China limitará las exportaciones de antimonio en las últimas restricciones de minerales críticos

China impuso límites a las exportaciones de antimonio y elementos relacionados en nombre de la seguridad nacional, según informó su Ministerio de Comercio el jueves, en el último movimiento de Pekín para restringir los envíos de minerales críticos de los que es el principal proveedor.

El año pasado, China representó el 48% de la producción global minada de antimonio, un metal estratégico utilizado en aplicaciones militares como municiones, misiles infrarrojos, armas nucleares y gafas de visión nocturna, así como en baterías y equipos fotovoltaicos.

Las restricciones se imponen "con el fin de proteger la seguridad y los intereses nacionales, y cumplir con las obligaciones internacionales, como la no proliferación", indicó el ministerio en un comunicado.

En una rueda de prensa semanal del jueves, el ministerio señaló que las restricciones no están dirigidas a ningún país o región en particular.

"Es un signo de los tiempos", dijo Christopher Ecclestone, principal y estratega de minería de Hallgarten & Company en Londres.

"Los usos militares del Sb (antimonio) ahora son la cola que mueve al perro. Todo el mundo lo necesita para armamentos, por lo que es mejor retenerlo que venderlo", dijo. "Esto pondrá una auténtica presión sobre los ejércitos de EE. UU. y Europa".

Los límites, vigentes a partir del 15 de septiembre, se aplican a seis tipos de productos relacionados con el antimonio, incluyendo el mineral de antimonio, metales de antimonio y óxido de antimonio, según el comunicado del ministerio.

Las normas también prohíben la exportación de tecnología de fusión y separación oro-antimonio sin permiso.

Uso dual

Los exportadores de productos afectados deben solicitar licencias de exportación para artículos y tecnologías de doble uso -aquellos con aplicaciones militares y civiles potenciales-, indicó.

EE. UU. y otros países están trabajando para reducir su dependencia de China para obtener materiales clave, estableciendo políticas y paquetes de apoyo para sus sectores de minerales críticos, incluyendo tierras raras.

En una nota de investigación de abril, los analistas de China Securities señalaron que el aumento de la demanda de armas y municiones debido a las guerras y las tensiones geopolíticas probablemente verá un control más estrecho y acaparamiento de mineral de antimonio.

Perpetua Resources, que está construyendo un proyecto de antimonio y oro en EE. UU. con el apoyo del Pentágono y del Banco de Exportación e Importación de EE. UU., había planeado initially comenzar la producción en 2028, en caso de obtener los permisos finales este año. Pero los movimientos de China significan que la empresa está estudiando formas de producir antimonio antes.

"EstamosLooking at things that we can do during construction to get antimony out the door sooner for some of these strategic needs", dijo Jon Cherry, CEO de Perpetua, a Reuters.

"El Departamento de Defensa de EE. UU. es consciente de la naturaleza crítica del antimonio y de la oferta limitada disponible. Hemos estado escuchando de diversas fuentes sobre la falta de suministro de antimonio, que el mercado está muy ajustado y se está estrechando día a día".

Las acciones de Perpetua subieron un 19% el jueves, hasta niveles no vistos en tres años.

Restricciones ampliadas

Las últimas restricciones de China siguen una oleada de tales restricciones introducidas desde el año pasado.

En diciembre, China prohibió la exportación de tecnología para fabricar imanes de tierras raras, que se sumó a una prohibición ya en vigor sobre la exportación de tecnología para extraer y separar los materiales críticos.

Pekín también ha estrechado las exportaciones de algunos productos de grafito, y ha impuesto restricciones a las exportaciones de productos de gallio y germanio, ampliamente utilizados en la industria de semiconductores.

Los precios del antimonio alcanzaron máximos históricos este año, impulsados por la oferta ajustada y la creciente demanda, especialmente del sector fotovoltaico, en el que el metal se utiliza para mejorar el rendimiento de las celdas solares.

Esto ha ayudado a impulsar los precios de las acciones de los productores chinos, incluyendo Hunan Gold 002155.SZ, Tibet Huayu Mining 601020.SS y Guangxi Huaxi Non-Ferrous 600301.SS, entre un 66% y un 93% en lo que va de 2024.

Un productor de antimonio en la provincia de Hunan dijo que esperaban ver los resultados del último movimiento, pero añadió: "Creemos que a corto plazo los precios deberían estar supported por una oleada de acaparamiento de compradores extranjeros". No quisieron ser identificados porque no estaban autorizados para hablar con los medios.

Aunque China es el principal proveedor de antimonio refinado, es un importador neto de concentrados y depende del mineral de países como Tailandia, Myanmar y Rusia, según los datos aduaneros. Las importaciones de Rusia han caído bruscamente este año.

"La falta de materias primas concentradas sigue siendo la característica clave del mercado del antimonio en la actualidad", dijo Jack Bedder, cofundador de la consultoría Project Blue.

La industria tecnológica puede enfrentar desafíos debido a las restricciones de exportación, ya que el antimonio es esencial para producir baterías y equipos fotovoltaicos. Puede ser necesario cambiar las estrategias empresariales para asegurar suficientes suministros de antimonio.

Además, el negocio tecnológico podría necesitar invertir en fuentes o tecnologías alternativas, dada la ampliación de China en las restricciones de exportación de galio y germanio, que se utilizan ampliamente en la industria de semiconductores.

Lea también: