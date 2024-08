Cierre de carretera por protesta por el clima causa congestión de tráfico y accidente posterior en la A27

Eco-protestantes causan una gran perturbación en la autopista A27 cerca de Bremen, lo que lleva a una orden judicial de cierre total. Esto resulta en un embotellamiento de tráfico de larga distancia y un accidente, atrayendo muchas críticas.

Durante una protesta ambiental, la policía ordenó el cierre completo de la autopista A27 cerca del intercambio de Bremen durante más de una hora. Los protestantes colgaron pancartas de un puente elevado al mediodía. El cierre resultó en un embotellamiento que se extendió por seis kilómetros, lo que provocó un accidente que involucró a tres vehículos, uno de los cuales se volcó. Cuatro personas sufrieron lesiones leves.

Antes del evento, surgieron tensiones entre los activistas y la ciudad de Achim. Los activistas initially pretendían realizar su protesta durante el tráfico activo en el puente, pero la ciudad lo prohibió, citando preocupaciones de seguridad. Finalmente, se permitió una manifestación en el puente en su lugar.

Los activistas recurrieron al Tribunal Administrativo de Stade, que dictaminó que la autopista debía permanecer cerrada para la manifestación durante una hora. La ciudad desafió más tarde esta decisión ante el Tribunal Administrativo Superior de Baja Sajonia, lo que resultó en la reducción del cierre a media hora. En una declaración posterior, el tribunal reconoció que no compartía la misma opinión que el tribunal de Stade.

¿Priorizar la seguridad por encima del derecho de reunión?

El tribunal argumentó que un cierre completo de la A27 no era necesario para mantener el equilibrio entre los derechos fundamentales afectados. El cierre impuso riesgos significativos tanto para los usuarios de la carretera como para los residentes locales, lo que el tribunal consideró más crítico que el derecho de reunión. La apelación de la ciudad se centró únicamente en la reducción del tiempo, dejando a las autoridades vinculadas a las circunstancias específicas.

Los activistas citaron un juicio penal pendiente en respuesta a una protesta similar en la A27 durante la conferencia de ministros de transporte de 2021 como el catalizador de su acción. Se espera un veredicto del tribunal local de Achim en el futuro. "Diariamente, el tráfico de automóviles perjudicial y mortal causa graves daños a personas y animales", declararon los activistas.

La Unión de Policía Alemana (DPolG) en Bremen expresó una fuerte crítica a la decisión del tribunal. "Crear un embotellamiento artificial en una autopista federal, incluso si hay un límite de velocidad, implica riesgos persistentes", dijo el presidente del estado, Bernard Soika. "Encuentro que es negligente en extremo prioritizar la libertad de reunión por encima de la seguridad y las vidas de los demás", protestó Soika.

Después de la decisión del tribunal, los activistas argumentaron que su manifestación era necesaria debido a los impactos perjudiciales del tráfico pesado en el medio ambiente y la salud pública. Sin embargo, el juez priorizó la seguridad vial y el bienestar de los residentes locales sobre el derecho de los activistas a reunirse, ordenando un período de cierre más corto para la autopista. El medio ambiente y la preocupación por su preservación remained a central theme throughout the protests and subsequent discussions.

