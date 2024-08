Cinco elfos guardados, uno girado: el portero salva a Ajax

Ajax Ámsterdam se abre camino a la fase eliminatoria de la Liga Europa -y cómo. En un histórico tiroteo de penales, el portero Remko Pasveer se convierte en el héroe. La decisión contra el Panathinaikos Atenas solo llega después del 34º penal. Esto nunca había ocurrido en la historia de la UEFA.

El héroe del partido fue el portero de Ajax de 40 años, Remko Pasveer, quien detuvo cinco penales y marcó uno propio. "Fue increíble", dijo Farioli: "El espíritu y el compromiso del equipo fue grande. No somos perfectos, pero no podemos decir que los jugadores no dieron lo mejor de sí mismos". Fue difícil, "entrar en un tiroteo de penales después de un partido así", dijo el italiano: "Puede que haya tardado un poco más, pero hemos dado otro paso importante".

El partido fue difícil de superar en términos de dramatismo: Después de 90 minutos, seguía 1-0 a favor de los visitantes griegos, con Ámsterdam habiendo ganado el partido de local la semana anterior por la misma puntuación. El gol de Atenas lo marcó el brasileño Tete en el minuto 89. Cuando el ateniense Filipp Mladenovic falló el 30º penal, Brian Brobbey tuvo la oportunidad de decidir el partido, pero volvió a fallar. Ya había fallado el "balón del partido" en el 4-4. Luego falló Tonny Vilhena, antes de que el joven Anton Gaaei mantuviera la calma. En la siguiente ronda, Ajax se enfrentará al equipo polaco Jagiellonia Bialystok.

