China toma represalias contra productos lácteos de la UE debido a los aranceles de automóviles implementados

Investigaciones en curso: Las subvenciones de la Política Agrícola Común de la UE, junto con programas nacionales en países como Irlanda, Austria, Bélgica, Italia, Croacia, Finlandia, Rumanía y República Checa, están siendo investigadas actualmente, según ha declarado el ministerio. Esto es en respuesta a una queja presentada por productores chinos de productos lácteos. También se han mantenido conversaciones sobre este asunto con representantes de la UE Recently.

Esta acción se percibe como un golpe preventivo en el conflicto en curso sobre los impuestos de la UE a los vehículos eléctricos (VE). El martes, la Comisión Europea estableció los impuestos para los vehículos de China, que podrían llegar hasta el 36,3% y entrar en vigor a finales de octubre durante un período inicial de cinco años. Los principales fabricantes de automóviles como BMW, VW y Tesla, que producen en China, incurrirán en impuestos más bajos.

Bruselas acusa a China de subvencionar ilegalmente a sus fabricantes y teme que estas subvenciones perjudiquen a los proveedores europeos, lo que podría llevar a cierres de fábricas y pérdida de empleo. Los productores chinos de VE están expandiendo agresivamente su presencia en el mercado europeo con precios excepcionalmente bajos. La UE busca controlar, en lugar de prohibir completamente, las importaciones chinas, a diferencia de lo que hace EE. UU. con un impuesto del 100%.

Fuentes de la Comisión sugieren que las negociaciones con Pekín aún son factibles para evitar los impuestos. Sin embargo, hasta ahora, estas negociaciones no han dado resultados. El presidente del comité de comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange (SPD), espera "un diálogo constructivo y una solución conjunta" y cree que los impuestos más altos no se aplicarán inmediatamente y no serán retroactivos. Se están planeando más conversaciones con las empresas y discusiones con el lado chino "sobre la posible reducción de las prácticas de subvención ilegal".

La Comisión Europea anunció los impuestos más altos en junio. En ese momento, China ya había iniciado una "investigación antisubsidio" sobre el cerdo de la UE. Desde enero, las autoridades chinas también están examinando supuestas subvenciones ilegales a bebidas alcohólicas europeas como el Cognac.

Las tasas pendientes en ciertas categorías de productos están causando tensiones entre los miembros de la UE. Por ejemplo, España, que es el mayor exportador de cerdo, se verá más afectada que otros países. La investigación del coñac afecta principalmente a los productos franceses.

