- China quiere alegrar a África aumentando la expansión de la energía solar

Desalojos, confiscaciones de tierras, reubicaciones forzadas. Justo antes de la reunión anual de los líderes africanos con la administración china, activistas ambientales están llamando la atención sobre uno de los aspectos negativos de las inversiones chinas en África, en particular en relación con Uganda. En una zona costera del lago Alberto, los residentes enfrentan dificultades debido a la propuesta construcción de una refinería de petróleo vinculada a un proyecto de extracción de petróleo y tuberías liderado por la empresa china CNOOC. Climate Rights International está formulando graves acusaciones contra las fuerzas militares del país africano, afirmado que el proyecto "no es solo una bomba de tiempo de carbono, sino también un desastre para los derechos humanos", según declaró el director ejecutivo Brad Adams.

Esto no es la primera vez que se hacen tales acusaciones, y probablemente no será la última. Se ha señalado en un estudio del Centro de Política de Desarrollo Global (GDPC) de la Universidad de Boston que la participación de China en África suele recibir malas calificaciones en materia de medio ambiente, sociales y de gobierno (ESG) debido a la falta de cumplimiento de las regulaciones de protección ambiental y laboral, o a las preocupaciones sociales y de gobierno en relación con las comunidades afectadas. El estudio analizó algunos proyectos de infraestructura energética y zonas económicas especiales en Egipto, Etiopía y Nigeria, que son destinos populares para la inversión, y descubrió que mientras creaban empleos y impulsaban el crecimiento económico, había "mucho margen de mejora" en el cumplimiento. La presencia de China en el continente también agravó la situación de las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la falta o ignorancia de las regulaciones ambientales, con la financiación yendo principalmente a la energía de carbón, industrias intensivas en mano de obra y recursos, extracción de recursos y construcción.

Ahora, la dirección china, que ha estado enfocándose en la neutralidad climática dentro de sus fronteras durante algún tiempo, también está ajustando su enfoque hacia África y enfatizando las tecnologías verdes en las relaciones económicas. De hecho, las inversiones en infraestructura o proyectos de campo verde han estado disminuyendo en los últimos años. Durante la cumbre en Beijing que comienza el jueves, China busca fortalecer los negocios con energía renovable y movilidad eléctrica con África. Dado que los fabricantes de automóviles y las fábricas chinas que producen tecnología solar y eólica han acumulado una capacidad sobrante considerable que ya no pueden vender fácilmente en los mercados de la UE y EE. UU., esto presenta una oportunidad.

Dos décadas de compromisos económicos entre China y África han llegado a tal punto que China es ahora el mayor socio comercial bilateral y el principal destino de exportaciones para la mayoría de los países africanos. Desde 2013, Beijing ha sido el mayor inversor directo extranjero bilateral y el mayor acreedor bilateral único en África. "Las profundas conexiones económicas y flujos de inversión de China a África", según el GDPC con sede en Boston, "son un tema de debate sobre su diseño, sus intenciones y el equilibrio de beneficios y riesgos - con posibles implicaciones a largo plazo para el desarrollo industrial, la modernización y la transformación económica sostenible del continente".

El libro blanco "China y África en la nueva era: una asociación de iguales" del Consejo de Estado chino en 2021 informó que desde la creación del Foro de Cooperación China-África (FOCAC) en 2000, las empresas chinas han apoyado a los países africanos en la construcción o modernización de más de 10,000 kilómetros de ferrocarriles, casi 100,000 kilómetros de carreteras, alrededor de 1,000 puentes, casi 100 puertos y 66,000 kilómetros de líneas de transmisión y distribución de energía. Según datos de la Administración General de Aduanas de China, el comercio entre China y África alcanzó un récord histórico de 282 mil millones de dólares en 2023.

Tecnología Verde "Hecha en China"

Cuando el presidente y líder del Partido Comunista chino, Xi Jinping, abre la novena Cumbre China-África, anima a sus invitados de países como Gambia, Kenia, Nigeria, Zimbabue y Sudáfrica a optar por el desarrollo industrial de bajas emisiones favoreciendo a los fabricantes chinos de tecnología eólica y solar o vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, Beijing está trabajando para mejorar su acceso a los materiales básicos esenciales para la movilidad eléctrica y los sistemas de almacenamiento futuros, que son abundantes en el suelo africano, como el litio, el cobol y el cobre en Botsuana, Namibia y Zimbabue.

Antes de la cumbre, los funcionarios y expertos de ambos lados llegaron a un acuerdo en Shanghai sobre "cooperación estratégica intensificada" para optimizar las estructuras energéticas y en áreas de tecnologías de bajas emisiones, financiación amigable con el clima y cultivo de talento verde, según informó "China Daily". El cambio de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovable, afirmaron, es crucial para la protección del clima y requiere mayores inversiones en tecnología e infraestructura.

Según los análisis de la Universidad de Boston, la financiación de China a proyectos africanos ha estado cambiando cada vez más hacia proyectos verdes y de alta tecnología en lugar de financiar más puentes o carreteras. Se asignaron fondos para parques solares, fábricas de vehículos eléctricos o estaciones 5G para mejorar la conectividad a Internet. De los 4.2 mil millones de dólares de los 13 préstamos en 2023 a ocho gobiernos africanos y dos bancos regionales, 500 millones de dólares se asignaron para proyectos hidroeléctricos y solares.

Capacidad de Energía Renovable Seis Vez Mayor

África Recently raised its objectives for its energy transition. Before the 2023 World Climate Conference, the African Union (AU) committed at the first Africa Climate Summit to increasing the capacity of renewable energy from the current around 50 gigawatts to 300 gigawatts by 2030. As a result, China's export targets for renewable energy could find fertile ground among the African state delegates. However, they are now also more cautious about additional debt.

China has been actively advocating for climate protection in its international relations for several years. In 2015, it established a "South-South Climate Cooperation Fund" to assist developing countries in adapting to climate change. In 2021, it promised the AU to invest more in clean energy and less in coal-fired power plants. In Kenya, it financed the construction of a 50-megawatt solar park, which has been generating electricity for more than 350,000 people in 70,000 households since its launch in 2019.

El Instituto de Recursos Mundiales también destaca que Pekín tiene la intención de centrar su atención en iniciativas más pequeñas y atractivas al expandir su oferta de energía limpia en el futuro. Uno de los programas colaborativos iniciales, bautizado como la "Cinturón Solar de África", tiene como objetivo proporcionar energía solar a alrededor de 50,000 hogares africanos a través de sistemas descentralizados para 2027. Estos proyectos, como las "mini-redes" compuestas por pequeños sistemas autónomos que suelen estar alimentados por energía solar y almacenamiento local, a menudo son ineficientes en términos de costos, lo que dificulta la adquisición de inversores y operadores privados. El proyecto "Cinturón Solar" de China aún se encuentra en sus primeras etapas, con expertos sugiriendo la necesidad de apoyo adicional, especialmente en cuanto a las brechas en los estudios de factibilidad para los desarrolladores.

La energía solar se ha identificado como una fuente de energía económica en diversas regiones africanas, especialmente para los hogares que no dependen de las redes centrales. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2022, el presupuesto destinado a las inversiones chinas en centrales eléctricas de carbón en África tiene el potencial de financiar más de la mitad de la capacidad solar necesaria. En línea con la hoja de ruta de sostenibilidad de la AIE para África, se espera que el 80% de la generación de energía futura provenga de fuentes renovables como la solar, la eólica, la hidroeléctrica y la geotérmica para 2030.

Sin embargo, los proyectos ambientales deben prestar mayor atención a los derechos humanos y de la tierra. No se han informado incidentes de descontento entre las comunidades vecinas de Garissa, una importante planta de energía solar en el norte de Kenia, al igual que en el proyecto petrolero de Uganda. Sin embargo, los residentes locales lamentan no haber tenido la oportunidad de utilizar la energía solar para el riego, ya que los agricultores a pequeña escala no fueron integrados en el proyecto. A pesar de haber acordado el proyecto y recibido compensación por la tierra cedida, la comunidad ahora lamenta haber cedido 200 hectáreas de pastos sin necesidad.

La Unión Europea podría expresar su preocupación por las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la construcción de la refinería de petróleo en el lago Alberto, dadas su comprom

