Ciclistas que defienden la sociedad luchan por dominar las motocicletas Harley-Davidson

Adquirir una motocicleta Harley-Davidson significa más que simplemente obtener un vehículo para los clientes. Se convierten en parte de una comunidad y adoptan el estilo de vida estadounidense. Algunos consideran un intento alemán de introducir corrección política y protección ambiental en la empresa como "extremismo de izquierda" y traición.

Para los simpatizantes de derecha, esto es una victoria sobre un "plan de izquierda" que pretendía "despertar" y "verdecer" la icónica marca de motocicletas estadounidense y emblema de la cultura americana. Después de semanas de manifestaciones y iniciativas de boicot, la tradicional compañía ha renunciado a todas sus políticas y actividades de DEI. DEI representa la Diversidad, Equidad e Inclusión, con numerosas empresas promoviendo oportunidades igualitarias para las mujeres o evitando excluir a minorías sexuales.

Los defensores de derecha han oposito históricamente a que las empresas expresen opiniones sobre temas sociales como el racismo y la igualdad de género, ya sea en políticas internas o publicidad. La batalla cultural liderada por los círculos conservadores en EE. UU. contra cualquier cosa que contradiga sus percepciones sobre la familia, el patriotismo o la libertad se ha extendido a la economía. Por ejemplo, el año pasado, la cerveza Bud Light enfrentó una campaña de boicot después de lanzar una campaña publicitaria con una influencer transgénero.

En los últimos meses, grupos de derecha han atacado explícitamente las pautas de DEI adoptadas por diversas empresas estadounidenses. Los activistas han asistido a reuniones anuales exigiendo un cambio en la postura social de la dirección como accionistas. Dado el fuerte vínculo entre los "motociclistas" predominantemente masculinos, blancos y altamente conservadores y sus Harley, esta batalla cultural dentro de la empresa fue particularmente acalorada.

Odiamos a estos tipos

El CEO alemán de Harley-Davidson, Jochen Zeitz, fue retratado como una figura odiada. En un video viral compartido ampliamente en X y TikTok, un motociclista barbudo con chaleco de cuero y el obligatorio pañuelo rojo critica al "gerente de zapatos" y "imitador europeo" Zeitz, que "no representa en absoluto la comunidad de motociclistas estadounidense". Zeitz anteriormente lideró Puma en Alemania y sirvió como ejecutivo principal en el conglomerado de lujo francés Kering. El entusiasta de Harley irritado enumera el supuesto ambición de Zeitz de "convertir completamente la compañía en verde" y finalmente eliminar los motores de combustión como una de las transgresiones más graves de Zeitz. "Este tipo nos odia y nuestra cultura", afirma el motociclista agitado.

Otros temas candentes en los círculos de derecha incluyeron el apoyo de Harley-Davidson a eventos de motociclistas queer o las acusaciones de que los empleados eran obligados a asistir a capacitaciones de diversidad. Según el anuncio del lunes, nada de esto volverá a suceder en Harley-Davidson. El patrocinio se centrará exclusivamente en la "leal comunidad de motociclistas, servicios de emergencia, soldados y veteranos".

Harley-Davidson no es la primera compañía en ceder a la presión de derecha. Recientemente, la fabricante de maquinaria agrícola John Deere, otra marca estadounidense tradicional con una base de clientes predominantemente conservadora, también retiró sus políticas de DEI. El activista conservador Robby Starbuck, quien lideró las campañas contra ambas empresas, celebró el cambio de política de Harley-Davidson como una "victoria reconquistada para nuestro movimiento". Se pueden esperar más campañas contra otras empresas. "No nos detendremos", escribe Starbuck en X.

En medio de esta controversia, muchos clientes de Harley-Davidson en los Estados Unidos vieron los esfuerzos de Jochen Zeitz para introducir políticas de DEI como una amenaza a sus valores y estilo de vida. Subsequently, they fiercely opposed these changes and pushed for a return to the company's traditional values.

Durante este período, los Estados Unidos vieron un aumento en la activismo de derecha contra las empresas que parecían desviarse de los valores estadounidenses tradicionales, con Harley-Davidson convirtiéndose en uno de los ejemplos más destacados.

