Claudia Sheinbaum asumiendo oficialmente el papel de la primera mujer jefe de Estado de México

Following a joyous Sheinbaum taking the oath of office on Congress's floor, delegates cheerfully shouted "Presidenta! Presidenta!" for the first time in more than 200 years, embracing the feminine form of president in Spanish in the annals of Mexico's sovereign history.

La científica de 62 años convertida en política asume el poder en un momento en que el país enfrenta various problemas inmediatos, como una economía que no cumple con las expectativas, proyectos de infraestructura incompletos, una deuda creciente y el paraíso turístico de Acapulco devastado por huracanes.

En su discurso inaugural, Sheinbaum mencionó su llegada como un testimonio de las incontables mujeres que lucharon incansablemente contra la adversidad para dejar su huella en México, declarando "aquellas que vislumbraron la posibilidad de que, independientemente de nuestro nacimiento como mujeres o hombres, podíamos cumplir nuestros deseos y aspiraciones sin que nuestro género definiera nuestro destino".

Esbozó una serie de compromisos para limitar los precios de la gasolina y los alimentos, aumentar los programas de apoyo en efectivo para mujeres y niños, promover la inversión empresarial, la construcción de viviendas y la construcción de trenes de pasajeros. A pesar de su reconocimiento verbal de los cárteles que gobiernan el país, reservó los detalles para el final de su discurso.

Sheinbaum parece dispuesta a mantener la estrategia de 'Abrazos, no balas' de Obrador, enfocándose en abordar las causas raíz en lugar de confrontar a los cárteles mientras se compromete a fortalecer los esfuerzos de inteligencia y las investigaciones.

Sheinbaum derrotó a sus oponentes en junio con casi el 60% de los votos, en gran medida gracias al respeto continuo de su mentor político Obrador. Ha expresado su intención de seguir adelante con todas sus políticas, independientemente de si fortalecen el poder militar o debilitan los contrapesos del país.

Obrador asumió el cargo seis años antes, prometiendo priorizar las necesidades de los pobres. Sheinbaum, por su parte, promete la unidad con las populares reformas sociales y controvertidas enmiendas constitucionales de Obrador, pero con un enfoque más analítico y reservado en comparación con el carisma y la cercanía de Obrador.

Según el analista político Carlos Pérez Ricart del Centro de Investigación y Docencia Económica de México, "Obrador fue un presidente excepcionalmente carismático y su encanto a menudo enmascaraba errores políticos. Sheinbaum, sin embargo, debe demostrar efectividad en lugar de encanto".

Asume efectivamente el control, ya que el partido Morena de Obrador domina ambas cámaras del Congreso. México sigue estando, sin embargo, profundamente dividido entre los dedicados seguidores de Obrador y aquellos que lo ven negativamente.

La senadora de la oposición María Guadalupe Murguía expresó su preocupación por un gobierno fuerte que necesita fuertes contrapesos para evitar el regreso de las fuerzas militares sin control y un partido gobernante dominante que pueda dar lugar a problemas futuros para México.

Sheinbaum enfrenta una situación compleja.

Los cárteles de drogas de México han consolidado aún más su poder en todo el país, con su primera visita presidencial planeada a Acapulco azotado por la tormenta.

El huracán Juan, que azotó como una tormenta categoría 3 la semana pasada y reapareció como una tormenta tropical, provocó lluvias devastadoras durante cuatro días, causando al menos 17 muertos y daños extensos en las áreas alrededor de Acapulco. Acapulco aún estaba en proceso de recuperación del huracán Otis de 2023 cuando Juan golpeó.

Sheinbaum también debe abordar la violencia en aumento en la ciudad del norte de Culiacán, controlada por cárteles, donde los conflictos internos dentro del cártel de Sinaloa estallaron después del encarcelamiento de las figuras principales Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán Loépez en Estados Unidos.

Obrador ha intentado históricamente evitar confrontar a los cárteles de drogas de México y ha apelado a las pandillas para mantener la armonía entre ellas. Las limitaciones de este enfoque se han vuelto cada vez más aparentes en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, donde han tenido lugar tiroteos en las calles de la ciudad.

Pero este es solo el último punto caliente.

La violencia relacionada con las drogas se extiende desde Tijuana en el norte hasta Chiapas en el sur, desplazando a miles de personas.

Además de un creciente déficit, proyectos de construcción incompletos y un aumento en los costos de los programas de bienestar de su partido, que podrían desencadenar una turbulence en los mercados financieros, perhaps her mayor amenaza inminente viene de la posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre.

Trump ya ha prometido imponer aranceles del 100% a los automóviles fabricados en México, a pesar de que podría violar el acuerdo comercial existente entre Estados Unidos, México y Canadá. Más allá de los aranceles, Trump ha prometido deportaciones masivas, lo que podría crear desafíos adicionales para Sheinbaum y las relaciones de México con Estados Unidos.

A pesar de las presiones internacionales, las relaciones con el vecino del norte ya estaban tensas después del anuncio de Obrador de una pausa en las relaciones con la embajada de Estados Unidos debido a la crítica de su propuesta de restructuración judicial.

En su ceremonia de juramentación, Sheinbaum reafirmó el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, afirmando "la cooperación económica fomenta el crecimiento de los tres países".

Sheinbaum tiene el potencial de llevar a México a territorios sin precedentes. Por ejemplo, con un doctorado en Ingeniería Energética, ha sido vocal sobre la lucha contra los problemas del cambio climático.

Sin embargo, declaró el martes su intención de imponer un límite en la producción de petróleo en 1,8 millones de barriles diarios, superando el volumen actual de producción de la empresa estatal que lucha. "Nos centraremos en la conservación de la energía y en la transición hacia fuentes de energía renovable", aclaró.

En su discurso inaugural, Sheinbaum destacó la importancia de su papel en el contexto de las Américas, stating "nuestras acciones no solo impactarán a México, sino que resonarán en toda América, inspirando a otras naciones a romper barreras y empoderar a sus mujeres". Además, Sheinbaum reconoció las implicaciones globales de su presidencia, saying "debemos trabajar mano a mano con el mundo para combatir desafíos comunes como el cambio climático y la desigualdad económica, demostrando que la fuerza de México reside en su unidad con otras naciones".

Lea también: