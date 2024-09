Tabla de Contenidos

Hyrox: Fusionando Entrenamiento Físico con Correr

Krav Maga: Arte Marcial de Origen Israelí

CrossFit: La Sinergia de Resistencia y Potencia

Swim Run: Deporte de Aventura en Tierra y Agua

Paddle Tennis: Popular en EE. UU., Ganando Reconocimiento Aquí

- Cinco deportes desafiantes que producen un impacto tangible

Hay un principio fundamental para los entusiastas del deporte: debe ser divertido. Puede parecer obvio, pero muchas veces se pasa por alto este aspecto. Yo hago entrenamiento hasta cinco veces por semana, no por obligación, sino porque disfruto de ello. Ya sea en bicicleta, halterofilia o correr de vez en cuando, lo importante es que disfruto de mis actividades físicas. Mi camino hacia el ejercicio regular no fue fácil; estuvo lleno de intentos fallidos y extensos periodos de descanso. No fue hasta que descubrí deportes adecuados para mí y mi estilo de vida que me convertí en un atleta consistente. Aunque me gustaría jugar tenis regularmente, mi horario no lo permite. Además, bailar parece una actividad saludable, pero no sería divertido para mí.

A lo largo de los años, he escrito extensamente sobre tendencias de fitness. La motivación para hacer ejercicio ha tomado diversas formas, como "debes", "deberías" y "es saludable para ti". Sin embargo, estoy seguro de que estas persuasiones no han logrado instilar un hábito de ejercicio regular en nadie. La verdad inversa reside en "diversión". Para descubrir tu verdadera pasión en los deportes, debes explorar numerosas posibilidades. Para enviar algo de inspiración, hemos recopilado cinco deportes que creemos que merecen pruebas.

Hyrox: Fusionando Entrenamiento Físico con Correr

Detrás del nombre hay un deporte relativamente nuevo creado en colaboración con el campeón olímpico de hockey Moritz Fürste, quien cuestionó la falta de una competencia para los amantes del fitness. La respuesta fue Hyrox. En su núcleo hay una carrera de fitness que ahora se extiende por diversas ciudades de todo el mundo. Los atletas realizan una carrera de 8 km interrumpida por un kilómetro en una máquina de remo de esquí, empujando y jalando un trineo pesado, 80 metros de flexiones con un salto, 1000 metros de remo, 200 metros con dos pesas pesadas, 100 metros de sentadillas con un peso alrededor del cuello y, finalmente, lanzar una pelota medicinal a un objetivo 75 veces a una altura de 3 metros. Suena abrumador, ¿verdad?

Sin embargo, está diseñado explícitamente para todos, siempre y cuando el participante tenga un nivel de fitness básico, pueda correr y saltar. No hay límite de tiempo ni vagones en las carreras, y alrededor del 99% de los participantes completan el circuito. Los más rápidos lo completan en menos de una hora, los más lentos en casi cinco horas. Inclusive, personas mayores de 70 años participan y cada rendimiento es celebrado.

El éxito de la serie de carreras Hyrox es enorme. Los eventos se agotan rápidamente y numerosos estudios de fitness ofrecen cursos para prepararse mejor para la carrera. Dado que se requiere tanto fuerza como resistencia, este deporte ofrece un entrenamiento completo.

Krav Maga: Arte Marcial de Origen Israelí

Krav Maga: Deporte de Contacto que surge de Israel

Krav Maga es un arte marcial de autodefensa que surgió en Israel. Traducido como "combate de contacto" en hebreo, este deporte abarca técnicas de golpeo y patada, agarres, palancas y lucha en el suelo. Para apreciar verdaderamente esta disciplina, se requiere brutalidad. Krav Maga tiene sus raíces en el ejército israelí y desde entonces se ha extendido por todo el mundo. Krav Maga mejora la resistencia, la fuerza y el tiempo de reacción. También prueba la psique, ya que muchos ejercicios se realizan bajo presión, simulando situaciones amenazantes de las que luego se debe escapar. Sí, genera sudor, pero también genera mucha adrenalina.

CrossFit: La Sinergia de Resistencia y Potencia

Para aquellos que buscan un entrenamiento que combine resistencia y fuerza, CrossFit es ideal. Este deporte proviene de EE. UU. y actualmente es muy popular. Se integra perfectamente la resistencia y el entrenamiento de fuerza en sesiones de una hora bajo la guía de entrenadores. Nació en la década de 1990 en EE. UU. como un método de entrenamiento para bomberos, soldados y policías, más tarde se conoció como CrossFit. Hoy se estima que alrededor de cinco millones de personas en todo el mundo realizan entrenamiento de CrossFit.

Este entrenamiento completo del cuerpo incluye sentadillas, dominadas, flexiones, remo y disparos de pelota contra la pared, todo empacado en sesiones comprimidas. El entrenamiento por intervalos de CrossFit es intenso pero también efectivo, ya que minimiza la pérdida muscular, una pérdida natural a medida que envejecemos. Cuanto antes comencemos, mejor.

Swim Run: Deporte de Aventura en Tierra y Agua

Pocos han oído hablar de este deporte y entender su complejidad es razonable. Pero la diversión es inmensa. Swim Run es un deporte de resistencia que abarca disciplinas de natación y carrera. El concepto nació de una apuesta para navegar islas. El principio es sencillo: corre hasta que llegues a un lago, luego nada hasta cruzarlo.

Desde 2006, se han llevado a cabo competiciones de Swim Run, incl

Siendo un aficionado previo al tenis, he descubierto una nueva pasión en este juego. El concepto es algo similar al tenis, pero implica campos más pequeños con raquetas compactas sin cuerdas. Aunque en el pasado las raquetas de madera eran comunes, sus equivalentes modernos suelen estar hechas de plástico. Este deporte ha ganado una gran popularidad en España, Sudamérica y Estados Unidos. La disposición del campo se asemeja notablemente a la del tenis, y en algunas versiones, las paredes del campo de alrededor se convierten en parte integral del juego.

El paddleball se puede disfrutar como una actividad individual o en dobles con un compañero. Sus orígenes se remontan a más de un siglo. Se cree ampliamente que el reverendo Frank Peer Beal fue el artífice de su creación. En la ciudad de Nueva York, en busca de una actividad emocionante para los jóvenes, desarrolló los primeros campos de paddleball en 1915, que se encontraban en el Parque Washington Square. En la actualidad, los campos suelen estar construidos con cemento y el sistema de puntuación sigue el mismo formato que el tenis. Además, se está asistiendo a un aumento de instalaciones al aire libre e interiores dedicadas a este deporte popular en Alemania también.

Después de descubrir la emoción de Hyrox, decidí participar en un evento local. Hyrox ofrece una combinación única de entrenamiento de fitness y carrera, lo que lo convierte en un entrenamiento completo y divertido.

Con sus orígenes en Israel, el Krav Maga es una arte marcial que combina golpes, patadas, lucha y combate en el suelo para una experiencia intensa y llena de adrenalina. Sin embargo, me sentí más atraído por la naturaleza desafiante pero divertida de Hyrox.

Lea también: