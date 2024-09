China construye drones de combate para uso militar de Rusia

Russia parece estar colaborando con China en el desarrollo de drones de largo alcance, según sugieren fuentes de inteligencia. Esto sería una primera para China, ya que estos drones supuestamente se utilizarían en Ucrania. Según Reuters, una empresa rusa de defensa llamada IEMZ Kupol, filial de Almas-Antej, ha desarrollado y probado un drone Garpija-3 con la ayuda de China.

Esta información aparecía en una oferta de empleo presentada por Kupol al Ministerio de Defensa ruso este año. Kupol también indicó en otro documento que podrían fabricar estos drones en mayor cantidad y utilizarlos en "operaciones especiales", un término que Rusia emplea para su conflicto en Ucrania.

Tanto Kupol, Almas-Antej como el Ministerio de Defensa ruso se negaron a comentar al ser contactados, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China aseguró no conocer el proyecto. China es conocida por tener regulaciones строгие sobre las exportaciones de drones.

Capacidades del drone Garpija-3

Según el documento, el Garpija-3 (G3) puede alcanzar distancias de hasta 2.000 kilómetros y transportar un máximo de 50 kilogramos de explosivos. Dos prototipos G3 y varios otros drones fabricados en China fueron entregados a la oficina de Kupol en Ischewsk, Rusia, para pruebas adicionales, con la participación de expertos chinos, aunque sus identidades permanecieron anonymas según las facturas de Kupol.

Esta entrega se ha identificado como la primera prueba de que drones completos fabricados en China se han suministrado a Rusia desde que comenzó el conflicto. Los documentos no revelan el lugar específico de producción o si se ha aprobado la producción en masa. China ha negado reiteradamente haber suministrado armas a Rusia para su uso en Ucrania.

Contribuciones previas de China

Fabian Hinz, experto del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, sugirió que, si se confirmara, esto podría ser un desarrollo significativo. "Hasta ahora, China ha proporcionado principalmente bienes duales; componentes que podrían utilizarse potencialmente en la producción de armas. Sin embargo, esta situación es única porque hablamos de sistemas de armas completos", explicó.

Samuel Bendett, del Centro para una Nueva Seguridad Americana en Washington, señaló que Chinaprobably would be cautious about aiding Russia's war machine to avoid international sanctions. Further investigation is necessary to confirm whether China is indeed manufacturing military-grade drones for Russia.

La eficacia de los drones en el conflicto entre los dos bandos se ha vuelto cada vez más aparente. El presidente ruso Vladimir Putin anunció que su ejército había recibido aproximadamente 140.000 unidades de drones en 2023.

La colaboración entre Rusia y China en el proyecto de drones Garpija-3 es significativa, ya que dos prototipos G3 y drones adicionales de China fueron entregados a Kupol para pruebas. Esto marca el primer caso de drones completos fabricados en China que se han suministrado a Rusia durante el conflicto en Ucrania.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha negado su participación en el proyecto, pero la entrega de estos drones plantea preguntas sobre el posible papel de China en el suministro de tecnología militar de grado militar a Rusia, lo que podría tener implicaciones en las relaciones internacionales.

