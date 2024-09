Clooney le hace una propuesta contaminada a Trump

Donald Trump no es fan del actor George Clooney. El de 63 años lo toma con calma y lanza una oferta insólita al expresidente. Trump lo había criticado públicamente en el pasado con severidad.

La elección presidencial de EE. UU. está ganando impulso. El 5 de noviembre, con menos de 50 días por delante, los estadounidenses decidirán entre el candidato republicano Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris para la Casa Blanca. Está claro quién tiene el voto de George Clooney: el de 63 años apoya abiertamente a Harris. Durante su entrevista en el programa de entrevistas nocturno con Jimmy Kimmel, Clooney también criticó al expresidente.

Sin embargo, lo hizo principalmente porque Trump había atacado anteriormente al actor con dureza en su estilo habitual de confrontación. La razón: Clooney había escrito un artículo invitado para el "New York Times" en julio, abogando por que Joe Biden abandonara su carrera presidencial debido a la edad - lo que finalmente hizo.

"Este actor de cine falso, George Clooney, que nunca ha logrado hacer ni siquiera una película promedio, ahora se mete", publicó Trump en su plataforma Truth Social en respuesta. Clooney había "cambiado de bando con el sucio Joe, justo como las ratas que ambos son. ¿Qué sabe Clooney de algo? Clooney debería abandonar la política y volver a la televisión. Las películas nunca han sido su fuerte".

La propuesta de Clooney a Trump

Cuando Jimmy Kimmel le preguntó a Clooney sobre el arrebato de Trump y la posible jubilación de la política, respondió con calma: "Me retiraré si él lo hace. Es un compromiso al que estoy dispuesto". El público respondió con aplausos atronadores.

Hasta ahora, la jubilación de Trump de la política sigue siendo solo un pensamiento deseado para Clooney. A pesar del discurso inflamado de Trump y su pobre desempeño en el debate televisivo, las encuestas actuales en EE. UU. indican una carrera ajustada con ligeras ventajas para Harris.

La elección presidencial de EE. UU. de 2024 se acerca rápidamente, con menos de dos meses por delante. En vista de esto, George Clooney ha propuesto un compromiso con el expresidente Donald Trump, stating that he will step back if Trump decides to retire from politics.

This proposition comes after Trump publicly criticized Clooney severely for advocating for Joe Biden to withdraw from the 2024 presidential race due to age.

Lea también: