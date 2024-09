China y Brasil expresan preocupación por la amenaza de Rusia de usar armas nucleares

19:25 NATO establece centro de mando cerca de la frontera rusa

Finland anuncia la creación de un centro de mando de la OTAN en Mikkeli, a menos de 200 kilómetros de la frontera rusa. Casi un año y medio después de unirse a la alianza, Finlandia envía un "mensaje a Rusia de que somos un miembro completo de la OTAN y que la OTAN desempeña un papel significativo en la defensa finlandesa", dice el Ministro de Defensa Antti Häkkänen. La nueva sede del norte de Europa para las fuerzas terrestres de la alianza se construirá en Mikkeli, con numerosos empleados de diversos países que serán destinados allí. Häkkänen agrega que la sede del Ejército Finlandés ya se encuentra en Mikkeli.

19:06 Video de Pokrovsk: "Has convertido esta ciudad en una ciudad fantasma"

La ciudad de Pokrovsk en la óblast de Donetsk ha sido objeto de intensos ataques del ejército ruso durante semanas. La mayoría de los residentes ya han evacuado la zona. Las fuerzas ucranianas permanecen, ya que las líneas ferroviarias estratégicas pasan por la ciudad.

18:32 Autoridades alemanas cierran servicio de streaming de TV rusa ilegal

A pesar de la prohibición de la UE, una pareja de Karlsruhe ofrecía varios canales de televisión rusos sancionados a través de Internet, informa la oficina de aduanas. Los sospechosos son un hombre alemán de 37 años y su esposa ucraniana de 42 años. La pareja es acusada de proporcionar varios canales de televisión rusos sancionados. Se cree que han ganado alrededor de 120.000 euros a través del servicio de streaming. La pareja está en paradero desconocido y una condena podría acarrear una pena de prisión de al menos un año.

China, Brasil y otros países instan a no usar o amenazar con armas nucleares contra Ucrania

"Exhortamos al abandono del uso o la amenaza de armas de destrucción masiva, en particular nucleares, químicas y biológicas", dice una declaración conjunta. Doce naciones expresan su "profunda preocupación" por el riesgo de "escalada" en Ucrania: "La infraestructura civil, incluyendo las instalaciones nucleares pacíficas y otras instalaciones energéticas, no debería ser el objetivo de operaciones militares". El llamamiento se produce después de las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin esta semana. Él declaró que Rusia podría emplear armas nucleares en caso de graves ataques aéreos en territorio ruso y que cualquier ataque respaldado por una potencia nuclear podría considerarse una "agresión conjunta". Zelenskyy también había afirmado que Rusia estaba planeando atacar reactores nucleares ucranianos.

18:51 Trump expresa esperanza de poner fin a la guerra después de reunirse con Zelensky

Después de una reunión entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el candidato a la presidencia de EE. UU. Donald Trump en Nueva York, el republicano ofrece una perspectiva cautelosamente optimista sobre el fin del conflicto. "Es un rompecabezas complejo", dice, "pero lo resolveremos". Trump reafirma su postura bien conocida de que tiene una solución para el conflicto de Ucrania. El ex presidente es un fuerte crítico de la ayuda de billones de dólares de EE. UU. a Kiev y podría cambiar por completo la política de EE. UU. hacia Ucrania si fuera reelegido. Trump ha presionado repetidamente a la dirección de Kiev para que firme un acuerdo con Rusia y ha criticado duramente a Zelensky. Antes de la reunión de hoy, Trump dijo sobre su relación con Zelensky: "Tenemos una buena relación, y como saben, también tengo una buena relación con el presidente Putin". Zelensky respondió, sorprendido, que esperaba que su relación fuera la más fuerte.

17:56 Más refugiados ucranianos en Alemania encuentran empleo

La búsqueda de empleo para los refugiados ucranianos en Alemania está siendo cada vez más exitosa. En septiembre, 8.500 nacionales ucranianos encontraron empleo, comenzaron una apprenticeship o se hicieron autónomos, según el ministro federal del Trabajo Hubertus Heil (SPD). Esto es más del doble que en septiembre de 2023: "Estos números muestran que el estímulo laboral está claramente funcionando", dice Heil. El "estímulo laboral" permite a los refugiados ser colocados en empleos después de completar un curso de integración y adquirir habilidades lingüísticas básicas en alemán. Hasta julio de 2024, alrededor de 266.000 de los aproximadamente 700.000 refugiados ucranianos en Alemania tenían empleo; 213.000 de ellos estaban sujetos a contribuciones de seguridad social y 53.000 estaban en empleos

16:43 Zelensky maintenance conversaciones con Trump en Nueva York: "Objetivo Compartido"Durante su viaje a los Estados Unidos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reúne con el candidato presidencial republicano Donald Trump para una conversación en Nueva York. "Compartimos la creencia de que el conflicto en Ucrania debe terminar", declara Zelensky antes de la reunión. Zelensky y el ex presidente interactúan en la Torre Trump en Manhattan. Trump es un conocido crítico de la ayuda de mil millones de dólares de Estados Unidos a Ucrania y aconseja a la liderazgo en Kiev que negocie un acuerdo con Rusia. Críticos acusan al ex presidente de ceder esencialmente a Ucrania, adoptando la postura del presidente ruso Vladimir Putin. La última vez que se reunieron fue hace unos cinco años. Zelensky ya había discutido asuntos con el presidente estadounidense Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en Washington el jueves.

16:02 Kyiv Obligado a Impulsar Impuestos de Guerra Más Altos para CiudadanosEl ministro de Finanzas de Ucrania, Serhiy Marchenko, describe los aumentos de impuestos considerados en el parlamento como una "medida obligatoria". Kyiv contempla aumentar un impuesto de guerra del 1,5 al 5 por ciento. Este año, esto debería generar aproximadamente 1.200 millones de euros, y el próximo año alrededor de 3.000 millones de euros. "Esta decisión afectará la economía, pero todas las demás opciones alternativas están virtualmente agotadas", explica el ministro. Los ingresos de los nuevos bonos domésticos solo serían suficientes para cumplir con las deudas de los bonos existentes. La ayuda financiera extranjera se está volviendo menos segura. En el primer trimestre, Ucrania solo obtuvo alrededor del 10 por ciento de la ayuda extranjera necesaria. La obstrucción republicana en el Congreso de Estados Unidos retrasó su provisión. A pesar de esto, Kyiv aún espera más de 34.500 millones de euros del extranjero el próximo año. "Sin embargo, eso no significa que estos pagos serán estables", advierte Marchenko.

15:24 Noruega Cancela Asilo Automático para Refugiados UcranianosNoruega ya no concederá automáticamente el asilo a los refugiados de Ucrania. El gobierno de Oslo indica que ahora decidirá sobre casos individuales para los ucranianos que llegan desde la parte occidental del país. La parte occidental de Ucrania, que está lejos de las líneas del frente, se considera generalmente segura por las autoridades noruegas. Después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, las autoridades noruegas concedieron a los refugiados ucranianos "protección colectiva" y les concedieron automáticamente el asilo. Desde entonces, el país de 5,6 millones de habitantes ha recibido a alrededor de 85.000 ucranianos, más que cualquier otro país nórdico, según el gobierno de Oslo.

14:51 Ejército Ruso se Preparara para Nuevo DraftLa próxima fecha de alistamiento en Rusia es el 1 de octubre, según la inteligencia militar británica. Todos los rusos aptos para el combate menores de 30 años deben servir un año en el ejército. Hasta ahora, los conscriptos no han luchado en Ucrania, sino que han sido desplegados en la región rusa de Kursk, desde la cual se expulsarán unidades ucranianas. Se ha informado que algunas familias rusas han protestado porque sus hijos tuvieron que luchar con menos de cuatro meses de entrenamiento. Según la ley rusa, los conscriptos solo pueden ser enviados a una zona de conflicto después de cuatro meses de entrenamiento y especialización.

14:22 Ramstein Acogerá Reunión con Biden para Apoyo a UcraniaLa reunión de las naciones que apoyan a Ucrania durante la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Alemania tendrá lugar el 12 de octubre en la base de la Fuerza Aérea de EE. UU. en Ramstein, Renania-Palatinado. Así lo anunció el portavoz del gobierno, Steffen Hebestreit. Según él, Alemania planea organizar la reunión del llamado Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania junto con EE. UU. "En este formato, más de 50 estados se reúnen para coordinar el apoyo a Ucrania", dice Hebestreit. No está claro si el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy estará presente en persona.

13:56 Lituania Planea Adquirir Tanques Leopard 2 Alemanes para Nueva DivisiónLituania tiene la intención de adquirir tanques de batalla Leopard 2 para una nueva división de su ejército. El contrato para esto podría cerrarse en noviembre, después de que el Consejo de Seguridad Nacional tome una decisión final, dice el ministro de Defensa Laurynas Kasciunas. No especifica el número de unidades ni qué variante del tanque, producido en Alemania, está involucrada. El país de la OTAN y la UE Lituania limita con el enclave ruso de Kaliningrad y el aliado de Rusia, Bielorrusia. La guerra en Ucrania se ve como una amenaza directa a la seguridad nacional en Lituania. Como resultado, el gobierno de Vilna está armando pesadamente su ejército. Entre otras cosas, se establecerá una nueva división militar que también incluirá un batallón de tanques. En el futuro, una brigada mecanizada del ejército alemán se establecerá permanentemente en Lituania.

13:20 Discord Puede ser Bloqueado Completamente en RusiaLa plataforma de comunicación Discord podría ser bloqueada completamente en Rusia en un futuro próximo. Esto lo reporta el diario ruso "Kommersant" y se refiere a una fuente de la industria del juego que está familiarizada con la situación. La autoridad rusa de supervisión de medios de comunicación está considerando este paso debido a presuntas violaciones de la ley rusa, indica. No se mencionan cargos particulares en el informe del periódico. Ya a principios de mes, los usuarios rusos informaron dificultades con Discord. Según el "Moscow Times", entre 29 y 40 millones de personas en Rusia utilizan Discord activamente. La plataforma es especialmente popular entre los gamers, estudiantes y traders de criptomonedas.

13:04 Sin Aprobación para Armas de Largo Alcance: "Biden Advertido por Servicios de Inteligencia Antes de la Decisión"El presidente Biden ha prometido otro paquete de ayuda de miles de millones de dólares a Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos no está de acuerdo en levantar las restricciones a las armas occidentales suministradas para atacar objetivos profundamente dentro de Rusia. Por qué lo explica el científico político Thomas Jäger.

12:36 Estadounidense acusado de "actividades mercenarias" en RusiaSegún la agencia de noticias estatal RIA Novosti, un estadounidense ha sido acusado de "actividades mercenarias" en Rusia desde el viernes pasado. El hombre de 72 años es acusado de haber "luchado como mercenario en el conflicto armado" del lado de Ucrania, según la agencia. El individuo acusado es identificado como el ciudadano estadounidense Stefan Hubbard, originario del estado de Míchigan. Ha residido en Ucrania desde 2014. El informe no especifica cuándo ni dónde fue detenido el estadounidense. RIA Novosti indica que el estadounidense fue escoltado a la corte en Moscú por la policía militar.

12:01 Misil ruso impacta en estación de policía en Kryvyj RihSe informan más ataques rusos en las regiones sur y central de Ucrania. Un misil impactó en una estación de policía en Kryvyj Rih esta mañana, según las autoridades locales. Los restos de una mujer fueron encontrados bajo los escombros, y al menos cinco personas resultaron heridas. Los servicios de emergencia aún trabajan para localizar sobrevivientes. También se afectaron edificios residenciales. La Fiscalía Regional de Dnipropetrovsk ha publicado fotografías de los impactos de misiles en Kryvyj Rih.

Según informes ucranianos, hubo otro ataque con misiles en la ciudad de Dnipro la noche anterior, que causó daños en una instalación industrial. Al menos ocho personas resultaron heridas en los bombardeos aéreos rusos en la región de Jersón, según informaron las autoridades locales.

11:27 Posible intrusión de un drone ruso en el espacio aéreo de la OTANUn drone ruso podría haber ingresado brevemente al espacio aéreo rumano durante la noche, según el Ministerio de Defensa de Rumanía. Es posible que el drone "por un período muy corto, menos de tres minutos", cruzó el espacio aéreo rumano en la zona fronteriza. El drone estaría involucrado en un ataque sobre la ciudad ucraniana de Izmail en el sur. Las autoridades ucranianas afirman que Izmail fue objetivo de un ataque con drone temprano en la mañana del viernes, lo que resultó en la muerte de tres personas y varias lesiones. La fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 24 de 32 drones de ataque rusos durante la noche.

10:57 Entrega de bombas guiadas a Ucrania por parte de EE. UU.El presidente Zelensky viaja a EE. UU. para presentar su "plan de victoria" y solicitar más ayuda militar. Biden ha sellado un paquete de armas para Ucrania valorado en casi 8 mil millones de dólares. En comparación con las entregas anteriores, "eso es una parte significativa", dice el reportero de ntv Gordian Fritz.

10:20 Agencias de inteligencia de EE. UU. esperan represalias graves si Ucrania utiliza misiles de largo alcanceLas agencias de inteligencia de EE. UU. esperan represalias significativas si Ucrania utiliza misiles de largo alcance del Oeste para atacar profundamente en Rusia, según un informe del "New York Times", citando una evaluación de inteligencia no publicada. La aprobación para hacerlo por parte del Oeste podría resultar en represalias graves, incluyendo ataques mortales en instalaciones de apoyo militar de EE. UU. y Europa. Las agencias también consideran operaciones de inteligencia encubiertas como una posible respuesta de Rusia. El "New York Times" reporta que las agencias de inteligencia de EE. UU. creen que Ucrania no posee suficientes misiles de largo alcance para alterar significativamente el curso del conflicto. La decisión para el presidente Biden es aparentemente desafiante debido a la incertidumbre y el alto riesgo involucrado.

09:57 Munz sobre la nueva amenaza de Putin: "Las exportaciones de recursos no lastimarán mucho al Oeste"Rusia amenaza a EE. UU. con consecuencias si permite el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos. El presidente Putin está considerando ciertas restricciones de exportación de recursos estratégicos, incluyendo uranio, como represalia contra el Oeste. El reportero de ntv Munz explica el trasfondo y las implicaciones.

08:40 La Armada ucraniana se pregunta por una estructura rusa cerca del puente de CrimeaUna estructura rusa no identificada cerca del puente de Crimea tiene perpleja a la Armada ucraniana. La estructura está en construcción, según el portavoz de la Armada ucraniana Dmytro Pletenchuk, como informó "The Kyiv Independent" en la televisión ucraniana. Su propósito es desconocido. "Podría ser una instalación defensiva, podría ser otro cruce, pero es demasiado temprano para sacar conclusiones", dijo Pletenchuk. No cree que los rusos la completen debido a las condiciones climáticas cada vez peores. "Siguen intentando colocar algo nuevo en el estrecho de Kerch para construir diversas estructuras hidrográficas o barreras, pero después de cada tormenta, acaban en la orilla". El puente conecta Rusia con la península ucraniana de Crimea, que Rusia anexó.

08:08 Ciudad ucraniana en la frontera con Rumania bajo ataque, múltiples bajasLa ciudad de Ismajil en el sur de Ucrania fue atacada. Tres personas murieron en un ataque con drone ruso esta mañana, según el gobernador de la Oblast de Odesa, Oleh Kiper. Todos los víctimas eran mayores, incluyendo una mujer de 90 años. Once personas más, incluyendo un niño, resultaron heridas. Kiper también reportó edificios y vehículos dañados, así como varios incendios. La ciudad de Ismajil se encuentra en la frontera con Rumania, donde el río Danubio forma la frontera norte. [Leer más aquí.]

07:09 Baerbock: Sin nuestra ayuda, los hospitales y los niños estarían vulnerables

La canciller alemana Baerbock justifica la entrega de armas a Ucrania y advierte contra disminuir el apoyo a Kiev. Afirma que la idea de que no habría conflicto ni bajas sin armas defensivas es puramente ficticia. "Si Rusia cesa su agresión, la guerra termina. Si Ucrania deja de defenderse, es el fin de Ucrania", declara durante el Debate General de la ONU en Nueva York el jueves. El presidente ruso Putin, en respuesta a una invitación a una conferencia de paz en junio, retalió con el bombardeo de un hospital de niños. Mientras Putin no esté dispuesto a negociar, dejar de ayudar implicaría "que los hospitales de Ucrania y sus niños estarían vulnerables. Significaría más crímenes de guerra, potencialmente incluso en otros países". Baerbock destaca que Rusia ha violado repetidamente la inviolabilidad de las fronteras de los estados bálticos y Polonia.

06:45 Eslovenia: Las armas de largo alcance para Kiev no deben descartarse

El gobierno esloveno advierte contra decisiones prematuras sobre el uso de armas occidentales de largo alcance en territorio ruso debido a la skepticismo alemán y la resistencia de EE. UU. El primer ministro Robert Golob afirma: "No es sabio decir que algo está prohibido antes de discutirlo". Cree que todas las opciones deben considerarse en esta etapa y elegir la más adecuada para la situación actual.

06:11 Baerbock pide a Irán que detenga el apoyo a la guerra de Rusia

La canciller alemana Annalena Baerbock insta a Irán a dejar de ayudar a la guerra de Rusia contra Ucrania y prohibir el traspaso de misiles balísticos y drones. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán anunció esto en la plataforma X. Baerbock discutió este tema con su homólogo iraní Abbas Araktschi en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

06:01 Trump planea reunirse con Zelensky

El expresidente de EE. UU. Trump tiene intención de reunirse con el presidente ucraniano Zelensky el viernes en Nueva York. La reunión tendrá lugar en la Torre Trump en Manhattan, según Trump. Zelensky permanecerá en EE. UU. más allá de su reunión del jueves con el presidente Joe Biden para reunirse con Trump. Antes de su visita a EE. UU., Zelensky había expresado su deseo de reunirse con Trump, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para presentar su "plan de victoria" para poner fin a la guerra en Ucrania.

04:25 Harris Juramenta Apoyo a Zelensky y Advierte Contra un Oponente No Nombrado

La candidata presidencial demócrata Harris jura apoyo al presidente ucraniano Zelensky y advierte contra el triunfo de un oponente no nombrado. "Mi apoyo al pueblo de Ucrania es inquebrantable. (...) Continuaré respaldando a Ucrania y trabajando para asegurar que Ucrania prevalezca en este conflicto y viva en seguridad y prosperidad", dice durante la visita de Zelensky a Washington. Expresa preocupación de que la guerra no pueda concluir sin la participación de Ucrania. Sin embargo, hay algunos en EE. UU. que buscan poner fin a la guerra obligando a Ucrania a ceder grandes porciones de su territorio, aceptar la neutralidad y renunciar a las garantías de seguridad de otros países. Estas propuestas reflejan las del líder del Kremlin Putin, argumenta, y constituyen una invitación a la rendición.

02:08 Ucrania Informe de Bombardeo al Oeste de Jersón

Las fuerzas rusas atacaron repetidamente el asentamiento de Tomyna Balka al oeste de la ciudad ucraniana controlada de Jersón el jueves, según el gobernador regional Prokrudin. Una mujer murió y otra persona resultó herida, según se informó en Telegram.

00:55 Reino Unido Enviará Más Sistemas de Artillería Autopropulsados a Ucrania

El Reino Unido enviará otro lote de sistemas de artillería autopropulsados AS90 a las fuerzas de defensa de Ucrania. Ya se han entregado 10 de estos sistemas a Ucrania, con seis más esperados en las próximas semanas, según anunció el Ministerio de Defensa británico.

23:33 La ONU Lucha por Proporcionar Ayuda a los Ucranianos en Invierno

La ONU reconoce que le falta financiación suficiente para apoyar a los ucranianos este invierno. "Organizaciones como la nuestra están significativamente subfinanciadas en esta época del año", dice Karolina Lindholm Billing, representante de la ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) en Ucrania. La ACNUR actualmente solo tiene el 47% de los fondos necesarios para ayudar a los millones de desplazados o afectados por la guerra en Ucrania. El año pasado, en esta época, la ACNUR estaba financiada en un 70%.

22:13 Biden: EE. UU. Aumentará la Ayuda a Ucrania

El presidente Joe Biden promete intensificar la ayuda de EE. UU. a Ucrania durante el resto de su mandato. Cree que esto fortalecerá la posición de Ucrania en las negociaciones. El mandato de Biden finaliza en enero. Podría ser sucedido por su vicepresidenta, Kamala Harris, o por el presidente republicano Donald Trump, que se espera que reduzca significativamente la implicación de EE. UU. con Ucrania.

21:34 Ucrania: Rusia se Preparará para Intensificar los Ataques en la Región de Saporizhzhia

Según la inteligencia de fuentes ucranianas, se espera que las fuerzas rusas aumenten los ataques en la región de Saporizhzhia en breve. "Hay un desplazamiento hacia la intensificación del conflicto en el sector del frente de combate dentro de la región de Saporizhzhia", dice un representante de las tropas desplegadas en el sur de Ucrania en una emisión nacional. "En las últimas 24 horas, hemos visto cinco ataques [rusos], y es probable que este número aumente, ya que nuestros datos sugieren que el adversario está concentrando grupos de ataque cerca de Pryiutne". Además, el portavoz menciona la llegada de vehículos blindados ligeros al lado ruso. "Esto indica su preparación para operaciones ofensivas".

Al inicio de su reunión en Washington, el presidente Joe Biden prometió el apoyo inquebrantable de EE. UU. al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. "Ukrania prevalecerá sobre Rusia, no al revés", declaró mientras recibía a Zelensky en el Despacho Oval de la Casa Blanca. "Y estaremos a su lado en cada paso del camino".

