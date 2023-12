Cinco veces que Chris Rock lo dijo en voz alta

El sábado, el último especial de Rock, "Selective Outrage" (Indignación selectiva), será el primer evento mundial en directo que se retransmitirá en Netflix. Un teaser tráiler del especial muestra a Rock sentado en un camerino cuando llaman a la puerta y anuncia: "Chris, están listos para ti".

A la espera del evento principal, aquí tienes cinco de los momentos más divertidos de Rock.

Bigger & Blacker' (1999)

Rock aborda varios temas importantes como el racismo y el control de armas en este especial, estrenado poco después de la masacre de Columbine.

Habló de que las armas de fuego y la munición son demasiado accesibles y sugirió una solución.

"Si una bala costara 5.000 dólares, no habría más transeúntes inocentes", dijo Rock.

Sketch de la noche electoral en 'Saturday Night Live' (2016)

Rock apareció como miembro del reparto de "SNL" de 1990 a 1993 y ha sido presentador del programa en tres ocasiones desde entonces. En 2016, justo después de que Donald Trump fuera elegido presidente de Estados Unidos, Rock hizo una aparición sorpresa en un sketch junto al presentador de la noche, Dave Chappelle.

En el sketch, ambos asistían a una fiesta de la noche electoral, en la que un grupo de invitados blancos hacían comentarios sobre lo sorprendidos que estaban por los resultados de las elecciones presidenciales.

Rock y Chappelle se sorprenden de que los invitados hayan sido tan ignorantes.

Aparición en "Late Show with David Letterman" (2010)

Rock apareció muchas veces en el programa de entrevistas, pero destaca una aparición en 2010. Por aquel entonces, Letterman se estaba recuperando de un escándalo público tras admitir que había mantenido relaciones íntimas con algunas empleadas. El presentador no se encontraba bien y estaba perdiendo la voz, así que Rock le preguntó por qué no se había tomado unos días libres.

"Tu mujer sigue enfadada contigo, ¿no?", bromeó Rock. Rock bromeó. "¿Por qué volver a Connecticut con una mujer malvada? Mejor me quedo aquí y hago el programa sin voz". Te quiero, cariño. He pasado por eso, Dave. Me pongo enfermo en la carretera. Y si mi mujer está enfadada conmigo, añado algunos conciertos".

Admite sus propios defectos (2018)

En su especial "Tamborine", Rock se sinceró sobre su divorcio de Malaak Compton-Rock, admitiendo en su set: "No fui un buen marido".

Continuó explicando por qué.

"Cuando estás en una relación, estás en una banda", dijo Rock. "Y cuando estás en una banda, tienes papeles que desempeñar en la banda. A veces cantas y a veces tocas la pandereta. Y si estás en la pandereta, tócala bien... porque nadie quiere ver a un panderetero loco".

O.J. Simpson (1996)

El especial de 1996 de Rock "Bring the Pain" le lanzó a la fama.

Habló del juicio de O.J. Simpson.

"Los negros demasiado contentos, los blancos demasiado enfadados", dijo Rock sobre la absolución de Simpson. "No había visto a los blancos tan enfadados desde que cancelaron "M*A*S*H".

"Aquello era por la fama. Si O.J. no fuera famoso, ahora mismo estaría en la cárcel", dijo Rock. "Si O.J. condujera un autobús, ni siquiera sería O.J. Sería Orenthal, el Asesino Conductor de Autobuses".

Chris Rock "Selective Outrage" se emite el 4 de marzo a las 10 p.m. ET en Netflix.

