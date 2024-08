- ¿Clasificación para los Juegos Olímpicos de 2028?

Después de los Juegos Olímpicos, antes de los Juegos Olímpicos. Ese es el proceso de pensamiento de nadie más que el rapero y productor musical Dr. Dre (59), quien ya está entrenando para los Juegos Olímpicos de Verano de 2028, que se llevarán a cabo en su ciudad: Los Ángeles. El estadounidense anunció en una entrevista en video que tiene la intención de participar.

"Es mi maldita seriedad", dice la leyenda del rap ("Nuthin' But a G Thang") en una conversación con Nischelle Turner (49) de "Entertainment Tonight". Después de los Juegos Olímpicos de París, que contó con presentaciones de Dr. Dre con su colega Snoop Dogg (52), Billie Eilish (22) y los Red Hot Chili Peppers, el músico quiere hacer más que estar detrás del micrófono esta vez. "Estoy tratando de competir en los Juegos Olímpicos de 2028", anunció Dr. Dre.

La sorprendente disciplina deseada por Dr. Dre

¿Quiere competir en breakdancing/breaking, que encajaría con su pasión musical? No. Su respuesta es sorprendente. "Tiro con arco", dice el de 59 años, y enfatiza: "Lo digo en serio. Sí".

Luego, Dre revela que ha sido arquero durante décadas y formó parte de un equipo en la escuela secundaria. Aunque perdió interés durante algún tiempo, ha vuelto a disparar con gran alegría gracias a su hijo, quien le dio nuevo equipo. El rapero ha instalado un blanco en el jardín de su residencia y se entrena diligentemente. Si Dr. Dre habla en serio y realmente participará, eso remains to be seen.

