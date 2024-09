- China potencialmente disuasoria: Cámara de la UE insta a Pekín a tomar medidas

Un estudio sugiere que el mercado de China está perdiendo su atractivo para las empresas europeas debido a las reformas insatisfactorias y las dificultades que aumentan. Algunas empresas están descubriendo que los riesgos asociados con la inversión en China están Starting to outweigh the benefits, según el informe anual de la Cámara de Comercio Europea en Beijing. Esta tendencia podría intensificarse si los problemas principales enfrentados por las empresas no se abordan. "Se necesita acción inmediata para revertir esta tendencia", urgió la organización con más de 1700 miembros.

La lista de preocupaciones es extensa y ha afectado gravemente la confianza de las empresas en China: la economía no está mejorando, la entrada al mercado sigue siendo difícil y el consumo interno es débil. Además, el Partido Comunista often causes unease among companies with vague laws in the name of national security, resulting in increased expenditure on legal advice.

"La 'Enfermedad Económica a Largo Plazo'" de China

El informe señaló que la predictibilidad, la fiabilidad y la eficiencia que atrajeron a las empresas extranjeras a China están disminuyendo, y el entorno empresarial se está volviendo más politizado. Ahora, según el presidente de la Cámara, Jens Eskelund, el estado de la economía de China es similar a una enfermedad a largo plazo. "Siente un poco como si la economía de China estuviera sufriendo una enfermedad a largo plazo", dijo. Después del pandemic COVID-19, la economía no se ha recuperado completamente.

El pronóstico es sombrío: generar ingresos en China está becoming increasingly challenging, explained Eskelund. El margen fuera del país puede ser mejor en algunos casos y puede mejorar en el futuro. Eskelund estimates that one-third to half of EU companies are keeping a watchful eye on how the economy evolves and may reconsider their China strategy. Este es el grupo que Beijing necesita convencer de que China sigue siendo un lugar rentable.

No hay señales de retirada

A pesar de los problemas, la Cámara no espera que sus miembros quieran retirarse. Para la industria automotriz o química, China es indispensable, según Eskelund. Casi un tercio de las exportaciones mundiales de contenedores provienen de China. "Si no estás en China y sigues invirtiendo aquí, simplemente ya no eres una empresa global", dijo. Sin embargo, alrededor de un cuarto de los miembros están reevaluando su dependencia de China en la cadena de suministro como lección de la pandemic COVID-19 y las tensiones geopolíticas. La solución podría ser trasladar parcialmente la producción a India o Vietnam.

Sin embargo, muchos remain skeptical. Una encuesta publicada por la Cámara de Comercio Europea en mayo encontró que el 44% de los 512 miembros tenían la perspectiva de negocios más pesimista ever. Esta tendencia podría persistir sin la intervención de Beijing, estimates Eskelund. Las empresas de la industria automotriz, así como de servicios financieros y productos médicos, fueron particularly pessimistic. Las empresas de cosméticos y farmacéuticos fueron ligeramente más optimistas.

Potential Growing Tensions with the EU

Algunos analistas también estaban insatisfechos con los resultados de una rare reunión de los principales líderes del Partido Comunista que discutieron la política económica a largo plazo de China en Beijing. El Tercer Pleno promovió further las inversiones en el sector manufacturero como un conductor clave del crecimiento económico de China, según la Cámara de Comercio Europea. Esto podría llevar a un aumento de la capacidad de producción en tecnologías donde la oferta ya excede la demanda, lo que podría resultar en conflictos potenciales con importantes socios comerciales.

Un caso en punto son los paneles solares que no encontraron compradores en China y posteriormente inundaron los mercados de la UE y EE. UU. a precios bajos. Mientras China afirmaba que estaba desarrollando un sistema de demanda a nivel nacional, la Cámara de Comercio de la UE se quejó de que el partido no había especificado cómo estimular el consumo para ese propósito. El fracaso en implementar reformas económicas significativas podría llevar a tensiones creciente entre la UE y China, según el documento de posición.

La Cámara de Comercio Europea urgió a "La Comisión" a tomar acción inmediata para revertir la tendencia de las empresas que pierden interés en invertir en China debido a las reformas insatisfactorias y las dificultades que aumentan.

