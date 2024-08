Coches y dinero de los ciudadanos: los polémicos planes del FDP causan una nueva disputa "relámpago"

Dürr inicia presión para reducir la renta ciudadana** con la caída de la inflación superando las expectativas. "Actualmente, la renta ciudadana es de 14 a 20 euros demasiado alta al mes", dijo a la revista "Bild" el lunes. Quiere "ajustarla a la baja".

El SPD y los Verdes criticaron agudamente la iniciativa. "No estoy de acuerdo con proporcionar constantemente incertidumbre con ideas completamente sin pulir que están lejos de la realidad", dijo Martin Rosemann, portavoz del mercado laboral del grupo parlamentario del SPD. Pidió a los Liberales que "por fin asuman su papel como parte de una coalición de gobierno después de casi tres años".

El vicepresidente parlamentario de los Verdes, Andreas Audretsch, destacó que las familias con hijos dependen particularmente de la renta ciudadana. "No vamos a exponerlos a los caprichos de las fantasías salvajes y falsas del FDP", dijo Audretsch a la agencia de noticias AFP. La líder de la izquierda, Janine Wissler, acusó al FDP de enfrentar a la gente. El FDP quiere "quitar dinero a los más pobres".

El presidente del Paritätischer Gesamtverband, Joachim Rock, explicó que la renta ciudadana "ya es demasiado baja hoy para combatir la pobreza". Los que hablan de recortes quieren aumentar la desigualdad y promover la división social. La política de la CDU, Gitta Connemann, calificó la iniciativa de "maniobra transparente de campaña electoral" en referencia a las elecciones estatales próximas en Alemania Oriental. El problema con la renta ciudadana no es la tasa básica, sino la suposición ilimitada de costes, por ejemplo para la vivienda y la calefacción, dijo a la estación de televisión "Welt".

El plan del FDP para promover el tráfico de automóviles en las ciudades también encontró rechazo. En un plan presentado el lunes, el FDP aboga por más plazas de aparcamiento gratuitas en los centros urbanos o, alternativamente, un "precio único de aparcamiento" a nivel nacional. Se deben establecer menos zonas peatonales y carriles para bicicletas para dar más espacio a los coches en las ciudades. La zona rural debe fortalecerse mediante una mejor conexión a la red de carreteras.

El FDP destacó que la iniciativa "no es una campaña pro-coche". Se trata de "libertad de elección en la movilidad", dijo el líder del partido de Brandeburgo, Zyon Braun. Esto también incluye el coche. El FDP no participará en la "guerra cultural contra el coche", ya que muchas personas dependen de él. El secretario general Bijan Djir-Sarai dijo que no hay "movilidad buena ni mala".

Los Verdes criticaron agudamente los planes. "Poner coches contra peatones no es sensato", dijo el vicepresidente parlamentario de los Verdes, Andreas Audretsch, a AFP. "Es una peligrosa concepción errónea que más tráfico de automóviles crea más fuerza económica en los centros urbanos", advirtió el alcalde verde de Hannover, Belit Onay. La líder de la izquierda, Wissler, criticó que el concepto ignora completamente la realidad de muchas ciudades.

El ADAC alabó ciertas propuestas del FDP, como la conducción supervisada a partir de los 16 años. Sin embargo, otras demandas, como la llamada para reducir los carriles para bicicletas, encontraron críticas. "Por el contrario, los carriles para bicicletas hacen una buena contribución para separar más el tráfico y así aumentar la seguridad de todos los usuarios de la carretera", dijo un portavoz de ADAC a AFP. Los efectos de atracción para los coches deben "evitarse para evitar agravar los problemas de tráfico existentes".

