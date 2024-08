- Cierre parcial de la línea ferroviaria Hamburgo-Lübeck debido a obras de construcción

Debido a obras de construcción en cables y líneas eléctricas, no habrá trenes directos entre Hamburgo y Lübeck durante el fin de semana. La cierre parcial comenzó por la tarde, según informó un portavoz de la railway. Está previsto que dure hasta el lunes por la mañana a las 5:00 AM. En Hamburgo-Tonndorf se está construyendo una nueva central electrónica de señales, que tiene como objetivo hacer el tráfico de trenes más estable y puntual.

Los trenes regionales de las líneas RE8, RE80 y RB81 comenzarán o terminarán en Ahrensburg (distrito de Stormarn). Entre la estación central de autobuses (ZOB) en Hamburgo y Ahrensburg circularán autobuses de reemplazo. Según la aplicación de la railway, el tiempo de viaje casi se duplicará a unas dos horas y media. Los trenes entre Hamburgo y Lübeck son a menudo utilizados por turistas y excursionistas que van a la costa del Báltico los fines de semana de verano.

Línea eléctrica defectuosa detiene expreso regional

Durante la noche, una línea eléctrica defectuosa detuvo un expreso regional en las vías. 23 pasajeros quedaron varados cerca de la estación de Hamburgo-Wandsbek. Un cable de la línea eléctrica colgaba del techo del tren, según informó la policía federal.

Los servicios de emergencia fueron alertados por residentes que habían oído un fuerte estruendo y habían visto chispas volando. No había peligro para los pasajeros ya que estaban protegidos dentro del tren regional. Los pasajeros y el conductor del tren pudieron ser evacuados y llevados a la estación principal de Hamburgo en autobús.

Bahn: Sin conexión con las obras de construcción

La policía federal no pudo decir inicialmente por qué falló la línea eléctrica. No hay indicios de que haya sido destruida intencionadamente. Una portavoz de la railway dijo que no hay conexión con las obras de construcción, que se están llevando a cabo en un lugar diferente.

