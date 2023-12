Chris Harrison está "agradecido" por su ruptura con la franquicia 'Bachelor

Durante un reciente episodio del podcast "Trading Secrets", presentado por el ex alumno de "The Bachelorette" Jason Tartick, Harrison habló de cómo fue participar en la franquicia.

"Todavía lo veo como una bendición en mi vida. Fue duro al principio, obviamente, no fue inmediato donde me sentí genial con todo porque lo que pasé fue tumultuoso", dijo Harrison. "No se lo deseo a nadie".

En febrero de 2021 se anunció que el presentador y productor se alejaría de sus funciones de anfitrión después de que defendiera públicamente a Rachael Kirkconnell, una concursante de "Bachelor" que fue criticada después de que salieran a la luz fotografías de ella en un baile formal de fraternidad temático de una plantación de antebellum en 2018 durante su tiempo en el programa.

"Esta temporada histórica de The Bachelor no debería verse empañada o ensombrecida por mis errores o disminuida por mis acciones", dijo Harrison en ese momento en un post de Instagram. "Con ese fin, he consultado con Warner Bros. y ABC y me haré a un lado por un período de tiempo y no me uniré para el especial After the Final Rose".

Meses después, se anunció su marcha definitiva.

Harrison dijo durante el podcast de esta semana que toda la experiencia fue "algo por lo que le pido a Dios que mi peor enemigo nunca pase".

"Pero, dicho esto, sabía que tenía que apartarme de lo que se convirtió en una situación muy tóxica", añadió. "Y lo hice y fue una situación muy difícil".

El ex jugador de fútbol americano y "Bachelor" de la quinta temporada, Jesse Palmer, tomó el relevo como presentador.

Fuente: edition.cnn.com