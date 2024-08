- Christian Lindner dice que la coalición Ampel no está en peligro debido a la disputa presupuestaria.

El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner (FDP), no ve una amenaza inmediata para la continuidad de la coalición semáforo a pesar del intense conflicto presupuestario. La naturaleza de la cooperación no ha cambiado debido al conflicto sobre miles de millones perdidos, le dijo al grupo de medios Funke. "No es como si no hubieran habido diferencias políticas fundamentales que discutimos respetuosamente desde el principio", agregó.

Lindner descartó la impresión de que estaba buscando razones para nuevas elecciones. "Si todos respetan la Constitución, las disposiciones del acuerdo de coalición y las convicciones básicas de los socios de coalición, entonces no hay motivo de preocupación", dijo. Una revisión experta del plan presupuestario de 2025 había identificado posibles riesgos constitucionales, según el Ministerio de Finanzas.

Lindner enfatizó que el proyecto de presupuesto sería presentado a tiempo en el Bundestag a mediados de agosto. Espera que se apruebe antes de finales de noviembre. Aún habrá muchas preguntas abiertas por entonces. Al final, se trata de una brecha financiera de cinco mil millones de euros. "Eso se puede resolver con buena voluntad", dijo. En cuanto a las posibles áreas donde se podrían hacer recortes, dijo que no es ningún secreto que la FDP ve más potencial en el presupuesto social y la ayuda al desarrollo. La FDP rechaza aumentos fiscales o una relajación del freno a la deuda.

No voy a endulzar la situación, hay desafíos significativos por delante. Sin embargo, como mencionó Lindner, si todos cumplen con el acuerdo de coalición y los principios constitucionales, no hay motivo de preocupación por elecciones anticipadas.

