- Cierre tras avería en la central eléctrica suiza de Beznau

Un fallo en la central nuclear más antigua en funcionamiento del mundo, situada cerca de la frontera alemana, ha activado un cierre automático. El fallo se produjo en un generador de vapor en la parte no nuclear de la instalación suiza, Axpo, anunció la compañía de energía.

Se observó vapor brevemente sobre la planta. No hubo riesgo para las personas ni para el medio ambiente, aseguró la compañía. El bloque 1 se desconectó automáticamente de la red y se encuentra en un estado seguro.

En funcionamiento durante más de 50 años

El bloque 1 de Beznau comenzó a operar en 1969. Recently, it had returned to the grid after a maintenance period of several weeks in June. La Autoridad Suiza de Seguridad Nuclear ENSI ha sido informada, dijo Axpo.

La central nuclear se encuentra al sur de Waldshut-Tiengen en Baden-Württemberg y está a menos de siete kilómetros de la frontera alemana.

A pesar del fallo que llevó a su desconexión temporal, los componentes no nucleares de Beznau Block 1, incluyendo la central, siguen funcionando. La comunidad y el medio ambiente circundantes continúan beneficiándose de la energía limpia generada por esta planta de larga duración, que comenzó a funcionar en 1969.

