Christie defiende su candidatura a la Casa Blanca tras las críticas de Sununu

"Desde que Chris empezó a trabajar para Nikki Haley y se convirtió en un empleado de Nikki Haley, ya no es el mismo Chris Sununu", dijo Christie, que ha sido amigo de Sununu durante más de una década, a Anderson Cooper de CNN en "AC360".

"Chris Sununu fue uno de los críticos de Donald Trump que más se hicieron oír en este país", dijo, para añadir después: "Se trata de un tipo que ha dicho que Donald Trump no es apto. Todas cosas que su candidato no está dispuesto a decir" y acusó a Sununu de abandonar "sus principios para tratar de conseguirse algún favor político dentro de su propio estado."

Los comentarios de Christie llegan en un momento en que los aspirantes presidenciales del Partido Republicano intentan distinguirse en las últimas semanas antes de los caucus de Iowa. El domingo, Sununu, que ha apoyado a la ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley en las primarias republicanas, sugirió que la candidatura del ex gobernador de Nueva Jersey a la Casa Blanca había llegado a un "callejón sin salida" y que debería abandonarla.

Christie dijo a Cooper que cree que Sununu decidió respaldar a Haley "basándose en un conjunto de encuestas en ese momento", y preguntó: "¿Qué indicios tiene él de que ella quiere vencer a Donald Trump?".

"Por cierto, ¿cómo defiende Chris Sununu lo que dijo en Civil War? No lo entiendo", continuó, inclinándose por criticar que Haley no mencionara la esclavitud como causa de la Guerra Civil en un ayuntamiento de New Hampshire y su posterior esfuerzo por limpiar su respuesta.

Representantes de Sununu declinaron hacer comentarios sobre la entrevista. La CNN se ha puesto en contacto con la campaña de Haley para obtener sus comentarios.

Anteriormente el martes, Sunnu dijo que "Chris como que ha llegado a su límite, si se quiere" y que "dice la verdad sobre Trump, pero eso es muy diferente a si se traduce en votos para una nominación a la presidencia de Estados Unidos."

"No le estoy diciendo a Chris que tiene que salir, ¿verdad?". dijo Sununu tras un acto de campaña de Haley en Rye, Nuevo Hampshire. "No estoy llamando a Chris Christie y diciéndole que absolutamente tiene que salir. Creo que es lo suficientemente inteligente como para ver la escritura en la pared y saber que tiene una gran oportunidad aquí no sólo para apoyar a Nikki, sino para hacer algo realmente importante para el país y el partido y empezar a movernos hacia adelante."

En su entrevista con Cooper, Christie también opinó sobre el favorito del Partido Republicano, diciendo que cree que el Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimaría "realmente rápido" el argumento de Trump de que tiene inmunidad de enjuiciamiento federal por presuntos delitos que cometió mientras estaba en el cargo, una cuestión fundamental en el caso penal de subversión electoral 2020 del abogado especial contra el ex presidente.

Presionado sobre si cree que el alto tribunal tomará el caso, Christie dijo que cree que los jueces pueden "darle la espalda" y "decir que lo olviden y vayan con las sentencias de los tribunales inferiores."

"Simplemente no creo que haya ningún argumento real", dijo. "Piensen en lo práctico que es. Que un presidente podría hacer literalmente cualquier cosa. Y si no fuera sometido a juicio político y destituido por ello, escaparía a todo tipo de responsabilidad legal penal o civil. No tiene ningún sentido".

Ebony Davis de CNN contribuyó a este informe.

Fuente: edition.cnn.com