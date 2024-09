China impone una multa de 62 millones de dólares a PwC por su participación en la debacle de Evergrande.

Reguladores en China han impuesto a la división de auditoría de PwC en el continente una suspensión de seis meses y una multa récord de 4.41 billones de yuanes (62 millones de dólares) debido a la auditoría de la empresa inmobiliaria problemática Evergrande Real Estate Group.

En un severo reprimenda a la firma Big Four, la Comisión de Regulación de Valores de China afirmó, el viernes, que su investigación reveló que PwC Zhong Tian LLP fue instrumental en ocultar y hasta respaldar la trampa de Evergrande durante la auditoría de sus resultados anuales para Hengda Real Estate en 2019 y 2020.

La Comisión de Regulación de Valores de China comentó en un comunicado que PwC socavó gravemente los cimientos de la ley y la moral, y puso en peligro los intereses de los inversores.

Durante bastante tiempo, las autoridades chinas han estado escrutando el papel de PwC en Hengda Real Estate, tras la acusación de la CSRC de un fraude de 5 billones de yuanes (78 billones de dólares) de Evergrande que duró dos años hasta 2020.

La suspensión y las multas son la sanción más grave impuesta nunca a una firma de contabilidad Big Four en China y llegan en medio de una oleada de despidos y renuncias de clientes en los últimos meses.

Esta decisión podría influir negativamente en el futuro de PwC en China, que es la segunda economía más grande del mundo. En 2022, PwC Zhong Tian, la entidad china principal y principal brazo nacional de PwC, fue el auditor de mayor ingresos del país, según los últimos datos disponibles.

La red de PwC, la alianza de unidades miembro globales de PwC, afirmó que estaban decepcionados con el trabajo de auditoría de PwC Zhong Tian en Hengda, que no cumplió con sus estándares esperados. Agregaron que, como parte de su "responsabilidad y acciones correctivas", Daniel Li, socio principal territorial de PwC China, había renunciado, y Hemione Hudson, líder global de riesgos y regulaciones de la firma, había asumido el cargo.

El Ministerio de Finanzas de China impuso una suspensión de seis meses a PwC Zhong Tian y le impuso una multa de 1.16 billones de yuanes (16 millones de dólares) por sus errores en la auditoría en 2018, según un comunicado del MOF.

La Comisión de Regulación de Valores de China reveló, en un comunicado separado, que habían confiscado los ingresos de PwC Zhong Tian relacionados con el caso de Evergrande, que ascendían a 277 millones de yuanes, y multado a la unidad con 297 millones de yuanes.

La CSRC afirmó que, de cierta manera, PwC había encubierto y hasta respaldado el fraude financiero y la emisión de bonos falsos de Evergrande. Agregaron que PwC debería ser severamente penalizada de acuerdo con la ley.

