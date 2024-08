Tabla de Contenidos

- Cinco deportes desafiantes que traen beneficios significativos

Todo aquel que hace ejercicio debería tener en cuenta un principio fundamental: debe ser divertido. Puede parecer simple, pero esto a menudo se pasa por alto. Yo hago ejercicio hasta cinco veces por semana, no por obligación, sino porque disfruto haciéndolo. Me encanta la bicicleta o el levantamiento de pesas. Correr no es mi favorito, pero lo hago cuando me apetece. Sin embargo, mi camino hacia el ejercicio regular estuvo lleno de intentos fallidos y periodos prolongados de inactividad. Solo me convertí en un verdadero atleta cuando descubrí deportes que se adaptaban a mi estilo de vida y preferencias. Aunque me encantaría jugar al tenis con frecuencia, eso solo es un sueño, ya que mi horario no permite citas fijas. Bailar parece atractivo y se considera saludable, pero no sería divertido para mí.

He estado escribiendo sobre temas relacionados con el fitness durante varios años. He oído todas las motivaciones posibles, como "debes", "deberías" y "es bueno para ti". Sin embargo, estoy convencido de que ninguna de estas persuasiones ha motivado a nadie a hacer ejercicio regularmente. La clave del éxito es "diversión". Para descubrir qué es lo que realmente te emociona en los deportes, debes experimentar. Para animarte en tu búsqueda de la actividad física ideal, presentamos cinco deportes que creemos que merecen la pena explorar.

El nombre del deporte fue inspirado en una competencia relativamente nueva creada por el campeón olímpico de hockey sobre hielo Moritz Fürste, quien se preguntó por qué no había competencia para atletas de fitness. La respuesta es Hyrox. El evento central es una carrera de fitness que visita diversas ciudades de todo el mundo. Los atletas corren ocho kilómetros, interrumpidos por un kilómetro en una máquina de remo de esquí, arrastrando y empujando un trineo pesado, 80 metros de flexiones con un salto, 1.000 metros de remo, 200 metros con dos pesas pesadas, 100 metros de sentadillas con un peso en el cuello y finalizando con lanzar una pelota medicinal a un objetivo 75 veces a una altura de tres metros. ¿Parece difícil? Definitivamente lo es.

Sin embargo, Hyrox es explícitamente un deporte para todos. Los ejercicios pueden ser realizados por cualquiera con un cierto nivel de fitness básico y pueda correr y saltar. No hay límite de tiempo ni vehículo de barrido en las carreras. La tasa de finalización es aproximadamente del 99%. Los competidores más rápidos terminan en menos de una hora. Los participantes más lentos tardaron casi cinco horas. Incluso personas mayores de 70 años participan en Hyrox. Y cada actuación es celebrada.

La popularidad de la serie de carreras Hyrox es asombrosa. Los eventos se agotan rápidamente. Numerosos estudios de fitness ofrecen cursos para prepararse efectivamente para la carrera. Dado que tanto la fuerza muscular como la resistencia son necesarias en el recorrido, es un deporte que ofrece el paquete completo.

El deporte proviene de Israel y su nombre en hebreo significa "combate de contacto". Krav Maga es una técnica de autodefensa que incorpora diversas técnicas de golpeo y patada, agarres, palancas y lucha en el suelo. En términos sencillos, uno debe poseer un espíritu de lucha para sentirse cómodo con este deporte. Las raíces de Krav Maga provienen del ejército israelí, donde evolucionó en un deporte enseñado en todo el mundo. Krav Maga mejora la resistencia, la fuerza y la velocidad de reacción. También entrena la psique, ya que muchos ejercicios se realizan bajo estrés. Frecuentemente, se simulan situaciones amenazantes de las que luego se debe escapar.

CrossFit, la mezcla perfecta de resistencia y fuerza

Para aquellos que buscan un entrenamiento que combine resistencia y fuerza, CrossFit es ideal. El deporte proviene de EE. UU. Es un deporte muy popular que combina rápidamente y intensamente el entrenamiento de resistencia y fuerza. Nació en la década de 1990 en EE. UU., inicialmente como entrenamiento para bomberos, soldados y policías, y más tarde se le dio la marca CrossFit, hoy se estima que alrededor de cinco millones de personas en todo el mundo participan en CrossFit.

Es un entrenamiento corporal completo muy efectivo que incluye sentadillas, dominadas, flexiones, remo o disparos de pelota contra la pared. Todo ello comprimido en sesiones de entrenamiento de una hora, siempre dirigidas por entrenadores. Este tipo de entrenamiento por intervalos es muy intenso pero también productivo. Como periodista científico, sé que perdemos masa muscular con cada año que pasa. Pero con entrenamiento específico, este proceso puede

Como exjugador de tenis, soy fanático de este deporte. El juego es similar al tenis, pero se juega en mini canchas con paletas compactas y sin cuerdas. Tradicionalmente, las paletas estaban hechas de madera, pero en la actualidad suelen ser de plástico. Este deporte tiene una gran cantidad de seguidores en España, Sudamérica y los Estados Unidos. La disposición de la cancha se asemeja a la del tenis, con algunas variaciones que incorporan las paredes circundantes en el juego.

El paddle tennis se puede disfrutar tanto en formato individual como de dobles. Su historia se remonta a más de un siglo, con el reverendo Frank Peer Beal acreditado como su inventor. Él buscaba una actividad recreativa atractiva para los jóvenes en Manhattan. Los primeros courts de paddle tennis se establecieron en 1915 en el Parque Washington Square, Nueva York. Por lo general, estos courts están construidos de concreto y se scores de la misma manera que en el tenis. El paddle tennis actualmente está experimentando un auge en popularidad entre los alemanes, lo que ha llevado a un aumento tanto de instalaciones al aire libre como indoor para el deporte.

