- China mantiene conversaciones con el sector automotriz sobre los aranceles de importación de combustible.

China está considerando imponer impuestos de importación más altos a fabricantes de automóviles extranjeros, específicamente aquellos con coches de gran cilindrada a gasolina. El Ministerio de Comercio organizó una reunión con expertos de la industria, asociaciones y representantes para recopilar ideas y sugerencias sobre este tema, según se anunció en Beijing. No se proporcionaron detalles adicionales sobre los asistentes o los resultados de la reunión.

Siguiente a la reciente ajuste de la UE a sus aranceles adicionales sobre vehículos eléctricos chinos, que ha disgustado a Beijing, China está considerando implementar otra medida. La Comisión Europea cree que las subvenciones chinas a los vehículos eléctricos del Este están creando condiciones de mercado injustas en la Unión Europea.

La Cámara de Comercio China en Bruselas había señalado un posible aumento de los aranceles sobre automóviles importados ya en mayo, en respuesta a los aranceles adicionales anticipados. En ese momento, se sugirió que los vehículos afectados podrían estar sujetos a una tasa del 25 por ciento.

Esta medida potencial afectaría negativamente a los fabricantes de automóviles europeos y estadounidenses, especialmente en la situación actual. Los fabricantes de automóviles alemanes serían particularmente afectados por cualquier arancel de importación.

Estados Unidos ya ha impuesto aranceles significativos a los vehículos eléctricos chinos. Still remains to be seen whether the EU will follow suit. The Commission has until the end of October to make a decision, taking into account the views of the 27 EU member states.

China ha criticado fuertemente las acciones de la UE, calificándolas de proteccionistas y perjudiciales para los intereses de los consumidores europeos. Al mismo tiempo, China está llevando a cabo investigaciones antidumping sobre ciertas importaciones de la UE, incluyendo bebidas espirituosas, cerdo y ciertos productos lácteos.

En respuesta a los aranceles aumentados de la UE sobre vehículos eléctricos chinos, China está considerando la retaliación a través de impuestos de importación más altos en bienes de comercio exterior, como automóviles. Esta acción comercial podría afectar a numerosos fabricantes de automóviles, especialmente aquellos de la UE y Estados Unidos.

