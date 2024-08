- Ciclismo: Big se convierte en campeón con "un poco de ira en el vientre"

Felix Groß ha ganado la persecución de 4000 metros en la apertura de los Campeonatos Alemanes de Ciclismo en Pista número 136. El natives de Leipzig superó a Roger Kluge de Ludwigsfelde en la recta final en el Velódromo de Berlín después de casi tres kilómetros. Benjamin Boos (Singen) terminó tercero.

"Estaba muy bien preparado y, por supuesto, aún tenía un poco de rabia en el estómago", dijo Groß, quien fue nominado como reserva para los Juegos Olímpicos de París pero no compitió. "La actuación me da mucha confianza, especialmente porque las condiciones en la sala no eran muy buenas y estaban un poco frescas", dijo Groß después de ganar su segundo título de persecución desde 2019. Los Campeonatos del Mundo se llevarán a cabo a mediados de octubre en Copenhague.

Lea Lin Teutenberg (Ceratizit WNT Pro Cycling) ganó la carrera por puntos femenina, seguida de Helena Bieber (MAXX Solar Rose Women Racing) y Justyna Czapla (Canyon SRAM Racing). Se programaron más de 50 decisiones en las categorías élite, junior y juvenil durante los cinco días de competencia hasta el domingo.

