de final o algo mejor en el US Open en tres de sus últimas cuatro visitas y sorprendió a Serena Williams antes de la pandemia.

"Creo que es duro para todo el mundo venir aquí", dijo Sevastova. "Pero sí, en este primer obstáculo he vuelto a ganar un partido. Creo que me dará un poco de confianza. He pensado que lucharé hasta el final del partido, veremos cómo va. Coco, es una gran jugadora. Tiene 16 años y juega así. Ojalá yo jugara así a los 16".

El juego completo y la inteligencia de Gauff le han granjeado elogios, junto con -al igual que Osaka- su toma de postura tras los asesinatos de negros a manos de la policía en Estados Unidos.

En junio, tras la muerte de George Floyd en Delray Beach (Florida), la ex jugadora destacó en una manifestación de protesta en su ciudad natal, y este mes, tras el tiroteo contra Jacob Blake en Wisconsin, declaró que seguiría utilizando el tenis para "construir mi voz y hacerla más fuerte para poder llegar a más gente y crear un cambio".

"Este verano he aprendido mucho sobre mí misma", dijo Gauff. "Aprendí que puedo superar muchas cosas dentro y fuera de la cancha. Sigo esperando poder ser así y usar mi plataforma de esa manera".

Naomi Osaka gana y se pone la máscara de Breonna Taylor

Gauff y Osaka podrían haberse enfrentado de nuevo en Flushing Meadows en tercera ronda. El lunes, la gran pegadora de fondo japonesa se enfrentó a su compatriota Misaki Doi en la sesión nocturna.

Antes de su partido, Osaka entró en el estadio Arthur Ashe con una máscara en la que se leía "Breonna Taylor". Tras derrotar a Doi por 6-2, 5-7 y 6-2, Osaka fue preguntada por la máscara.

"Tengo siete", dijo Osaka a ESPN en la pista. "Es bastante triste que siete máscaras no sean suficientes para la cantidad de nombres, así que espero llegar a la final y que se puedan ver todas".

Osaka -que se retiró antes de la final del sábado en el Western & Southern Open por una lesión en el isquiotibial izquierdo- se enfrentará a la italiana Camila Giorgi en la segunda ronda.

"Sólo tengo que ver qué pasa mañana y cómo me siento", dijo Osaka.

El Western & Southern Open se celebra habitualmente en las afueras de Cincinnati (Ohio), pero se trasladó al recinto del US Open para reforzar la burbuja, un concepto utilizado de forma similar en la NBA, la NHL y la Liga de Campeones de fútbol y la MLS.

Sin embargo, el US Open reveló el domingo que un jugador anónimo había dado positivo por Covid-19.

El portavoz del US Open, Chris Widmaier, dijo a CNN en un correo electrónico que el jugador no podía ser nombrado debido a las leyes sanitarias, pero fue identificado como el francés saliente, Benoit Paire, por el diario deportivo francés L'Equipe. Desde entonces ha sido ampliamente identificado en otros medios de comunicación y en las redes sociales. CNN se ha puesto en contacto con un representante de Paire.

El nombre de Paire fue posteriormente retirado del sorteo oficial y sustituido por un suplente del cuadro de dobles, Marcel Granollers.

Los franceses Adrian Mannarino y Kristina Mladenovic, autorizados para jugar y ganar en primera ronda

Paire fue señalado por su compatriota Adrian Mannarino como el que dio positivo y Paire acudió a Instagram el lunes por la noche, hora de Nueva York, para decir que estaba "bien por el momento" y que no tenía ningún síntoma.

"Dudo en decir lo que realmente está pasando en la falsa burbuja", añadió.

Mannarino y la francesa Kristina Mladenovic -que habían estado en contacto con Paire- disputaron este lunes sus partidos de primera ronda.

Preguntado por qué se autorizó a jugar a la pareja francesa a pesar de que los CDC y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York indicaron que quienes entraran en contacto con personas infectadas debían permanecer en cuarentena, Widmaier dijo que "se habían establecido protocolos reforzados."

"Junto con el Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York, la USTA ha elaborado un plan de protocolo mejorado para aquellos jugadores que podrían haber estado potencialmente expuestos al jugador infectado", dijo. "Como parte de estos protocolos mejorados, los jugadores potencialmente expuestos se someterán ahora a pruebas diarias, en lugar de cada cuatro días".

Widmaier confirmó que el especialista francés en dobles Edouard Roger-Vasselin era uno de los incluidos en el plan de protocolo reforzado después de que L'Equipe le nombrara como una persona que también estuvo en contacto con Paire y le citó.

Mladenovic y Mannarino dijeron que también lo estaban.

Mladenovic, que venció a Hailey Baptiste por 7-5 y 6-2, dijo que había dado negativo dos veces tras el positivo de Paire.

Parecía agotada hablando con los periodistas en una llamada de Zoom.

"No sé cómo vamos a seguir adelante", dijo. "No se me permite hacer nada de fitness, nada parecido a una burbuja pública. Estoy completamente solo con mi hermano/entrenador. Es literalmente una burbuja en una burbuja. No sé cómo ser más preciso. Literalmente no ver a nadie más. No se me permite acceder a ninguna de las instalaciones que se han puesto a disposición de los jugadores. Mentalmente es muy duro".

Tras derrotar a Lorenzo Sonego por 6-1, 6-4, 2-6 y 6-3, Mannarino dijo que se había quedado mentalmente agotado.

"No he dormido mucho", dijo Mannarino en una llamada de Zoom. "No tenía ni idea de si me iban a retirar del torneo. Si iba a seguir en el torneo, ¿en qué condiciones? Así que he estado pensando mucho".

"El domingo la ATP nos dijo que estaban discutiendo con el departamento de sanidad cuál iba a ser la decisión respecto a todos los jugadores que han estado en contacto con Benoit. Así que tardaron un poco en tomar la decisión de dejarnos en el torneo".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com