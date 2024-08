- Christina Applegate reconoce el papel paternal de Ed O'Neill en el set: "Él me crió"

La actriz Christina Applegate (52) atribuye su formación a su "padre" en la serie "Casados... con hijos", Ed O'Neill (78). En su podcast "No calificado", presentó a O'Neill como invitado y dijo: "Estoy sin palabras para describir a esta persona. Prácticamente me crio. Si no te gusta algo de mí, culpa a él. Si me admiras, también es gracias a él".

Applegate y O'Neill siguen sus charlas a distancia

Applegate interpretó a Kelly Bundy, la hija del personaje de Al Bundy de O'Neill, en la popular comedia "Casados... con hijos" durante 11 temporadas (1987-1997). Applegate elogia a su "padre" en la pantalla: "Pasé una gran parte de mi vida con este individuo y es un actor excepcional. Es una persona extraordinaria".

Durante una conversación con O'Neill, la ganadora del Emmy recordó el momento en que la apoyó cuando su madre fue diagnosticada con cáncer. Su vínculo sigue siendo fuerte, con conversaciones telefónicas de una hora aún siendo habituales.

Applegate a menudo reflexiona sobre la influencia de su "padre" en la pantalla, diciendo: "Incluso fuera de la pantalla, la influencia de Ed es evidente en mi actuación y personalidad".

A pesar de la distancia, Applegate y O'Neill aún encuentran tiempo para relajarse mientras ven sus episodios favoritos en televisión.

