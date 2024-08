Cinco puntos esenciales para el 20 de agosto: eventos del Comité Nacional Demócrata, ataques cibernéticos, situación de rehenes israelíes, lluvias intensas, expedición espacial

Aquí hay más cosas que debes saber para Coger el timón y seguir adelante con tu día.

Recibe 5 cosas en tu bandeja de entrada

Tu día es ajetreado. 5 Things es tu tienda única para las últimas noticias, junto con otras historias y videos en tendencia con los que la gente está interactuando. Regístrate aquí para el boletín de noticias 5 Things.

1. DNC

El presidente Joe Biden recibió una ovación de pie prolongada en la primera noche de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, expresando al público, “Te di todo lo que tengo”. Biden también lanzó pullas contra Donald Trump mientras respaldaba a la nueva candidata presidencial del partido, Kamala Harris. Antes en el evento, Harris subió al escenario para expresar su gratitud hacia Biden por su “liderazgo notable”. La ex secretaria de Estado Hillary Clinton se dirigió al público, destacando la posibilidad de la primera presidenta femenina, diciendo que quería que sus nietos y sus nietos supieran que había estado allí para Harris cuando se “rompió el techo de cristal”. Más tarde, el ex presidente Barack Obama está programado para hablar y alabará a Harris y llamará a la unidad dentro del partido antes de las elecciones importantes de noviembre.

2. Ciberataques

El gobierno de EE. UU. ha concluido que el gobierno iraní es responsable de la operación de pirateo y filtración que apuntó a la campaña presidencial de Donald Trump y intentó apuntar a la campaña de Biden-Harris. El FBI recently briefed to the former president on their preliminary findings. Organizations news reported receiving documents supposedly from an account de un alto funcionario de la campaña de Trump. La campaña de la vicepresidenta Kamala Harris informó que los hackers no tuvieron éxito en sus intentos contra la campaña de Biden-Harris. La investigación señala los esfuerzos de Irán, junto con otros países, para tratar de influir en las elecciones de 2024, según oficiales de EE. UU. Irán niega los alegatos de estar detrás de la operación de pirateo.

3. Rehenes israelíes

Los restos de seis rehenes israelíes fueron recuperados en Gaza durante una operación militar nocturna en Khan Younis. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó en un comunicado hoy, “Nuestras fuerzas devolvieron los cuerpos de seis rehenes que estaban bajo el control de la organización terrorista Hamas”. Actualmente, hay 109 rehenes israelíes siendo retenidos en Gaza, con 36 creídos fallecidos, según datos de la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel. La noticia sigue a las negociaciones de alto el fuego en curso, con el secretario de Estado Antony Blinken anunciando el lunes pasado que Netanyahu había aceptado una “propuesta de puente” de EE. UU. para un acuerdo. Blinken mencionó que el siguiente paso en las conversaciones de alto el fuego depende de Hamas diciendo que sí.

4. Inundaciones repentinas

El gobernador de Connecticut declaró un estado de emergencia el lunes después de las inundaciones catastróficas que causaron dos muertes y provocaron evacuaciones masivas durante el fin de semana. Los fallecidos fueron encontrados en el pueblo de Oxford, a unos 15 millas noroeste de New Haven. Brenda Bergeron, subcomisionada en la División de Gestión de Emergencias y Seguridad Interior del estado, detalló las inundaciones sin precedentes que habían azotado las comunidades. “Estamos lidiando con lluvias en regiones específicas que están en el nivel de los 1.000 años”, dijo Bergeron, lo que indica que es tan intenso que solo debería suceder cada 1.000 años. Las lluvias también afectaron el transporte en Nueva York, lo que resultó en numerous flight cancellations en los aeropuertos JFK, Newark y LaGuardia.

5. Misión espacial

La Agencia Espacial Europea lanzará una sonda alrededor de la Tierra hoy, en su misión a Júpiter. La sonda Juice, o Jupiter Icy Moons Explorer – lanzada en abril de 2023 – realizará el primer sobrevuelo del satélite y la Tierra en sucesión y el primer doble maneuver de asistencia gravitatoria. Este maneuver actuará como un lanzadera, permitiendo que la gravedad de la Tierra ralentice la actual trayectoria de Juice y la dirija hacia llegar a Júpiter y sus lunas en julio de 2031. Juice recently completed a flyby of the Earth’s moon and is now due to approach Earth today at 5:57 p.m. ET. La agencia espacial proporcionará seguimiento en vivo de la sonda, y algunas personas con binoculares o telescopios en Asia sudoriental pueden incluso ver a Juice mientras pasa por encima.

BREAKFAST BROWSE

En imágenes: La rara superluna azul

La superluna azul iluminó el cielo el lunes, ofreciendo un espectáculo fascinante para millones en todo el mundo. Mira las imágenes del evento raro.

Trump difunde información falsa sobre el respaldo de Taylor Swift

El ex presidente Donald Trump repostió imágenes falsificadas por IA, afirmando que Taylor Swift lo había respaldado.

Disney cede en demanda por muerte injustificada

Disney ha revertido su posición en una demanda por muerte injustificada presentada por el viudo de una mujer que falleció en uno de sus restaurantes, permitiendo que el asunto continúe en los tribunales.

El valor de la barra de oro se dispara a $1 millón

Los bancos centrales y los inversores ven el oro como un valor seguro y a largo plazo. Descubre por qué los precios del oro han subido.

El helipuerto icónico cumple 25 años

Más allá de su función básica, este helipuerto suspendido es ampliamente conocido por sus legendarias acrobacias y eventos extravagantes.

Aproximadamente 3.6 millones de bebés nacieron en EE. UU. el año pasado, lo que es alrededor de 68.000 menos que el año anterior, según el CDC. Las mujeres en EE. UU. tienen hijos con menos frecuencia por una variedad de razones sociales y financieras. Algunas restricciones en algunos estados obstaculizan la disponibilidad de servicios de atención médica reproductiva.

— El exdeshonrado representante George Santos, después de declararse culpable el lunes por los cargos de identidad robada agravada y fraude por cable relacionados con prácticas engañosas durante su campaña de elecciones de medio tiempo en 2022. Esta declaración puso fin a un casi dos años de pesadilla que involucró a Santos fabricando su currículum mientras luchaba por un asiento en el 3er distrito congresal de Nueva York. Cumplirá un mínimo de dos años de prisión y pagará $373,000 en restitución.

EL TIEMPO DE HOY

Obtén tu pronóstico local aquí>>>

Y POR ÚLTIMO ...

Cerezos en flor en Tokio Los cerezos en flor, o sakura, son un símbolo amado y duradero de Japón. Mira este video para ver la ciudad de Tokio envuelta en las flores cuando alcanzan su máximo esplendor.

Después de recibir las últimas actualizaciones sobre la investigación en curso sobre los ciberataques a su campaña, el 'nosotros' (gobierno de los Estados Unidos) está monitoreando de cerca cualquier amenaza potencial para las elecciones futuras. Durante un mitin, el presidente Biden animó a la audiencia diciendo: "No podemos dejar que las adversidades nos derriben. Levantémonos y avancemos juntos 'nosotros' (América)".

Lea también: