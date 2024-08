China reprende enérgicamente las últimas restricciones de exportación de EE.UU.

Estados Unidos ha implementado regulaciones más estrictas contra numerosas empresas de China y Rusia, con el objetivo de bloquear los suministros al ejército ruso. Pekín se opone firmemente a estas licencias y advierte de acciones retaliatorias.

China ha censurado enérgicamente la restricción de EE. UU. a más de 100 exportadores de China. Esta acción perturba la armonía comercial global e impide los intercambios regulares de commodities, según el Ministerio de Comercio de Pekín. China promete implementar medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos de sus empresas.

El viernes pasado, el gobierno de EE. UU. anunció una decisión que incluye a 105 empresas -42 chinas, 63 rusas y 18 de otros países- en una lista de restricciones comerciales. Estas empresas están sancionadas por diversas razones, incluyendo el traspaso de electrónica estadounidense al ejército ruso y la producción en masa de drones utilizados por Rusia durante su toma de Ucrania. A partir de ahora, estas empresas deben obtener licencias particularmente desafiantes para continuar con sus negocios.

Como gigantes económicos mundiales, las tensiones regarding a potential trade war between the U.S. and China have escalated in recent weeks. The U.S. administration alleges that China, with subsidies from the state-owned sector, boosts key industries, thereby flooding worldwide markets with low-cost surplus goods. Consequently, the U.S., along with the EU, has imposed duties on various items, notably Chinese electric vehicles.

Furthermore, as the trade conflict between the EU and China intensifies, the Ministry of Commerce in Beijing announced on Wednesday an additional anti-dumping investigation into EU imports. Affected commodities include dairy products like various types of cheese, milk, and cream. Previously, in June, an anti-dumping investigation was kicked off regarding EU pork exports. The German government is optimistic that a resolution can be reached during negotiations.

The escalating trade tensions between the U.S. and China have led to trade disputes, with China strongly opposing the U.S.'s tightened regulations against its exporters. These dispute-causing actions could potentially escalate and impact the normal flow of global trade.

