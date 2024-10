CNN se embarca en un barco de guerra israelí para un ataque mortal en un puerto yemení supervisado por rebeldes hutíes

El desierto dorado por el sol del apricot de Arabia Saudita se extiende a mi derecha, mientras que la costa egipcia aparece a mi izquierda. Luego, un enorme caza F-35 llena mi pequeña pantalla mientras inicio este viaje extraordinario. Estoy con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), siendo el primer periodista extranjero en acompañar una misión de combate más allá de las fronteras de Israel, a bordo de un tanque de combustible de avión de combate.

Desde que Hamas inició su ataque el 7 de octubre del año anterior, Israel ha estado envuelto en un conflicto en escalada. No se limita a Gaza, sino que también se extiende a Líbano con Hezbolá y Yemen con los hutíes, que han comenzado a lanzar ataques de largo alcance contra los centros de población principales de Israel. Siria e Irán también se han convertido en campos de batalla para Israel, ya que ellos también se encuentran bajo ataque.

La respuesta israelí a estos ataques ha resultado en la pérdida de casi 42,000 vidas en Gaza y más de 1,000 en Líbano. Los bombardeos en Yemen también han causado estragos en la infraestructura crítica de una nación devastada por la guerra que ha sufrido durante mucho tiempo como uno de los peores crises humanitarias del mundo.

Los detalles sobre el destino de nuestra misión remained unknown mientras subía la escalera tambaleante a bordo del avión. No tenía idea de adónde iba o qué secretos esta misión de las FDI estaba a punto de revelar sobre sus operaciones militares.

Las regulaciones de seguridad dentro de la Fuerza Aérea Israelí son infranqueables, lo que hace que los teléfonos móviles y los fotoperiodistas sean artículos prohibidos. El teniente coronel Nadav Shoshani, el portavoz de las FDI que me acompañaba, estaba igualmente prohibido de llevar un teléfono.

Además de la cabina, se me dio acceso ilimitado al avión, siempre y cuando sus comandantes permanecieran anónimos. A pesar de la ausencia de cámaras, esta rara oportunidad me permitió echar un vistazo único a la vida de los soldados en la primera línea de batalla, luchando en múltiples frentes.

Recuerdos del pasado del avión como un avión comercial persistían en detalles como la iconografía sexista de la cara de una mujer en los botones de llamada. Sin embargo, el avión había sufrido una transformación notable, ya que se había convertido en un tanque israelí equipado con enormes tanques de combustible presurizados.

El proceso de reconstrucción prolongado implicó el retiro de los asientos de los pasajeros, mientras se hacía espacio para el cuerpo largo del tanque. Los tanques contenían el combustible esencial para que Israel proyecte su poder.

Nuestra misión de repostaje, que cubría una distancia de 1,200 millas (1,500 kilómetros), fue la misión de combate de mayor alcance de las Fuerzas de Defensa de Israel desde el histórico raid en Túnez en 1985.

Las palabras del primer ministro Benjamin Netanyahu en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas resonaron en mi mente, mientras el teniente coronel Shoshani me recordaba la convicción de Netanyahu, "No hay lugar adonde mi nación no pueda llegar".

Durante más de una hora y media, los cazas F-35 de Israel, cada uno valorado en más de $100 millones, siguieron al tanque 707, avanzando hacia su tubería de combustible.

El comandante del escuadrón, con más de una década de experiencia en misiones de repostaje, lideró el camino, manejando sus gafas 3D y maniobrando expertamente la boquilla hacia los jets que consumen combustible.

No hay tarea sin desafíos, explicó el comandante. Su principal desafío era asegurarse de que se cargara el combustible adecuadamente y se cronometrara la misión al minuto, para que los jets llegaran a su objetivo con el tanque lleno cuando la inteligencia sugiriera que era el momento óptimo para un ataque.

Al ver el mapa de la misión, me di cuenta de que nos dirigíamos al Puerto de Hodeidah en Yemen, controlado por los hutíes y respaldado por Irán. El teniente coronel Shoshani reveló el motivo preciso de nuestra misión; en las últimas dos semanas, los hutíes habían lanzado tres misiles de largo alcance, todos interceptados cerca de Tel Aviv.

Comenzando con ataques contra el tráfico marítimo en el Mar Rojo, los hutíes afirmaron que actuaban en solidaridad con los palestinos en Gaza. Su bandera llevaba las frases "Muerte a Israel, una maldición sobre los judíos". Expertos especializados sugirieron que la lucha global en nombre de los palestinos de Gaza prestaba apoyo al grupo en Yemen y les otorgaba reconocimiento internacional.

Los hutíes afirmaron que su último misil, lanzado tarde el sábado, estaba dirigido al primer ministro Netanyahu durante su regreso a Israel desde Nueva York. Un impacto en esta área podría haber resultado en víctimas civiles catastróficas, lo que requería nuestra misión.

Mientras el último de los F-35 se separaba de la tubería de combustible, el comandante del escuadrón se relajó visiblemente, quitándose las gafas y estirándose cansadamente. Cada jet requería aproximadamente 3 minutos de contacto, lo que requería una intensa concentración de la tripulación.

Damos vueltas, esperando que los pilotos de combate ejecuten sus ataques. Cualquier asalto terrestre podría agotar su suministro de combustible mientras evitan el fuego enemigo y buscan refugio, lo que requeriría un repostaje para regresar a la base.

Veinte minutos después, nos dirigíamos hacia el norte, sin necesidad de más combustible.

Pregunté al piloto líder del tanque sobre los obstáculos de una misión como esta y cómo se sentían acerca de los daños colaterales. No queremos dañar a los civiles, respondió, y confiamos en toda la inteligencia disponible para evitar víctimas civiles.

Señalé los altos fatalities en Gaza y Líbano por los ataques de la Fuerza Aérea. Estaban targeting a los hutíes, explicó, ya que estaban disparando misiles contra nuestros civiles, poniéndolos en peligro.

Al regresar a salvo al sur de Israel, las noticias del ataque se difundieron rápidamente. El canal de televisión de los hutíes transmitió imágenes de grandes destellos de fuego y humo desde el Puerto de Hodeidah.

El IDF informó que sus objetivos eran "centrales eléctricas y un puerto en las áreas de Ras Issa y Hodeidah", agregando que los hutíes explotaban el puerto para transferir armas a la región y suministros vitales.

Según los oficiales del grupo hutí, los F-35 que observé siendo repostados realizaron ataques a una planta de energía y una instalación de almacenamiento de combustible en Hodeida, lo que resultó en la muerte de un oficial del puerto y tres ingenieros.

El teniente general Herzi Halevi, jefe de Estado Mayor del IDF, emitió un comunicado después del ataque: "Estamos familiarizados con alcanzar grandes distancias, somos capaces de llegar aún más lejos y somos expertos en lograr precisión quirúrgica".

Halevi continuó diciendo: "Esto no es solo un mensaje; es una acción que transmite un mensaje en sí misma".

Durante el vuelo, Shoshani me compartió que el mensaje estaba dirigido a Irán, sirviendo como una advertencia de que mientras Israel espera represalias de Hezbolá en Líbano, esperan mantener a Irán fuera del conflicto.

Este incidente no fue solo una ilustración de hasta dónde está dispuesto a llegar Israel para retaliar contra sus adversarios, sino una prueba en vivo de que las amenazas anteriormente ocultas están comenzando a resurgir, y la misión de Israel para contrarrestarlas se está volviendo más amplia.

El conflicto en aumento en el Oriente Medio se extiende más allá de las fronteras de Israel, involucrando países como Líbano con Hezbolá y Yemen con los hutíes, que han atacado los centros poblados principales de Israel. El mundo observa cómo Israel responde a estas amenazas, lo que ha llevado a importantes bajas en Gaza y Líbano.

En respuesta a los ataques con misiles desde Yemen, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emprendieron una misión de combate de largo alcance, repostando aviones de combate F-35 sobre el Oriente Medio, con el objetivo de obstaculizar a los hutíes y a sus respaldadores iraníes.

Lea también: