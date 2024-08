- Clemens Meyer insertó fondos introductorios en las publicaciones de Karl-May.

Clemens Meyer (47), el escritor, casi gastó todo su dinero de bienvenida en novelas de Karl May después de la caída del Muro de Berlín. Recordó su viaje desde Leipzig a Berlín Occidental con su madre en el otoño de 1989 y la compra de los libros por 5 Marcos alemanes cada uno. Lamentablemente, no duraron mucho. "La calidad no era la adecuada", comentó Meyer.

Criado en Leipzig, Meyer fue uno de los ciudadanos de la RDA que pudieron visitar Alemania Occidental después de la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Les dieron 100 Marcos alemanes como dinero de bienvenida. Meyer reveló que gastó 90 Marcos en novelas de Karl May, "También tuve que pillar una Coca-Cola", añadió.

La última obra de Meyer, "Los Proyectores", es una candidata a la lista larga del Premio del Libro Alemán. La trama tiene lugar, entre otros lugares, en el lugar de rodaje de las películas alemanas de Winnetou de los años 60. También aparece un "Dr. May" como personaje recurrente en la novela de 1000 páginas, que se publicará el 28 de agosto.

