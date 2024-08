China celebra el empate histórico de medallas de oro olímpicas con EE.UU. después de una batalla de cuello a cuello

Ambos países terminaron con 40 oros, lo que marca el primer empate en la historia de los Juegos Olímpicos de Verano en cuanto a medallas de oro - pero EE. UU. ocupó el primer lugar en general con 126 medallas en comparación con las 91 de China.

La carrera fue muy reñida cuando los dos superpoderes deportivos se enfrentaron en otra faceta de su rivalidad geopolítica en unos Juegos que en ocasiones fueron ensombrecidos por un escándalo de dopaje.

China se ha convertido en una de las naciones deportivas más competitivas del mundo en las últimas décadas, y ve su rendimiento olímpico como un símbolo de su fuerza nacional. En 2008, encabezó la tabla de medallas de oro en los Juegos de Beijing, superando a EE. UU. por primera vez.

En París, el equipo chino parecía encaminado a encabezar la tabla de medallas gracias a su dominio en tiro y natación, pero cuando comenzaron las pruebas de atletismo, EE. UU. se puso al día - y eventually superó a su rival.

China es solo el tercer país después de EE. UU. y la antigua Unión Soviética en encabezar el conteo de medallas de oro en unos Juegos Olímpicos fuera de su suelo natal - y los medios de comunicación estatales chinos alabaron la "cosecha récord" de París.

"Los analistas chinos dijeron que esto demuestra que el éxito de la modernización china puede traer no solo crecimiento económico, sino también beneficios para el desarrollo de la salud pública y el entorno para la industria deportiva, para impulsar efectivamente el 'deporte para todos'", dijo el diario oficial Global Times.

Las redes sociales chinas también celebraron el rendimiento del equipo con un estallido de orgullo nacional, con muchos usuarios criticando lo que dijeron que era un intento injusto por parte de los oficiales estadounidenses de manchar a China con acusaciones persistentes de dopaje contra su equipo de natación.

En la plataforma de microblogging Weibo, el hashtag "China empató en el primer lugar en la tabla de medallas de oro" se convirtió en el tema más popular, con más de 500 millones de visualizaciones.

"¡Ganamos cada medalla de oro limpia y justa!" dijo un comentario destacado con más de 28.000 'me gusta'.

Otros argumentaron que China debería haber superado a EE. UU. con un total de 44 oros sumando las medallas de Hong Kong y Taiwán.

Taiwán compite en los Juegos Olímpicos como Chinese Taipei para evitar objeciones de China, whose ruling Communist Party claims the democratically governed island as its own territory despite never having controlled it.

Hong Kong, una antigua colonia británica, compite como Hong Kong, China en los Juegos Olímpicos.

Controversia de dopaje

El equipo de natación de China fue objeto de intensa escrutinio en París después de que se revelara que casi la mitad del grupo que Beijing envió a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 había dado positivo meses antes por una sustancia mejoradora del rendimiento prohibida.

Los nadadores habían sido absueltos por la Agencia Antidopaje de China (CHINADA) poco antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, después de que se determinara que las pruebas positivas para un medicamento cardíaco prohibido eran probablemente debido a la contaminación, possibly from a hotel restaurant. La agencia mundial de control del dopaje en el deporte (WADA) aceptó la evaluación sin apelación.

Las acusaciones, primero informadas por The New York Times y el broadcaster público alemán ARD en abril, han provocado reacciones en el mundo de la natación, donde el dopaje puede acarrear sanciones de varios años para los atletas que violan las reglas.

La preocupación solo aumentó el mes pasado, después de que WADA reconociera un caso separado de 2022 en el que dos nadadores chinos dieron positivo por pequeñas cantidades de una sustancia anabólica prohibida. Fueron suspendidos provisionalmente pero luego absueltos de una violación por oficiales chinos - otra vez citando la contaminación relacionada con los alimentos, dijo WADA.

En China, donde el equipo de natación ha sido una fuente de gloria olímpica durante mucho tiempo, las acusaciones de dopaje provocaron indignación y acusaciones de trato injusto - con muchos viendo esto como un intento de EE. UU. de sabotear al equipo chino en los Juegos.

La Embajada china en Washington acusó a EE. UU. de "utilizar el problema del dopaje para difamar y reprimir a China", mientras que CHINADA y los medios estatales han acusado a EE. UU. de "doble rasero" en el manejo de los escándalos de drogas.

La semana pasada, CHINADA pidió pruebas más intensivas de los atletas estadounidenses de pista y campo, citando controversias pasadas de dopaje en EE. UU. - y destacando el caso del velocista Erriyon Knighton, quien terminó cuarto en los 200 metros masculinos en París.

Knighton fue suspendido provisionalmente después de dar positivo por una sustancia prohibida en marzo, pero se le permitió competir en París después de que un árbitro independiente determinara que su prueba positiva de drogas era "más probable que no" causada por carne contaminada, según la Agencia Antidopaje de EE. UU.

El lunes, el broadcaster estatal chino CCTV publicó un artículo en las redes sociales con el titular: "Los Juegos Olímpicos han terminado, pero las preguntas impactantes sobre los 'Estados Unidos de los Adictos' no pueden ser ignoradas".

"Los próximos Juegos se celebrarán en Los Ángeles, EE. UU. Para restaurar la confianza del mundo en los deportes estadounidenses, EE. UU. debe dar explicaciones al mundo", dijo el artículo.

El éxito en París consolidó aún más el estatus de China como un contendiente global en los deportes, con los medios de comunicación estatales chinos celebrando su "cosecha récord" de medallas de oro. A pesar de esto, el equipo de natación de China enfrentó acusaciones de dopaje antes y durante los Juegos, lo que provocó reacciones y acusaciones de trato injusto.

En el aftermath of the doping controversy, Chinese officials called for more intensive testing of American track and field athletes, pointing to past doping controversies in the US. This response was met with a response from an American broadcaster, who posted an article titled "The Olympics Games have ended, but the shocking questions about the ‘United States of Addicts’ cannot be left unanswered."

Lea también: