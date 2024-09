China podría superar el número de niños pequeños con mascotas, lo que plantea desafíos para Beijing.

Estos diminutos seres no son sus descendientes biológicos, sino sus queridos "furbabies" o "mao hai zi" en chino, y esta pareja los adora tanto que los llama "nuestros hijos, nuestros pequeños".

"Todos son parte de nuestra familia. Somos una gran familia", compartió Momo, quien eligió usar su apodo para evitar posibles problemas con las autoridades debido a su estilo de vida poco convencional, que va en contra de los esfuerzos de China para impulsar las tasas de natalidad.

China actualmente lucha con una población envejeciente y una fuerza laboral en disminución después de décadas de aplicar su estricta política del hijo único. El país también es uno de los lugares más caros del mundo para criar a un hijo, en comparación con otros países. Según un estudio del Instituto de Investigación de Población YuWa de Beijing, China ocupa un lugar destacado en términos de costos de crianza de niños, superando tanto a Australia como a Francia.

Después de abolir la política del hijo único en 2016 y aplicar un cambio significativo en la política de natalidad en 2021, el gobierno chino ahora alienta a las parejas a tener tres hijos. Sin embargo, Beijing ha luchado para aumentar las tasas de natalidad tanto como lo hizo para disuadirlas.

Muchas parejas chinas, como Hansen, de 36 años, y Momo, de 35, no son entusiastas de la paternidad. En cambio, han elegido ser padres de mascotas.

Para finales de año, se espera que el número de mascotas en las ciudades de China supere el número de niños menores de 4 años, según un informe del banco de inversión Goldman Sachs. Para 2030, el número de mascotas en China urbana casi duplicará el total de niños pequeños del país, según la proyección de Goldman Sachs. La tasa de propiedad de mascotas en el país sería aún más alta si se incluyera el número de perros y gatos en las áreas rurales.

Las estimaciones de Goldman Sachs destacan los valores evolucionados de una generación que ya no se adhiere a la vista tradicional de que el matrimonio se trata principalmente de procreación y preservación de la línea familiar.

"Las diferentes generaciones tienen diferentes prioridades, ¿sabes?", dijo Hansen, quien también eligió usar un apodo.

Mercado de alimentos para mascotas en auge

Al anticipar un aumento en las ventas de alimentos para mascotas, Goldman Sachs destacó una tendencia que ha causado dolores de cabeza a los oficiales chinos.

En 2022, la población de China experimentó una disminución por primera vez en décadas, lo que los analistas denominan su primer descenso desde el hambre de 1961, provocada por la política desastrosa del Gran Salto Adelante del líder Mao Zedong. Un año después, China fue superada por la India como el país más poblado del mundo.

Goldman encontró que los alimentos para mascotas son uno de los sectores de consumo más rápidos en China, a pesar del gasto general estancado. Las ventas aumentaron en un promedio del 16% anual entre 2017 y 2023, generando una industria de $7 mil millones. El valor de la industria se proyecta en $12 mil millones para 2030, según el informe. En su estimación más optimista, el mercado de alimentos para mascotas podría convertirse en una industria de $15 mil millones en China para 2028.

Esto representa un contraste marcado con hace dos décadas, cuando la propiedad de mascotas aún se consideraba un lujo y la gente mantenía principalmente perros de raza mixta para protección.

Actualmente, la propiedad de mascotas sigue siendo relativamente baja, según el análisis de Goldman Sachs. El año pasado, el porcentaje de hogares que tienen perros en las ciudades chinas fue del 5,6%, mucho menor que el de muchos de sus vecinos y dejando espacio para el crecimiento, según lo indicado. Para 2009, Japón había alcanzado una tasa de propiedad de mascotas del 17,5%.

El informe predice una disminución en los nuevos nacimientos en China, con una contracción del 4,2% anual entre 2022 y 2030. Esto se debe a una disminución en el número de mujeres en el grupo de edad de 20-35 años y a la renuencia de los jóvenes a tener hijos.

"Esperamos un mayor crecimiento en la propiedad de mascotas en el contexto de una predicción de menor tasa de natalidad y una mayor penetración de mascotas entre la generación más joven", concluye el informe.

Muchas parejas encuentran que el costo cada vez mayor de criar hijos en tiempos económicos inciertos es un desafío. La segunda economía más grande del mundo enfrenta numerosos desafíos, como el desempleo juvenil elevado y una crisis inmobiliaria prolongada.

Las autoridades ahora ofrecen una variedad de incentivos, incluido el efectivo y el permiso parental extendido, para fomentar la paternidad. Sin embargo, muchas de estas iniciativas tienen un éxito limitado.

Para 2021, la población de China había caído a 1.409 millones, lo que marca una caída de dos años. Su tasa de natalidad también alcanzó un récord histórico de 6,39 nacimientos por cada 1.000 personas, la tasa más baja desde la fundación del Partido Comunista en 1949.

Percepciones cambiantes

Li, de 38 años, dirige Space, un centro de alojamiento para perros en Beijing. Para Li, la creciente preferencia por las mascotas equivale a un aumento en el negocio.

Con el feriado nacional de China acercándose, los dueños de perros corren a asegurar espacio en el kennel durante la temporada alta de viajes que comienza en octubre.

"Estábamos casi completamente reservados para ese feriado", compartió Li.

Li, quien solo compartió su apodo, no tiene hijos y tiene dos perros. Su familia la había presionado durante mucho tiempo para que tuviera hijos, dijo, pero ella sabía que esa no era la vida que quería.

"Disfruto este estilo de vida. Mi pareja y yo planeamos viajar mucho. Me encanta ver el mundo. Entonces, la idea de tener hijos no me atraía lo suficiente", explicó.

La mentalidad moderna entre la juventud ha cambiado significativamente, según Tao. "Creo que la gente se está volviendo más egoísta ahora, expresando sus deseos como 'Esto es lo que deseo para mi vida' o 'Esto es lo que prefiero', en lugar de cumplir con las normas sociales como 'Esto es lo que espera la sociedad de mí' o 'Esto es lo que mis padres quieren que haga'", explicó Tao aún más.

El profesor Stuart Gietel-Basten, experto en ciencias sociales y política pública en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, señaló que en China, tener mascotas ya no se considera incompatible con tener hijos.

Sin embargo, las jóvenes parejas en China enfrentan numerosos desafíos, incluyendo el desempleo y problemas sociales como las largas horas de trabajo y la expectativa de que las mujeres abandonen sus carreras después del parto, mencionó Gietel-Basten.

En su opinión, si un joven en China siente fuertemente la necesidad de cuidar, es más fácil obtener una mascota como un perro, un gato o un conejo que encontrar una pareja y comenzar una familia.

Para Hansen y Momo, ellos encuentran placer en la compañía de sus mascotas.

"Nosotros no seguimos ninguna tendencia. No nos importa. Es simplemente nuestra preferencia personal. Creo que simplemente amamos a los perros", compartió Hansen.

Cada día, Hansen espera con ansias volver a casa ya que sus perros están emocionados de verlo.

"Esto lo soluciona todo", dijo.

El líder chino Xi Jinping instó a los delegados en una conferencia de mujeres el año pasado a establecer una nueva cultura de matrimonio y procreación. El mensaje fue claro: las mujeres chinas deben casarse y tener hijos.

Sin embargo, Momo cree que China puede sobrevivir sin su contribución genética.

"Creo que este hijo mío no es necesario para China", declaró.

La tasa de propiedad de mascotas en China se espera que casi duplique el número total de niños pequeños en áreas urbanas para el año 2030, según la proyección de Goldman Sachs. Este cambio en los valores entre la generación más joven está causando dolores de cabeza para los oficiales chinos, ya que las ventas de comida para mascotas en China se han convertido en un sector de consumo en crecimiento rápido.

El mercado de mascotas en China se proyecta que alcance los $12 mil millones para el año 2030, con un aumento promedio anual del 16% entre 2017 y 2023. Este crecimiento está impulsado en gran medida por el aumento del número de propietarios de mascotas, especialmente en áreas urbanas, que encuentran el costo cada vez mayor de criar hijos en tiempos económicos inciertos como un desafío.

Lea también: