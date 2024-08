Christina Block hace un llamamiento a Karlsruhe [nombre de la ciudad]

La batalla por la custodia en curso dentro de la familia Block está dando un giro inesperado. Según sus asesores legales, Christina Block de Hamburgo ha presentado una demanda constitucional en Karlsruhe. Simultáneamente, las autoridades siguen investigando a Christina y a su padre por cargos de presunto secuestro de menores.

Christina, una exitosa empresaria de Hamburgo, ha solicitado la intervención del Tribunal Constitucional Federal en Karlsruhe para abordar la presunta violación de su debido proceso legal y el de sus hijos. Su abogado de Berlín, especializado en derecho constitucional, presentó la demanda en su nombre. Se señaló que la demanda también destaca la negación de su derecho a una audiencia legal.

La batalla por la custodia ha estado en curso durante años entre Christina y su ex cónyuge por la custodia de sus dos hijos menores, de alrededor de 10 y 13 años. Desde finales de agosto de 2021, los niños han residido con su padre en Dinamarca, después de no haber regresado con su madre después de una visita programada. En octubre de 2021, el Tribunal Regional Superior Hanseático otorgó a Christina la autoridad para determinar la residencia de sus hijos. Sin embargo, el tribunal dictaminó en febrero de 2024 que los tribunales alemanes ya no tenían jurisdicción, ya que los niños habían establecido completamente su residencia permanente en Dinamarca.

El 31 de diciembre, estos dos niños fueron trasladados clandestinamente a Alemania por individuos no identificados. Sin embargo, Christina fue obligada por una orden judicial a devolver los niños a Dinamarca una vez más. La fiscalía está investigando actualmente a Christina y a su padre, Eugen Block, fundador de la cadena de restaurantes Block House, por presunto secuestro de menores. Se sospecha que planearon y ejecutaron el secuestro en Nochevieja con la ayuda de otros sospechosos. La fiscalía ha realizado múltiples registros en ambos, locales comerciales y privados.

En el caso penal, el abogado de Christina sostiene que ella no ordenó a terceros que secuestraran a sus hijos de Dinamarca por la fuerza. En respuesta a una consulta del "Hamburger Abendblatt" a finales de mayo, Eugen Block dijo: "No tengo nada que ver con este asunto y no puedo comentarlo".

La demanda constitucional de Christina ante el Tribunal Constitucional Federal en Karlsruhe cuestiona la presunta violación de sus derechos fundamentales y los de sus hijos, tal como se señala en la demanda. La intervención del Tribunal Constitucional Federal se vuelve crucial en esta batalla por la custodia en curso, considerando los complejos problemas legales involucrados.

