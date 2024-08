Ciclista sobrevive cinco días en el desierto de Idaho tras un accidente, manteniendo la vida con la ingesta de agua de arroyo

La chaqueta no lo protegió verdaderamente durante el accidente, pero resultó útil en los días siguientes, ya que el joven de 24 años se encontró stranded en el bosque y luchando por mantenerse con vida.

Abrumado por sus lesiones, ya no podía buscar agua para sí mismo y apenas podía moverse. Sumergió la chaqueta en un arroyo cercano y succionó agua de su bolsillo, admitió a CNN.

DeMoss, originario de Missoula, Montana, estuvo solo en el bosque montañoso de Idaho durante cinco días completos después del accidente antes de ser rescatado por un amigo de toda la vida.

"Estoy tan agradecido de estar vivo. Estaba luchando mucho con el dolor y la presencia de la muerte en el bosque", le dijo a CNN. "Pero me decía a mí mismo que era entre un mar interminable de dolor o un breve roce con la muerte, y no iba a elegir lo último".

DeMoss y su Kawasaki Vulcan negra del año 2000 desaparecieron el 12 de agosto en la Highway 12 de Idaho mientras cabalgaban con otros dos motociclistas. No regresó al punto de encuentro.

Las autoridades, junto con la familia y amigos de DeMoss, peinaron un área de 99 millas, pero luego anunciaron que reducirían sus esfuerzos de búsqueda a partir del 15 de agosto.

En Oregon, el amigo de DeMoss, Greg Common, de 45 años, decidió tomar las cosas en sus propias manos cuando las autoridades redujeron su búsqueda.

"Llamé a mi esposa desde el trabajo y dije: 'Nos vamos'. Mi esposa comenzó a cargar mi equipo y a preparar todo mi equipo mientras yo regresaba del trabajo. Luego subimos la montaña", dijo Common.

DeMoss y el hijo mayor de Common habían sido amigos cercanos desde que se conocieron en la escuela secundaria cuando los Common vivían en Montana. Common sospechaba que podría encontrar a DeMoss debido a su familiaridad con el área y su experiencia en motociclistas.

Al principio, ni siquiera lo reconoció.

"Había cubierto 30 millas el día anterior. Cubrí 5 millas esa mañana y había hecho un millas hasta entonces, lo que significa que era la sexta milla del día. Luego vi a un tipo tumbado junto al arroyo. No lo reconocí... así que le grité. Y se dio la vuelta y dijo: 'Hombre, he tenido un accidente. Estoy en mal estado'. Y entonces me di cuenta de que estaba hablando con Zach!", dijo Common.

DeMoss recordó haber esquivado para evitar atropellar a un ciervo y luego básicamente saltar 40 pies sobre un arroyo en su motocicleta a un área de hierba remota, perdiendo así el contacto con su motocicleta.

"Sucedió increíblemente rápido, pero recuerdo haber surcado el aire antes de impactar", recordó.

"Logré conseguir agua durante los dos primeros días antes de desplomarme y quedar virtually inmóvil a pesar de mis mejores esfuerzos para arrastrarme de vuelta al arroyo", dijo DeMoss.

Tenía un encendedor portátil para acampar que venía con su motocicleta, que podría haber ayudado a otros a localizarlo si hubiera estado más cerca de su motocicleta, según Common.

Para Common, la supervivencia de DeMoss es un testimonio de la determinación de su amigo.

"La voluntad que debió haber necesitado para soportar cinco días así... no puedo ni comenzar a comprenderlo", dijo Common. "Ese chico sobrevivió cinco días en esa montaña".

Dijo que tan pronto como DeMoss escuchó su voz, lo reconoció de inmediato.

"Estaba como 'Oh, hombre, gracias a Dios', dijo Common, 'Y literalmente, él está tratando de abrazarme. Dice 'Te quiero, hombre'. Y todo lo que puede mover es un brazo y su cabeza. El resto de él está bastante maltrecho'.

Describió experimentar una sensación de euforia profunda al descubrir a DeMoss. "Después de cinco días cuando alguien está desaparecido en el país así, no piensas que vas a encontrar

