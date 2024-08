- Cinco mujeres y 15 hombres esperando a la soltera bisexual.

Model y creadora de contenido Stella Stegmann, de 27 años, celebrará su debut como la primera bisexual "Bachelorette" el 26 de agosto (con un doble episodio en RTL+, seguido de un episodio semanal todos los lunes). En Tailandia, 20 solteros competirán por su corazón. Entre ellos hay cinco mujeres y 15 hombres.

La búsqueda de la Srta. Correcta

RTL ha presentado a los candidatos para la undécima temporada de "Bachelorette". Entre las cinco mujeres está Akosua (21), una asistente dental de Hamburgo, que no quiere etiquetar su sexualidad y dice: "Me enamoro de la personalidad de una persona". Emma (21), una empleada de servicios de Hamburgo, está lista para el amor después de tres años de soltería. Luna (33), una empresaria y creadora de contenido de Viena, organiza fiestas queer en su ciudad natal y busca una pareja que sea "abierta de mente, cálida y le guste ser un poco más atrevida y libre".

Leila (27), una trabajadora social y consultora nutricional de Hamburgo, y Aysun (24), una paramédica y camarera de Mannheim, también buscan a su Srta. Correcta, quien, según la antigua candidata de "Princess Charming" Aysun, debería ser "bien establecida en la vida, madura, honesta y empática".

Un Rapero y un Bombero

Entre los candidatos está Aaron (31), un trabajador social de Berlín, que busca a la persona adecuada después de unos dos años de soltería. Bennett (27), un soldado de Dortmund, nunca ha tenido una relación seria y espera encontrar la adecuada en este viaje amoroso a Tailandia. Brian (24), un reservista y empresario de Saint-Raphaël, dejó su vida en Lüneburg atrás en 2023 y se mudó a Francia. Su última y primera relación seria fue hace unos año. Ferry (29), un rapero y músico profesional de Hamburgo, espera un final feliz después de unos dos años de soltería. "Estoy completamente tatuado y, sin embargo, soy un blandengue que ama las conversaciones profundas", dice Jan (34), un bombero de Hamburgo, sobre sí mismo. Lleva seis años soltero.

También se unen al grupo el gerente de ventas Devin (28) de Stadthagen y Erik (30) de Berlín, el empresario de fitness Markus (32) de Süßen y Martin (35) de Mering, el gerente de ubicación Fabian (33) de Dortmund y el técnico de máquina Lukasz (29) de Osterholz-Scharmbeck. También esperan conocer a Stella Max (33), un comerciante mayorista y de comercio exterior de Kröning, Musty (30), un vendedor de seguros y finanzas de Hannover, Peter (36), un desarrollador de software de Erding, y Smith (23), un conductor de tren de Stuttgart.

La Nueva "Bachelorette"

Stella Stegmann, una nativa de Frankfurt con residencia en Múnich, ha estado soltera durante casi un año. "Creo que es hora de abordar el tema de la bisexualidad, ya que es un tema muy actual, y estoy feliz de ser un modelo que hace que la gente sea un poco más abierta y muestre que el amor no conoce normas", cita RTL a la "Playmate del Año 2020". La antigua candidata de "Too Hot to Handle: Germany" también explica: "Es un poco diferente salir con una mujer o un hombre. Me enlazo de manera diferente con las mujeres. Cuando salgo con hombres, también me gusta el aspecto masculino. Sin embargo, una mujer también puede ser muy femenina".

