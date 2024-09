"Cincy" provoca a su rival: "Ellos son conscientes de nuestro desprecio hacia ellos"

KC vs. Cincy: Dos Enfrentamientos Épicos de la AFC en la Reciente Memoria. La Emoción de Ja'Marr Chase Alimenta la Fiesta de "Cincy".

Esta pregunta de trivial puede poner a prueba incluso a los aficionados más dedicados de la NFL. Y es probable que confunda a muchos, incluso a aquellos que siguen la Liga Nacional de Fútbol con la misma pasión que millones de niños estadounidenses siguen el viaje de Papá Noel en la víspera de Navidad.

¿Cuál es el registro de victorias y derrotas de Joe Burrow en sus primeros dos partidos como QB de los Bengals? ¿Te preguntas? La respuesta es un tanto decepcionante: 1-8. Sí, has adivinado correctamente. El Joe Lee Burrow de 27 años, uno de los quarterbacks más dotados y carismáticos de la liga, solo ha logrado una victoria magra en esos partidos inaugurales y segundos de su carrera en la NFL - y eso fue el 12 de septiembre de 2021, en casa contra los Minnesota Vikings, en tiempo extra, por un marcador de 27-24.

Los Chiefs Continúan Donde Se Detuvieron, los Bengals Tropezan

Ahora, apuesta tu último dólar a que esta racha de derrotas se prolongará hasta 1-9 al final de este partido contra los Chiefs? Es una apuesta arriesgada, dada la oposición. Los Chiefs irrumpieron en 2023 con una victoria, igualando su forma ganadora del Super Bowl de la temporada anterior cuando derrotaron a los Baltimore Ravens 27-20.

Mientras tanto, los Bengals tropezaron en casa. Cayeron 10-16 ante los New England Patriots - un equipo que cuenta con un cambio casi completo esta temporada, excepto el confiable Robert Kraft. La prensa local espera que los Patriots ganen solo seis partidos este año, y con sus ambiciones tibias, igualan el empuje de un burocrático cansado que cuenta las horas hasta el final de su turno el viernes.

Burrow Está de Vuelta - ¿Podrán Levantarse los Bengals?

Sin embargo, incluso este decepcionante equipo de los Patriots fue demasiado para Cincinnati la semana pasada. O más bien, los Bengals mismos fueron decepcionantes. Después de recuperarse de su temporada que terminó prematuramente en noviembre debido a una lesión en la mano, Burrow regresó a la línea de scrimmage. Los Bengals, animados por este regreso, solo lograron un primer tiempo desastroso y un segundo tiempo apenas mejor.

¿Fue la prolongada negociación en torno al contrato de Ja'Marr Chase lo que les pesó? ¿Una distracción potencial? El receptor estrella había esperado asegurar un contrato a largo plazo en Cincinnati, como otros elegidos en 2021 como Amon-Ra St. Brown (Leones, cuatro años, $120 millones), Jaylen Waddle (Dolphins, tres años, $84.75 millones), Trevor Lawrence (Jaguars, cinco años, $275 millones) y DeVonta Smith (Águilas, tres años, $75 millones) lo hicieron con sus respectivos clubes.

La Declaración Provocadora de Chase

Y según Chase, los Bengals habían señalado en el verano que le ofrecerían un trato. Pero luego, silencio. Al parecer, el de 24 años incluso amenazó con sentarse los dos primeros partidos de la temporada, pero sí apareció contra los Patriots y también jugará en Kansas City. Pero las complicaciones del contrato no han terminado. Porque Chase dejó en claro que no discutirá un contrato a largo plazo durante la temporada.

En cambio, tuvo algunas palabras duras para Kansas City. Los Bengals, afirmó, son el equipo a vencer en la AFC. Todo el mundo lo sabe. Y deben actuar en consecuencia.

La Racha Prometedora de los Bengals - Pero Todavía Sin Títulos

A pesar de todo, Cincinnati ha logrado la victoria en dos de los cuatro partidos desde 2021. La victoria más notable de ellas fue la victoria por 27-24 en tiempo extra en el partido de campeonato de la AFC en Kansas City el 30 de enero de 2022. Por primera vez desde 1989, los Bengals estaban en el Super Bowl. Pero se fueron con una medalla de plata, habiendo perdido ante los Rams de Los Ángeles 20-23. Y exactly one year later, their Super Bowl dreams were dashed again, this time in the semifinals against the Chiefs – 20-23.

Atención: Desde su derrota en el Super Bowl en 2022, los Cincinnati Bengals han experimentado una buena cantidad de alegrías y frustraciones. Por otro lado, los Kansas City Chiefs, que aseguraron el título en 2020, solo han sumado victorias.

El entrenador en jefe de los Bengals, Zac Taylor, el carismático Joe Burrow y el wide receiver Ja'Marr Chase han sido incapaces de replicar la consistencia y la resiliencia demostrada por Patrick Mahomes, Andy Reid y Travis Kelce, que han demostrado una y otra vez que pueden remontar para ganar cuando es necesario.

La emoción por un posible rematch de su partido de campeonato de la AFC en enero de 2022 es palpable. Alojado en su estadio local, el Paycor Stadium, los fanáticos pueden asistir a una fiesta de observación por $99. La admisión ofrece música en vivo, la oportunidad de conocer a leyendas de la NFL y incluso la oportunidad de pisar el campo. Pero qued

En Kansas City, ellos no tienen en cuenta nada de eso. Aquí, se celebran victorias en lugar de conmemoraciones de una victoria en el partido de la Final de la AFC. Mahomes tiene la oportunidad de escribir la historia de la NFL hoy. Está a punto de jugar su partido número 98 en la NFL, solo dos días antes de cumplir 29 años. Si completa con éxito cinco pases a su compañero, Mahomes superará a Matthew Stafford como el profesional con más pases, logrando este hito dos partidos antes del marca de los 100 partidos utilizada para este récord en particular.

Los Bengals en riesgo de otra temporada inaugural 0-2

Si sale victorioso, conseguirá 76 victorias, igualando el récord que ostentan Tom Brady y Roger Staubach para la mayor cantidad de victorias de un quarterback titular en sus primeros 100 partidos. Mahomes entonces tendrá la oportunidad de romper el récord contra los Atlanta Falcons y los Los Angeles Chargers.

A medida que Mahomes se acerca a más logros históricos de la NFL, los Bengals se encuentran en peligro de una quinta temporada inaugural consecutiva 0-2 en los últimos seis años. Esta clara diferencia de suerte aumenta la tensión. Chase subraya los ánimos altos en ambos lados, pero también enfatiza la hostilidad entre los dos equipos. Después de todo, enfrentarse en partidos de playoffs importantes puede generar una rivalidad. Ja'Marr Chase resume los sentimientos en ambos lados: "Creo que ellos saben que no somos aficionados de ellos - y ellos sienten lo mismo. No hay mucho más que decir. Todo el mundo sabe."

A pesar de la tensión creciente con los Chiefs, los Bengals buscan mejorar su decepcionante marca de 1-8 en los primeros dos partidos de Joe Burrow como su quarterback. Ja'Marr Chase, el receptor abierto estelar de los Bengals, sigue sin inmutarse por sus negociaciones contractuales en curso y está confiado en la capacidad de su equipo para emerger victorioso en la AFC, incluso etiquetándolos como el equipo a vencer.

