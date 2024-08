- Círculos: 100 muertos tras el ataque israelí a una escuela de Gaza

Durante el conflicto en curso en Gaza, los mediadores insisten en llamar a un acuerdo sobre un alto el fuego, pero la matanza en la franja costera sitiada continúa por ahora. Al menos 100 personas murieron en un ataque aéreo israelí en una escuela en Gaza City, según fuentes médicas y de seguridad. El ejército de Israel atacó la escuela, que se utilizaba como refugio para personas desplazadas, durante la oración matutina de los musulmanes, dijo la oficina de medios controlada por Hamas. El ejército de Israel afirmó que Hamas estaba utilizando el edificio como centro de mando y lugar de escondite, pero estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de manera independiente.

Antes del ataque, se tomaron "numerosas medidas" para minimizar el riesgo para los civiles, dijo el ejército israelí por la mañana. El edificio se utilizaba para planificar y preparar ataques contra las tropas de Israel y el estado de Israel. Muchos de los víctimas quedaron quemadas en el ataque, agregó la oficina de medios controlada por Hamas.

Mientras surgen preocupaciones sobre una posible represalia iraní y de sus aliados después de la muerte de dos líderes principales de Hamas y Hezbolá del Líbano contra Israel, EE. UU. está impulsando un alto el fuego en Gaza. Una escalada en el Oriente Medio "no es del interés de ninguna parte", dijo el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken. En una llamada telefónica con el ministro de Defensa de Israel, Joav Galant, reiteró el apoyo "inquebrantable" de EE. UU., mientras también enfatizaba la "urgente necesidad" de un alto el fuego, dijo un portavoz.

Rusia prohíbe a sus aerolíneas volar sobre Israel por las noches

La autoridad de aviación de Rusia ha prohibido a las aerolíneas rusas volar en el espacio aéreo de Israel durante las próximas noches, de 00:00 a 06:00 CET. La prohibición, que entra en vigor al amanecer de hoy, durará hasta las 11:00 CET del 16 de agosto, según un aviso de la agencia Rosaviatsiya de Rusia. No se dio ninguna razón, pero el contexto sugiere un posible ataque aéreo iraní en Israel. Rusia es un aliado cercano de Irán y recently ha supplied it with additional weapons de defensa aérea.

Un alto el fuego en el conflicto de diez meses en Gaza se considera clave para aliviar las tensiones en el Oriente Medio. EE. UU., Catar y Egipto, que median en el conflicto, han instado a ambas partes a llegar a un acuerdo en una declaración conjunta. Es hora de sellar un alto el fuego y un acuerdo sobre la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos, escribió el presidente de EE. UU., Joe Biden, en la plataforma X. "No hay tiempo que perder".

Blinken: Alto el fuego en Gaza crea condiciones para la estabilidad

En la declaración firmada por Biden, el emir de Catar, Tamim bin Hamad al-Thani, y el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, se instó a Israel y Hamas a reanudar las conversaciones en Doha o El Cairo el 15 de agosto para "cerrar todas las brechas restantes y comenzar a implementar el acuerdo sin más demora". Un alto el fuego aseguraría la liberación de rehenes, permitiría más ayuda humanitaria para la población y crearía "las condiciones para una mayor estabilidad regional", dijo Blinken, según el portavoz en la llamada con Galant.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció poco después de la publicación de la declaración conjunta de los mediadores que Israel enviaría una delegación el jueves. El socio de la coalición de ultraderecha de Netanyahu, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, describió posteriormente el trato exigido por los mediadores en la plataforma X como una "trampa peligrosa". Lo describió como un acuerdo de rendición que los mediadores estaban imponiendo a Israel, dijo Smotrich. El gobierno de EE. UU. criticó rápidamente esto.

EE. UU.: Crítica del ministro de Finanzas de Israel sobre el trato de Gaza "Absurda"

Las declaraciones como las de Smotrich son "escandalosas y absurdas", dijo John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. Tales declaraciones no solo son factualmente incorrectas, sino que también ponen en peligro las vidas de los rehenes y van en contra de los propios intereses de seguridad de Israel. El presidente de EE. UU., Biden, "no permitirá que los extremistas entorpezcan las cosas, incluyendo extremistas en Israel que están haciendo estas acusaciones preposterosas contra el trato", dijo Kirby.

Smotrich está sugiriendo en esencia que la guerra debe continuar sin pausas y sin tener en cuenta las vidas de los rehenes, dijo Kirby. "Sus argumentos son completamente falsos. Engañan al público israelí". El acuerdo negociado durante meses protege plenamente los intereses de seguridad nacional de Israel. La mayoría de los líderes de Hamas ahora están muertos y su estructura militar organizada ha sido destruida, dijo Kirby. "Israel ha logrado casi todos sus objetivos militares principales, excepto el objetivo explícito de guerra de traer a los rehenes a casa".

Informe: Hamas exige la liberación de Barguti

Un canje de rehenes en custody de Hamas por prisioneros palestinos en cárceles israelíes, como se establece en el trato, no es una rendición, enfatizó Kirby. Según un informe de medios en árabe citado en Israel, Hamas exige la liberación de Marwan Barguti, un político palestino imprisoned en Israel, en la primera fase de un acuerdo planeado con Israel. Pertenece al partido rival Fatah, que domina la Autoridad Palestina (AP) en Cisjordania.

Barguti fue condenado a cinco cadenas perpetuas en Israel por asesinato en 2004. Para sus seguidores, es un luchador por la libertad, informó el "Wall Street Journal" el mes pasado. Su popularidad entre los palestinos se basa en su imagen como un promoter de la violencia contra Israel, pero también como un pragmático que busca un acuerdo de paz duradero. La importancia de Barguti se muestra en la demanda de Hamas de liberarlo como parte de un canje de prisioneros palestinos por rehenes israelíes en la Franja de Gaza, informó el periódico, citando mediadores árabes.

El comisionado general de UNRWA lamentó la escala de la destrucción en Gaza

La guerra de Gaza comenzó tras la masacre sin precedentes con más de 1,200 muertos que Hamas y otros grupos terroristas llevaron a cabo en Israel en octubre pasado. Según la autoridad sanitaria controlada por Hamas, más de 39,600 personas han muerto en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra. La cifra no diferencia entre civiles y combatientes y no puede ser verificada de forma independiente.

Enfrentándose a la alta cifra de víctimas civiles, la situación humanitaria catastrófica y la devastación en Gaza, Israel está bajo fuerte crítica internacional. Según el Comisionado General de la UNRWA, Philippe Lazzarini, dos de cada tres edificios en Gaza ahora están dañados o destruidos, citando datos recientes del programa de monitoreo satelital de la ONU. Con cada día que pasa en la guerra, Lazzarini lamentó en Twitter, una comunidad entera se ve más diezmada.

