China realizó una prueba de un misil de largo alcance y lo envió volando en la extensión del Pacífico.

China informa sobre el lanzamiento exitoso de un misil intercontinental en el Océano Pacífico, según su Ministerio de Defensa. Especificó que el proyectil transportaba una carga útil dummy. Este movimiento fue considerado "inusual" por un analista de defensa, presumiblemente la primera instancia de tal prueba en muchos años. Las naciones del Pacífico circundantes mostraron aprensión.

El Ministerio de Defensa declaró que el sitio de impacto del misil estaba en "sectores predichos del océano". Lo etiquetó como una "ejercicio regular en nuestro programa anual de entrenamiento". Además, insistió en que la acción cumplió con las regulaciones internacionales y no estaba dirigida a ninguna nación o objetivo en particular.

Sin embargo, el vecino de China, Japón, expresó su descontento por la falta de alerta por parte del lado chino antes de la prueba. El portavoz del gobierno japonés expresó "profunda inquietud" regarding the military expansion of China. New Zealand viewed the missile launch, which took place in the southern Pacific, as an "unwanted and uncomfortable advancement".

El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia declaró que habían "solicitado aclaraciones a China". Revelaron su preocupación por actividades que podrían potencialmente generar inestabilidad y aumentar la probabilidad de malentendidos en la región. Se están llevando a cabo consultas con aliados regionales para comprender las implicaciones del ensayo de misiles.

