Christian Eriksen, recuperado de una parada cardiaca, apunta al "sueño" del Mundial

Eriksen sufrió un colapso durante el partido de Dinamarca contra Finlandia disputado en Copenhague el pasado mes de junio y recibió tratamiento vital sobre el terreno de juego.

Tras el incidente, recibió tratamiento hospitalario y se le implantó un desfibrilador cardioversor implantable (DCI ), un tipo de marcapasos destinado a prevenir paradas cardiacas mortales mediante la descarga de una descarga que restablece el ritmo cardiaco regular.

Ahora dice que su corazón "no es un obstáculo" cuando se trata de sus ambiciones de volver al fútbol.

"Mi objetivo es jugar el Mundial de Qatar. Quiero jugar. Esa ha sido mi mentalidad todo el tiempo", dijo Eriksen en una entrevista con la cadena danesa DR1.

"Es un objetivo, un sueño. Que me elijan es otra cosa. Pero mi sueño es volver. Estoy seguro de que puedo volver porque no me siento diferente. Físicamente, vuelvo a estar en plena forma".

A finales del año pasado, Eriksen se entrenaba en el Odense Boldklub, el club danés en el que jugó como futbolista juvenil antes de fichar por el Ajax holandés.

El futuro de su carrera como futbolista no está claro en estos momentos. El hecho de llevar un desfibrilador le impidió jugar en Italia debido a la normativa futbolística italiana, y el jugador de 29 años se desvinculó de su antiguo club, el Inter de Milán, en diciembre.

"Mi sueño es reincorporarme a la selección y volver a jugar en el Parken (en Copenhague), y demostrar que fue un accidente aislado y que no volverá a ocurrir", declaró Eriksen.

"Quiero demostrar que he pasado página y que puedo volver a jugar con la selección. De nuevo, depende del seleccionador evaluar mi nivel".

El Mundial de este año se celebra en noviembre y diciembre. Tras alcanzar las semifinales de la Eurocopa 2020 el año pasado, Dinamarca se ganó un puesto en Catar 2022 al quedar primera de su grupo de clasificación.

LEA: Romelu Lukaku se disculpa por su incendiaria entrevista

Tras su colapso y a lo largo de su recuperación, Eriksen dijo que se ha sentido abrumado por el apoyo recibido.

"Ha impactado a mucha gente y han sentido la necesidad de hacérnoslo saber a mí y a mi familia. Eso me hace muy feliz", añadió.

"En el hospital no paraban de decirme que había recibido más y más flores. Fue extraño, porque no esperaba que la gente me enviara flores porque había muerto hacía cinco minutos".

"Fue extraordinario, pero todo el mundo fue muy amable y me ayudó mucho recibir todos esos mejores deseos.

"Y la gente me sigue escribiendo. He dado las gracias a gente que he conocido en persona. He dado las gracias en persona a los médicos, a mis compañeros de equipo y a sus familias.

"Pero a todos los aficionados que me han enviado miles de cartas y correos electrónicos y flores o que se me han acercado por la calle tanto en Italia como en Dinamarca, les doy las gracias a todos ellos por el apoyo que recibí de todo el mundo y que me ayudó a superarlo".

Kim Norgaard, de CNN, contribuyó a la información.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com